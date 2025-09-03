開學焦慮別慌！部桃精神科主任教調適祕訣：家長師生都受用

▲開學焦慮別慌！部桃精神科主任蘇柏文傳授調適祕訣。（圖／部桃提供）

記者楊淑媛／桃園報導

長假結束，有些人滿懷期待，但也有人感到焦躁不安。不論是學生還是教師，都可能出現所謂的「開學症候群」，包括脾氣暴躁、頭痛、胸悶及焦慮失眠等身心反應。衛福部桃園醫院精神部主任蘇柏文指出，「開學症候群」並非正式的精神科診斷，但確實反映了身心適應的壓力。

因此，除了維持規律作息與均衡飲食，不同年齡層與角色都需要用不同方式幫助自己調適。蘇柏文主任提醒，小學以下的孩子面對壓力的能力尚未成熟，若持續出現焦躁不安或注意力不集中的情況，家長不妨陪同孩子討論新學期的目標，或透過準備新學期的小物、書包、文具，甚至設計一個簡單的迎接儀式，幫助孩子將注意力轉移到新鮮事物上，減少因未知帶來的不安，進而覺得新學期是一段值得期待的旅程。

至於青春期的孩子，因為開始有自己的想法與觀點，若家長一味強硬要求「應該如何收心」，反而可能適得其反。蘇主任建議，家長可以嘗試以對話方式表達自己對孩子情緒變化的困惑與擔憂，並以好奇心了解孩子如何看待開學。這樣的互動不僅能減少衝突，也能幫助孩子逐步培養自律與心理成熟。

蘇主任也指出，在臨床上常遇到學校教師因壓力前來求助。教師最重要的是先認識自己抗拒開學的原因，可能來自繁重的工作量、學生狀況多變，或是家長帶來的壓力。唯有先學習自我照顧，才有力量去面對新學期的挑戰。如果能與同事彼此支持、分享壓力，也能減少孤軍奮戰的感覺。

最後，蘇柏文主任強調，不論是學生還是教師，面對開學的不安，最重要的是接納自己的情緒，並循序漸進地調整生活節奏。適度表達、尋求支持，都是提升心理韌性的方式，能幫助大家以更穩定的狀態迎接新學期。