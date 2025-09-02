　
社會 社會焦點 保障人權

問完京華城案重要證人柯文哲求交保　審判長訂9／4調查語帶玄機

▲▼涉犯京華城案仍在押的台灣民眾黨前主席柯文哲，今（2日）被押解到台北地院出庭，面帶笑容。（圖／記者黃哲民攝）

▲涉犯京華城案仍在押的台灣民眾黨前主席柯文哲，今（2日）被押解到台北地院出庭，面帶笑容。（圖／記者黃哲民攝）

記者黃哲民／台北報導

台灣民眾黨前主席柯文哲涉犯京華城等案仍在押，同案認罪被告、台北市府前副市長彭振聲今（2日）到台北地院完成作證，柯的律師團主張關於貪污重罪的重要證人均已問完、請准柯交保，審判長諭知後天（4日）開庭調查，並表明「不是所有證人問完，羈押必要性才會消滅」。

審判長這段話，被解讀為柯文哲交保露曙光、可能不必羈押到判決。合議庭去年（2024年）底受理本案移審後，2度裁准柯文哲交保，都被高院發回更裁，最後基於「尊重審級制度」改裁定羈押禁見至今，期間雖3度裁定延押，但不只一次透露催促之意，包括今年（2025年）5月29日，要求檢方盤點後續證人，有無「特別必要、特別重要」的優先性。

今年7月15日第2次延押訊問時，合議庭首度拋出「有無替代羈押可能性」，例如可提出多少保證金、是否附加人保等，當時柯文哲揚言若交保金額太高，「我寧可不交保、繼續押！」上月（8月）14日開庭時，審判長諭知始終依審理進度，檢視有無續押被告必要，8月26日更表明是否續押被告，只看案情需要，不會「憂讒畏譏」。

▲▼台北地院審理京華城案提訊柯文哲、應曉薇，並傳喚彭振聲、李文宗、沈慶京、吳順民、與黃景茂出庭。民眾黨主席黃國昌、館長陳之漢及柯文哲妻子陳珮琪到庭旁聽。圖為柯文哲妻子陳珮琪。（圖／記者湯興漢攝）

▲柯文哲妻子陳佩琪今（2日）到台北地院，旁聽涉犯京華城案仍在押的丈夫出庭。（圖／記者湯興漢攝）

北院今開庭以證人身分傳喚彭振聲出庭，原訂今天若問不完、後天開庭續問，結果傍晚6點前完成彭作證程序，審判長想調整後續證人棒次往前遞補，始終喬不定，最後僅取消民眾黨前秘書長張哲揚的作證計畫。

眼看後天庭期將輪空，柯文哲的律師團表示，京華城案關於貪污重罪的重要證人已問完，聲請准許柯交保，審判長說不然後天提前召開柯文哲與同案被告、台北市議員應曉薇的第4次延押調查庭，一併處理2人提出的交保聲請。

應曉薇去年（2024年）8月27日企圖搭機出境被攔下送辦，同月29日深夜被裁定羈押禁見，去年12月26日起訴後，短暫交保6天又被羈押禁見，至今共364天、比柯文哲多7天。辯護律師上周二（8月26日）主張應曉薇在押期間健康欠佳、「形銷骨毀」、聲請交保。

巧合的是，柯文哲去年9月5日於偵查中被聲押禁見獲准，到後天正好相隔1年，但去年起訴後，柯短暫交保6天，羈押天數未滿1年，柯與應曉薇是本案仍在押的2名被告，本次第3度延押期間，將在下月（10月）1日期滿。

審判長今試圖調整後續證人棒次時，想把同案被告、台北捷運公司前董事長李文宗與妹妹、木可公司登記負責人李文娟，或台北市都發局前局長黃景茂往前遞補，都沒成功，由於本案還有柯文哲與李文宗兄妹涉公益侵占政治獻金的案情，柯文哲的律師團質疑調整棒次意義不大，審判長因而強調「不是所有證人問完，羈押必要性才會消滅」。

09/01 全台詐欺最新數據

ET快訊
快訊／美撤銷台積電南京廠VEU特權　台積電ADR開盤急跌3.
快訊／熱帶低壓生成！估明晚成「琵琶」颱風　日本發布烈風警報
福斯商旅全新「7人座MPV」登台　售價比德國還便宜
H級辣模懷孕33週「問醫生能不能做」獲許可
高盛最新調查曝光　陸技術落後西方20年：只能產65奈米

柯文哲

