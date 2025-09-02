　
社會 社會焦點 保障人權

彭振聲：柯文哲沒交代協助京華城　「檢察官說圖利我就認罪了」

▲▼台北地院審理京華城案提訊柯文哲、應曉薇，並傳喚彭振聲、李文宗、沈慶京、吳順民、與黃景茂出庭。民眾黨主席黃國昌、館長陳之漢及柯文哲妻子陳珮琪到庭旁聽。圖為前台北市副市長彭振聲。（圖／記者湯興漢攝）

▲涉犯京華城案已認罪的台北市府前副市長彭振聲，今（2日）以證人身分到台北地院出庭。（圖／記者湯興漢攝）

記者黃哲民、劉昌松／台北報導

台北地院審理京華城案，今（2日）以證人身分傳喚已認罪被告、台北市府前副市長彭振聲，他先前數度重申「已認罪、不翻供」，但今天證述似乎婉轉表達無辜，針對京華城陳情案轉送都委會研議被指涉及圖利，他為何認罪，彭說，檢察官是法律專家，「他說圖利，我就認罪了」。

現年73歲的彭振聲，在柯文哲2018年到2022年的第2任台北市長期間，擔任工務副市長兼任台北市都市計畫委員會主委，他被控屈從柯的指示，涉利用都委會主委職權護航京華城違法取得20%容積獎勵，換算市價利益逾100億元，彭被起訴涉犯圖利罪嫌，求刑3年。

彭振聲於偵查中被羈押禁見約4個月，因始終認罪，起訴後獲准交保500萬元，被檢方視為證明柯文哲涉圖利京華城的重要證人，彭也在偵查中說過，柯指派他擔任京華城案的PM（專案管理人），是「不合理、球員兼裁判」等語，並於先前出庭重申「已認罪、不翻供」。

▲▼台北地院審理京華城案提訊柯文哲、應曉薇，並傳喚彭振聲、李文宗、沈慶京、吳順民、與黃景茂出庭。民眾黨主席黃國昌、館長陳之漢及柯文哲妻子陳珮琪到庭旁聽。圖為前台北市長柯文哲。（圖／記者湯興漢攝）

▲涉犯京華城案仍在押的台北市前市長柯文哲，今（2日）被押解出庭審理。（圖／記者湯興漢攝）

但他今證稱，柯文哲從醫界帶來行政機關從沒有過的PM制度，目的是專人注意個案進度、要問的時候有人可以問，然而「PM不是一定要把事情完成」，外界更可能誤解他副市長兼都委會主委，權力好像很大，「可以像審判長一樣做行政裁量，其實不是的！」

彭解釋台北市都委會屬於獨立機關，委員公開遴選聘任，可要求市府相關機關答覆問題，不像其他縣市的都委會附屬於都市發展局，他兼任都委會主委時，「從沒下達命令、一次都沒有！」唯一能批示的公文，「只有執行秘書的假單」。

彭振聲說，柯文哲從沒要他協助處理京華城陳情案，而轉送都委會研議，是柯與市議員便當會決議，但是否同意研議，仍須由都委會討論，不是他主委就能直接決定，他記得當時都委會開會討論前，同案被告、台北市議員應曉薇當面請他「緩一緩」。

彭說當下不知應曉薇的理由，只是「看她一眼、沒說話」，彭這時看向坐在被告席的應曉薇說「議員今天也在場，我那時只看妳一眼、不能答應」，他在偵查說應曉薇可能擔心他不同意研議、會駁回研議，「只是我的猜想」，實際上，他也無權駁回。

彭振聲表示，都委會同意研議，並成立專案小組處理，他主持會議時「自認都合法」，就連京華城在陳情書夾帶1張「方案四」的說明，他也堅持必須依照程序，不可能直接送進都委會，所以僅表示尊重，但都委會沒討論這張夾帶的資料。

▲▼台北地院審理京華城案提訊柯文哲、應曉薇，並傳喚彭振聲、李文宗、沈慶京、吳順民、與黃景茂出庭。民眾黨主席黃國昌、館長陳之漢及柯文哲妻子陳珮琪到庭旁聽。圖為沈慶京。（圖／記者湯興漢攝）

▲涉犯京華城案已交保的威京集團主席沈慶京，今（2日）坐輪椅到台北地院出庭。（圖／記者湯興漢攝）

對於被柯文哲指派PM是否適當，彭振聲輕輕推翻偵查中的供述「可能當時沒講清楚」，他確實認為可能球員兼裁判，但柯是指派「副市長彭振聲」擔任京華城PM、從行政層面了解進度，不是「都委會主委彭振聲」當PM。

彭振聲在偵辦期間，多次供稱依都委會決議去做，「都依法行政」，卻始終認罪，北院上周四（8月28日）勘驗彭認罪的偵訊光碟，柯文哲與沈慶京的律師團，都質疑彭「不明所以地認罪、不知道自己認了什麼罪」，更諷刺光碟中「作證的人是林檢（起訴檢察官林俊言）」、「彭振聲的筆錄，幾乎都是林檢自問自答」，且彭至少講4次沒圖利、2次不承認犯行。

彭振聲今更證稱，去年（2024年）9月2日就被收押，應訊時資料不完整，柯文哲的辯護律師問他，為何在偵查中說柯知道是圖利，彭表示，檢察官說陳情案轉研議是圖利，檢察官是法律專家，「他說圖利，我就認罪了」。

值得注意的是，彭振聲今作證幾乎全程說國語，包括開庭之初向審判長表示，自己昨天去急診，謝謝審判長准許他兒子坐在身邊陪「這個老爸」作證，也都用清晰的國語，而非檢方所稱，林俊言偵訊他時，為了讓他親切不害怕的台語。

09/01 全台詐欺最新數據

彭振聲：柯文哲沒交代協助京華城　「檢察官說圖利我就認罪了」

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

彭振聲：柯文哲沒交代協助京華城　「檢察官說圖利我就認罪了」

