地方 地方焦點

青春拒毒菸酒檳榔短影音對嘴挑戰賽開放報名　分組獎金最高8000元

▲南投縣政府舉辦「Say No！青春拒毒菸酒檳榔短影音對嘴挑戰賽」，歡迎青少年報名參加。（圖／南投縣社會及勞動局提供）

▲南投縣政府舉辦「Say No！青春拒毒菸酒檳榔短影音對嘴挑戰賽」，歡迎青少年報名參加。（圖／南投縣社會及勞動局提供）

記者高堂堯／南投報導

南投縣社會及勞動局為提供青少年暑期正當休閒活動、關懷青少年福利及身心發展，特別舉辦「Say No！青春拒毒菸酒檳榔－短影音對嘴挑戰賽」，希望鼓勵青少年遠離菸、毒傷害等不良習慣，也重視身體自主權、拒絕色情，度過健康的暑假。

縣府社會及勞動局表示，暑假是青少年偏差行為與受害事件的高風險期，縣府特別聚焦反毒防制、菸害防制，以及避免兒少接觸酒、檳榔、毒品等有害物質，並嚴禁販售菸、酒、檳榔給未成年人，並提醒遊戲用仿真槍業者避免向不適齡兒童販售；此外，也重視兒少性剝削與網路安全宣導，提醒青少年注意網路社群之安全，同時透過本次短影音對嘴挑戰賽活動，讓青少年在輕鬆有趣的創作過程中揮灑個人特色，建立健康的生活態度和自我保護能力。

縣府社勞局說明，本次活動對象為設籍或就讀南投縣國小高年級至高中職學生（12至18歲），可個人或組隊報名；參賽作品須使用主辦單位提供的宣導廣告語音／音效素材拍攝30秒的對嘴短影音，影片格式為直式MP4；作品風格可幽默、創意或戲劇化，但嚴禁美化或合理化毒品、菸酒檳榔等不良行為；參賽者須於8月20日前完成線上報名並上傳作品，投稿時請註明「短影音對嘴挑戰賽+姓名+學校名稱」，寄送至service@cityfm.tw。

本活動設有國中組與高中職組，金獎各一名、獎金8000元及獎品；銀獎及創意獎各一名，分獲5000元、2000元獎金及獎品；評選標準涵蓋主題切合度（35%）、創意表現力（35%）、口型與節奏配合（20%）及拍攝與剪輯技巧（10%）；詳情請至南投縣政府官網（https://www.nantou.gov.tw）或CityFM城市廣播網官網（https://www.cityfm.tw）查詢，或電城市廣播 FM92.9 林小姐，04-2266-9888轉826，電子郵件：service@cityfm.tw，南投縣社會及勞動局方小姐，049-2247853轉43。

