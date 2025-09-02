　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

彭振聲認罪原因曝！邵琇珮翻供成關鍵　他憶亡妻嘆：活下來不容易

▲▼台北地院審理京華城案提訊柯文哲、應曉薇，並傳喚彭振聲、李文宗、沈慶京、吳順民、與黃景茂出庭。民眾黨主席黃國昌、館長陳之漢及柯文哲妻子陳珮琪到庭旁聽。圖為前台北市副市長彭振聲。（圖／記者湯興漢攝）

▲台北市前副市長彭振聲為京華城案出庭作證。（圖／記者湯興漢攝）

記者劉昌松／台北報導

台北地院2日為柯文哲被控京華城貪污案開庭，傳喚重要證人、台北市副市長彭振聲作證，柯文哲的律師詰問時，緊咬彭振聲在收押期間認罪原因，詢問是否擔心案情波及到現已身亡的妻子，彭都未正面回應，但有而發表示，因為先前得知同案被告邵琇珮可能因翻供面對較重求刑，妻子擔心他又被收押，沒想到隔天一早發生憾事，彭振聲感嘆「活下來，不容易」。

合議庭原排7月1日傳喚彭振聲出庭，但彭在開庭前一刻接到電話，得知妻子過世噩耗，當場崩潰，在法庭內哭吼「檢察官良心在哪裡」、「我不再有顧慮了」，當天庭期取消，彭振聲回家處理完後事，7月24日彭振聲出庭時情緒仍未平復，再延到今天9月2日開庭。

在改期傳訊的期間，被告柯文哲、沈慶京等人持續主打其他被告、證人受到檢察官不正訊問，並花了1天的時間勘驗關鍵的彭振聲偵訊光碟，柯文哲律師鄭深元2日3度詢問彭振聲，為何自認京華城容積案沒有圖利，卻又在遭收押後，在檢察官首度到台北看守所就訊時認罪？彭振聲回答：「察官說陳情案改為研議案就是圖利，他(指檢察官)法律專業，他說是，我就認罪」。

鄭深元再問，隔天彭振聲再次接受訊問時，又否認圖利，檢察官當時回應：「那昨天說的不算數」指的是什麼？有記明筆錄嗎？彭振聲解釋，因為如果自白的話就有優惠，有減刑的希望。鄭深元話鋒一轉，詢問彭振聲是否有受到壓力，彭振聲回答「家人啊，太多了，現在可以在這裡當證人，活下來，不容易」。

律師問當時是否擔心有關財產來源不明的案子波及到妻子？彭振聲歎：「收押那天就波及了。」彭振聲並表示，在偵查中延押庭曾稱檢察官押人取供，是因為覺得收押對他身心造成很大打擊，其實都市計畫案沒辦法勾串，可以查簽呈、開會紀錄就好了，而他在7月1日突然接獲妻子過世噩耗，因一時情緒才會對公訴檢察官說：「檢察官的良心在哪裡」。

彭振聲表示，先前和律師討論案情時，談到檢察官補充理由書，提到檢方可能要對翻供的邵琇珮量刑加重，當時妻子就在一旁，後來法院開庭，「她(指妻子)以為我來又要被收押…這不說了」，彭振聲說公職50年，服務過10個市長，卻為了京華城案家破人亡，人生沒什麼重大意義了，「我疏忽了她(指妻子)」。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

09/01 全台詐欺最新數據

更多新聞
500 1 9214 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
GARNiDELiA突宣布停止活動！台北場取消　主唱傻住：我
揭彭振聲3大證詞直殺柯文哲！　律師：足證柯明知「有圖利問題」
《VIVANT》劇組死亡事故！1死1傷
國光客運裁撤14路線「資遣95名駕駛」
2女1男摩鐵大亂鬥　老公到場綠了
日本Rapidus傳2奈米邏輯密度與台積電N2相當　大勝英特
彭振聲：柯文哲沒交代協助京華城　「檢察官說圖利我就認罪了」
快訊／彰化驚現沙塵暴！天空瞬間一片黑

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

新北男衝台中求和遭拒　持刀刺前女友頸部！殺人未遂罪起訴

桃園副市長親戚被設局！遭詐團騙走1500萬　仲介、掮客判決出爐

詐女公務員435萬！竹聯月堂成員、長腿按摩妹收押　詐團手法曝

三重三溫暖爆性騷！他躺沙發遭摸下體15秒　噁男辯「一時無聊」

快訊／高雄透天厝陽台藏「籃球大」蜂窩　婦慘被螫急送醫

人夫偷吃女同事正宮抓姦3人大亂鬥　他到警局才知戴2年綠帽

彰化暴雨狂炸！溪州濁水溪口驚見沙塵暴　詭異天黑畫面曝

彭振聲：柯文哲沒交代協助京華城　「檢察官說圖利我就認罪了」

豐原5口命案解剖報告出爐！5人都有安眠藥反應　動機仍成謎

苗栗苑裡農地重劃區車禍！女騎士噴飛稻田、轎車撞斷電桿釀3傷

爸幫點披薩外送等了1個半小時 女兒萌喊：我快餓扁惹～

鄧超坐路邊「陪攤販奶奶賣菜」

【這是飯店吧】男開箱逢甲大學宿舍！竟然有電視+陽台

【這偶不會QQ】李多慧喪屍舞太僵硬轉頭向林襄求救

【泰格與雪兒】劈腿阿姨上

【有新歡了】湘荷妹妹把「老朋友」丟一旁　抱著猴子娃娃開心轉圈XD

蔡依林揪青峰跳〈Pillow〉　一抬腿被他抓著不放XD

蔡依林《PLAY我呸》MV這幕真的是薔薔！　她首公開內幕「沒試鏡就錄取」

【倒車入庫嚕半天】後車駕駛看不下去帥氣救援

【謝和弦開嗆】現身法院提存40萬！狠酸陳德修「舔共」

新北男衝台中求和遭拒　持刀刺前女友頸部！殺人未遂罪起訴

桃園副市長親戚被設局！遭詐團騙走1500萬　仲介、掮客判決出爐

詐女公務員435萬！竹聯月堂成員、長腿按摩妹收押　詐團手法曝

三重三溫暖爆性騷！他躺沙發遭摸下體15秒　噁男辯「一時無聊」

快訊／高雄透天厝陽台藏「籃球大」蜂窩　婦慘被螫急送醫

人夫偷吃女同事正宮抓姦3人大亂鬥　他到警局才知戴2年綠帽

彰化暴雨狂炸！溪州濁水溪口驚見沙塵暴　詭異天黑畫面曝

彭振聲：柯文哲沒交代協助京華城　「檢察官說圖利我就認罪了」

豐原5口命案解剖報告出爐！5人都有安眠藥反應　動機仍成謎

苗栗苑裡農地重劃區車禍！女騎士噴飛稻田、轎車撞斷電桿釀3傷

耐吉斯全新 P 系列登場：凍乾升級　口感與營養一次到位

瑤瑤泳衣太低胸「北半球溢出來」！海水浴場脫了…一轉身曲線全被拍

中南部水災重創觀光　陳世凱：規劃大型活動振興吸客

3連假國道每天凌晨0至5時免收費　高公局估中秋節最塞

新北男衝台中求和遭拒　持刀刺前女友頸部！殺人未遂罪起訴

YouBike滿意度96.6%　台東縣府推騎乘補助至年底

推擠員警？　陳宥丞發文還原經過、中正一也聲明議員主動協調

史丹利自爆曾收「匿名驗孕棒」！驚慌想不起女主人是誰　真相傻眼了

唱紅破億神曲「GARNiDELiA」無限期停止活動　連主唱都不知情

揭彭振聲3大證詞直殺柯文哲！　律師：足證柯明知「有圖利問題」

【謝和弦開嗆】現身法院提存40萬！狠酸陳德修「舔共」

社會熱門新聞

柯文哲涉貪「親筆鐵證」曝光！　京華城起死回生全知情

快訊／水餃女工捲絞肉機！「滿臉肉餡」送醫不治

即／北市水泥車撞機車拖行100m！騎士無心跳　駕駛坐路邊抱頭

台南男性侵前女友　腳抽筋才停止！丟內褲給她：拿去報警

撞擊畫面曝光！女騎士遭「預拌車猛撞」拖行百米亡

應曉薇有新罪名！　柯文哲要無罪脫身可能性低

雨刷蔡政宜涉洗錢200億！檢深夜聲押禁見

小英男孩賊星該敗！　20樓丟iPhone「奇蹟發生」反成鐵證

小英男孩被監聽「爆料公社」早揭露　藏錢方法跟陳佩琪一樣

北投持皇池驚傳又偷拍　6人裸湯身影被攝

即／男砸3車毀玻璃　秒遭報仇「8打1」手腳全斷

南湖大橋12小時連2浮屍　1男1女身分曝

彭振聲認罪原因曝　憶亡妻嘆：活下來不容易

即／新北婦右手捲入絞肉機　命危送醫

更多熱門

相關新聞

京華城開庭！館長現身喊2028推翻民進黨

京華城開庭！館長現身喊2028推翻民進黨

台北地院今（2）日審理京華城案，提訊前台北市長、台北市議員應曉薇，並傳喚前副市長彭振聲、柯辦前主任李文宗、威京集團主席沈慶京、應曉薇助理吳順民、與前都發局長黃景茂出庭。民眾黨主席黃國昌、館長陳之漢及柯文哲妻子陳珮琪到庭旁聽。館長嗆民進黨，2028年的時候，土城看守所一定有好多個位子給你。

民眾黨走讀傷8警　蔣萬安表態：可以理解

民眾黨走讀傷8警　蔣萬安表態：可以理解

柯文哲涉貪「親筆鐵證」曝光！　京華城起死回生全知情

柯文哲涉貪「親筆鐵證」曝光！　京華城起死回生全知情

走讀受傷！陳智菡PO抓痕　撂「要辦就來」：爬拒馬非我們所選擇的

走讀受傷！陳智菡PO抓痕　撂「要辦就來」：爬拒馬非我們所選擇的

顏若芳秀申請SOP打臉黃國昌　嗆犯法還情勒

顏若芳秀申請SOP打臉黃國昌　嗆犯法還情勒

關鍵字：

柯文哲京華城彭振聲認罪

讀者迴響

熱門新聞

柯文哲涉貪「親筆鐵證」曝光！　京華城起死回生全知情

67歲女苦讀10年考上公務員　竹市完成培訓圓夢

老公想「邊看A片邊做」！結果超慘

準颱風可能生成　路徑分歧2條路走

姊姊要求弟弟「全身按摩」　他崩潰求助

快訊／水餃女工捲絞肉機！「滿臉肉餡」送醫不治

沈伯洋槓上北市警　直接PO機車尾端針孔鏡頭照

普發現金近3萬台ATM備戰　13歲以上可自領

即／北市水泥車撞機車拖行100m！騎士無心跳　駕駛坐路邊抱頭

馬桶「卡一圈尿垢」狂刷無效！婆媽激推神招：便宜又方便

明「中度磁暴」來襲24小時！衛星導航恐中斷

威廉暫別《效廉 》發聲！逃兵演藝事業全喊卡　電視台證實「他正式入主」

搶博愛座踢鐵板！老翁嗆年輕人　下秒看身分證尷尬了

開學日「孩子突請假一周」！一票家長：我們家也是

蕾菈掰了反骨「改拚德州撲克」！

更多

最夯影音

更多

爸幫點披薩外送等了1個半小時 女兒萌喊：我快餓扁惹～

鄧超坐路邊「陪攤販奶奶賣菜」

【這是飯店吧】男開箱逢甲大學宿舍！竟然有電視+陽台

【這偶不會QQ】李多慧喪屍舞太僵硬轉頭向林襄求救

【泰格與雪兒】劈腿阿姨上

熱門快報

好康連發！好運大放送

好康連發！好運大放送

獎品應有盡有！不論是約會聚餐，都能讓你輕鬆享受！趕快參加活動，就有機會帶走！

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

連假假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

不用百元 吃餐廳名菜？！

不用百元 吃餐廳名菜？！

「文里補習班」開課啦！今天要開箱全家聯名便當，讓你不用跑餐廳，就能吃到餐廳名菜！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面