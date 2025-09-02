彭振聲認罪原因曝！邵琇珮翻供成關鍵　他憶亡妻嘆：活下來不容易

▲台北市前副市長彭振聲為京華城案出庭作證。（圖／記者湯興漢攝）

記者劉昌松／台北報導

台北地院2日為柯文哲被控京華城貪污案開庭，傳喚重要證人、台北市副市長彭振聲作證，柯文哲的律師詰問時，緊咬彭振聲在收押期間認罪原因，詢問是否擔心案情波及到現已身亡的妻子，彭都未正面回應，但有而發表示，因為先前得知同案被告邵琇珮可能因翻供面對較重求刑，妻子擔心他又被收押，沒想到隔天一早發生憾事，彭振聲感嘆「活下來，不容易」。

合議庭原排7月1日傳喚彭振聲出庭，但彭在開庭前一刻接到電話，得知妻子過世噩耗，當場崩潰，在法庭內哭吼「檢察官良心在哪裡」、「我不再有顧慮了」，當天庭期取消，彭振聲回家處理完後事，7月24日彭振聲出庭時情緒仍未平復，再延到今天9月2日開庭。

在改期傳訊的期間，被告柯文哲、沈慶京等人持續主打其他被告、證人受到檢察官不正訊問，並花了1天的時間勘驗關鍵的彭振聲偵訊光碟，柯文哲律師鄭深元2日3度詢問彭振聲，為何自認京華城容積案沒有圖利，卻又在遭收押後，在檢察官首度到台北看守所就訊時認罪？彭振聲回答：「檢察官說陳情案改為研議案就是圖利，他(指檢察官)法律專業，他說是，我就認罪」。

鄭深元再問，隔天彭振聲再次接受訊問時，又否認圖利，檢察官當時回應：「那昨天說的不算數」指的是什麼？有記明筆錄嗎？彭振聲解釋，因為如果自白的話就有優惠，有減刑的希望。鄭深元話鋒一轉，詢問彭振聲是否有受到壓力，彭振聲回答「家人啊，太多了，現在可以在這裡當證人，活下來，不容易」。

律師問當時是否擔心有關財產來源不明的案子波及到妻子？彭振聲歎：「收押那天就波及了。」彭振聲並表示，在偵查中延押庭曾稱檢察官押人取供，是因為覺得收押對他身心造成很大打擊，其實都市計畫案沒辦法勾串，可以查簽呈、開會紀錄就好了，而他在7月1日突然接獲妻子過世噩耗，因一時情緒才會對公訴檢察官說：「檢察官的良心在哪裡」。

彭振聲表示，先前和律師討論案情時，談到檢察官補充理由書，提到檢方可能要對翻供的邵琇珮量刑加重，當時妻子就在一旁，後來法院開庭，「她(指妻子)以為我來又要被收押…這不說了」，彭振聲說公職50年，服務過10個市長，卻為了京華城案家破人亡，人生沒什麼重大意義了，「我疏忽了她(指妻子)」。