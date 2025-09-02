　
社會焦點 保障人權

柯文哲嗆收押裴偉才能知內幕：司法勾結媒體，出獄會都被吐口水

▲▼涉犯京華城案仍在押的台灣民眾黨前主席柯文哲，今（2日）被押解到台北地院出庭，面帶笑容。（圖／記者黃哲民攝）

▲涉犯京華城案仍在押的台灣民眾黨前主席柯文哲，今（2日）被押解到台北地院出庭，面帶笑容。（圖／記者黃哲民攝）

記者黃哲民／台北報導

台北地院審理京華城案，今（2日）傳喚同案認罪被告、台北市府前副市長彭振聲作證，柯向彭感性喊話「對你說的『家破人亡』很難過」，自認彼此認真做事、沒對不起國家，揚言只有改朝換代，並「等《鏡週刊》社長裴偉被收押」，才能知道本案背後內幕。

柯文哲先前於開庭時，多次點名「鏡新聞（按：應為《鏡週刊》）」洩露偵查秘密、檢方不敢追究，他狂酸檢方「唾面自乾」，更揚言「我就用鏡新聞羞辱你們、揶揄你們、嘲笑你們！」他今加碼批司法人員勾結特定媒體陷害無辜，不只要坐牢，「出獄走在路上，都會被吐口水！」

柯文哲今出庭似乎心情不錯，走下囚車滿面笑容，聽彭振聲作證也笑到咧嘴，今庭訊於入夜6點多結束，審判長諭知後天（9月4日）提前召開延押調查庭，會讓柯暢所欲言。柯堅持要先說一些，講了5分鐘欲罷不能，因此審判長命他2分鐘結束。最後，柯虧公訴女檢察官「瞪過我，是我的錯，我先瞪她的」，讓審判長變臉制止。同時，法警高喊「2分鐘到！」柯只好乖乖坐下。

▲▼台北地院審理京華城案提訊柯文哲、應曉薇，並傳喚彭振聲、李文宗、沈慶京、吳順民、與黃景茂出庭。民眾黨主席黃國昌、館長陳之漢及柯文哲妻子陳珮琪到庭旁聽。圖為前台北市副市長彭振聲。（圖／記者湯興漢攝）

▲涉犯京華城案已認罪被告彭振聲（右），今（2日）以證人身分到台北地院出庭。（圖／記者湯興漢攝）

彭振聲於7月1日出庭當天上午9點多，驚聞妻子墜樓身亡噩耗，他當眾崩潰哭喊「我是被冤枉的！」「檢察官的良心在哪裡啊？」當天審理臨時取消，同月24日彭出庭表定作證，又因悲泣「家破人亡」情緒未平復，延期到今天。

歷經8個多小時庭訊，柯文哲趁表示意見機會，向彭振聲感性喊話案發至今一直沒機會致意，「對你說的『家破人亡』很難過」，他和彭共事過，知道彼此認真做事，沒對不起國家，他對於京華城陳情轉研議之後的進度，一概不知，羈押至今1年，他才了解京華城案就是「4個認罪被告和1個關鍵證人」搞的。

柯說的認罪被告之首，就是彭振聲，他認為彭搞不清楚自己認什麼罪犯什麼罪，但他理解彭是被羈押4個月所致，其次是台北市都發局前總工程司邵琇珮，證稱處理京華城過程都合法，卻不知在認什麼罪，出庭後還被檢方遞狀放話若改口不認罪、將起訴求刑，「據說這就是逼死彭太太的原因」。

此外，鼎越開發公司前董事長朱亞虎承認行賄，柯文哲質疑「錢、人頭，都不是朱亞虎出的，他認什麼罪？很好笑！」而威京集團法務經理陳俊源被問4次不認罪、第5次被問就認了。

柯說很清楚認罪被告心態，可能希望罰幾百萬打發了事，而這4名認罪被告，都是起訴檢察官林俊言（按：現已升任主任檢察官）訊問的，關鍵在於林欽榮的證詞，讓林俊言有膽子辦這件案子。

柯文哲表示，林欽榮是他第1任台北市長時的副市長，林出庭作證說謊，聲稱訴訟中不能接受陳情更不能變更都市計畫，另不能用《都市計畫法》第24條爭取容積獎勵，卻被同案被告黃景茂的律師打臉，林欽榮在北市副市長兼任都委會主委期間，也有同樣狀況。

柯文哲指稱，不清楚林欽榮背後是誰，但近期司法關說案，有些人跟京華城案有關，只有改朝換代、「等《鏡週刊》社長裴偉被收押」，才知本案背後內幕。

柯還點名「上次那個胖胖的檢察官（姜長志）」，說無論誰執政，犯法就要去坐牢，他今天要正告司法人員勾結特定媒體陷害無辜，不只要坐牢，就算以後「出獄走在路上，都會被吐口水！」

旁聽席傳出一陣訕笑，審判長立刻要求保持肅靜。上周四（8月28日）開庭時，公訴檢察官姜長志舌戰柯文哲與沈慶京律師團，強調「不管任何政黨執政，犯罪的人都要去坐牢，不管那個人是不是柯文哲」，姜今沒蒞庭公訴。

問完重要證人柯求交保　審判長語帶玄機

問完重要證人柯求交保　審判長語帶玄機

台灣民眾黨前主席柯文哲涉犯京華城等案仍在押，同案認罪被告、台北市府前副市長彭振聲今（2日）到台北地院完成作證，柯的律師團主張關於貪污重罪的重要證人均已問完、請准柯交保，審判長諭知後天（4日）開庭調查，並表明「不是所有證人問完，羈押必要性才會消滅」。

揭彭振聲3大證詞直殺柯文哲！　律師：足證柯明知「有圖利問題」

揭彭振聲3大證詞直殺柯文哲！　律師：足證柯明知「有圖利問題」

彭振聲曝認罪原因　「檢察官說圖利我就認了」

彭振聲曝認罪原因　「檢察官說圖利我就認了」

彭振聲認罪原因曝　憶亡妻嘆：活下來不容易

彭振聲認罪原因曝　憶亡妻嘆：活下來不容易

京華城開庭！館長現身喊2028推翻民進黨

京華城開庭！館長現身喊2028推翻民進黨

