綠狂轟蔣萬安挺白走讀傷警　北市府：綠委去年也鼓勵青鳥衝立院

▲蔣萬安稱理解走讀傷8警。（圖／記者陳家豪攝）

記者鄭佩玟／台北報導

民眾黨日前在路權申請遭北市警局駁回下，號召小草「走讀」卻與警方釀衝突，更造成8名警員受傷、送醫。台北市長蔣萬安今（2日）稱，「從人權的角度我可以理解為何走上街頭，我也支持民眾黨呼籲各界保障柯文哲的人權」。遭到民進黨北市議員群起砲轟，蔣萬安因「藍白合」軟弱的不敢得罪民眾黨，而要警察犧牲。台北市政府副發言人葉向媛下午回嗆，去年民進黨立委拿油壓剪剪斷北市拒馬、鼓動支持者闖立法院，議員們一聲不吭，也是公然護航違法？

蔣萬安上午表示，此事有職權角度也有人權角度，警察局同仁的職責是依法執行勤務，從法治原則而言，警察局沒有別的辦法，必須依法處理，但這件事的根源是因為民眾黨前主席柯文哲被羈押超過一年，很難讓人不去想像是不是押人取供？他說，不禁讓人覺得這種事很可能發生在你我身上，從人權角度，自己可以理解民眾黨支持者為何走上街頭，也支持民眾黨呼籲各界保護柯文哲的人權。

蔣萬安一番話遭到北市綠議員砲轟，顏若芳痛批，為了藍白合的政治利益，連最基本的法治觀念都可以摒棄、公然護航犯法行為，未來又有什麼立場要求民眾守法，因暴行致傷的員警，又情何以堪？簡舒培則質疑，蔣萬安沒有幫警察說話，是因為「藍白合」軟弱的不敢得罪民眾黨，而要警察犧牲。顏若芳認為，蔣萬安不僅曾帶頭違法，如今更意圖替違法者找藉口，做為首都市長已顯不適格，應儘速公開道歉。

葉向媛稍早回擊，「議員們是否又雙標？」去年當民進黨立委拿油壓剪剪斷北市拒馬、鼓動支持者闖立法院，議員們一聲不吭，依照議員們的標準，難道也是公然護航違法？

葉向媛說，警政一條鞭，議員是否迴力鏢打到中央政府？連內政部、警政署都已堅決表態，蔣萬安也表達員警依法執行勤務，部分議員卻要苛責基層同仁執法「軟趴趴」，相信社會不會認同。