小草瘋傳「賴清德痛罵鄭麗君」AI片　民進黨已檢舉：譴責惡劣造假

▲民進黨澄清賴清德AI假影片。（圖／民進黨提供）



記者杜冠霖／台北報導

近期民眾黨、國民黨支持者社群瘋傳一段AI影片，內容為總統賴清德指責行政院副院長鄭麗君，更批評，「送這麼多東西才談到20%，你是不是從來沒去菜市場買菜講過價，菜市場阿嬤去美國都能談到15%了，你到底怎麼搞的？民進黨乾脆解散算了，我都不好意思說自己孫子是美國人」。對此，民進黨今（2日）表示，嚴正譴責惡劣造假，同時也已經向相關單位檢舉，呼籲大家謹慎判斷網路上的影像，避免成為不實謠言的傳播者。

民眾黨支持者小草的抖音帳號瘋狂轉傳一個AI影片，內容為賴清德指責鄭麗君，「有四萬人會因為你減薪失業，你知不知道，鄭大小姐？20%疊加起來不都接近30%了？你怎麼這麼北七？為什麼不學日本，直接飛去美國談？20%很光榮，我替台灣人民謝謝你，送這麼多東西才談到20%，你是不是從來沒去菜市場買菜講過價，菜市場阿嬤去美國都能談到15%了，你到底怎麼搞的？大家現在不是疑美論，是仇美論，民進黨乾脆解散算了，我都不好意思說自己孫子是美國人」。

▼抖音上有小草帳號轉發AI假影片。（圖／翻攝抖音）



該轉傳的抖音帳號為民眾黨支持者，長期轉發前主席柯文哲、館長、陳智菡等言論，近期也轉發AI賴清德談話影片，而該造假影片來自一個名為「愛搞笑世界」的影音平台帳號，內容多散播疑美論、醜化賴清德的AI影片，有4.26萬位訂閱者、觀看數近4500萬，內容多為簡體字與中國用語。

民進黨表示，注意！這是AI假影片，近日網路流傳一段賴清德總統、鄭麗君副院長談論美國關稅的影像，這明顯是利用AI生成的假影片，請大家千萬別上當。

民進黨指出，影片內容的畫面、聲音、劇情，全部都是假的，顯然是有心人士為了攻擊行政團隊而捏造，我們嚴正譴責惡劣造假，同時也已經向相關單位檢舉，呼籲大家謹慎判斷網路上的影像，避免成為不實謠言的傳播者。看到政治人物可疑影片、圖片時，請記得到該位政治人物的「官方帳號」，或民進黨官網的「闢謠專區」查詢看看有無澄清資訊。