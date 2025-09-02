揭彭振聲3大證詞直殺柯文哲！　律師：足證柯明知「有圖利問題」

▲前台北市長柯文哲。（圖／記者湯興漢攝）

記者郭運興／台北報導

台北地院審理京華城案，今（2日）以證人身分傳喚已認罪被告、前台北市副市長彭振聲，被問到「為何認罪」，彭則表示，檢察官是法律專家，「他說圖利，我就認罪了」。對此，律師黃帝穎指出「彭振聲3大證詞直殺柯文哲」，足證柯文哲明知「有圖利問題」，竟下紙條命加速行政流程，且親自決行京華城案，直殺柯文哲共犯圖利。

黃帝穎指出「彭振聲3大證詞直殺柯文哲」，第一，彭振聲證實都發局說帖早載明可能圖利且柯文哲蓋章。彭振聲今北院作證，檢察官詰問，彭振聲證稱2020年3月10日「便當會」後柯文哲下條子問「結論是什麼」，他請都發局承辦人擬好說帖，說帖指「如果批准可能會有圖利問題」，且柯在送研議公文上蓋章。

黃帝穎表示，第二，彭振聲證稱看過柯文哲親筆黃色便條紙命加速流程。檢察官提示京華城「藍圖」彩色列印資料，柯文哲以黃色便利貼手寫下「TO：彭副 京華城對容積率應該死心了，只希望行政流程加速，讓他們早日完工就可以了」詢問彭振聲，彭證稱他看過這份文件，以為「可能以後會蓋成這樣」。

黃帝穎指出，第三，彭振聲證實柯文哲決行京華城案。彭振聲證稱，審過113件公告公展案，一般小案在他手中決行即可，京華城案是由柯文哲決行。

黃帝穎強調，以上三大彭振聲證詞，足證柯文哲明知「有圖利問題」，竟下紙條命加速行政流程，且親自決行京華城案，直殺柯文哲共犯圖利。

★★未經判決確定，應視為無罪★★

▼律師黃帝穎。（圖／民進黨提供）