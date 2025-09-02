推擠員警？　陳宥丞發文還原經過、中正一也聲明議員主動協調

▲民眾黨發起「司法改革 公民走讀」活動。（圖／記者林敬旻攝）



記者陳家祥／台北報導

民眾黨8月30日舉行「終結政治追殺，找回國家正義」走讀活動，但活動一開始就變調，從散步變成與警方衝突。過程中，民眾黨議員陳宥丞遭控推警，陳在臉書還原當天狀況，強調自己盡力協助緩和衝突「何來妨害公務之有？」中正一分局今也澄清，陳宥丞主動居中協調警民爭執，避免衝突擴大，並非有外傳所謂拉扯警方的動作。

830走讀活動當日，民眾黨的宣傳車於羅斯福路且未於管制區內行駛，員警以違規迴轉攔為由攔下，因現場並無任何開單設備，在等待違規開單過程，中正一分局仁愛路派出所長竟接獲上級命令，違法勒令要求該名駕駛不得再行駛，引發現場衝突。

議員陳宥丞說，他當下立即跟所長進行溝通，主要是告知違規開罰是員警的職責有問題，但人身自由是憲法賦予人民的權利，希望所長不要強行擋車還阻止駕駛下車。且在等待所長上級長官回應的同時，他還告知警方，如果可以不要為難百姓人身自由，他願協助駕駛該車輛離開，讓現場激動的情緒緩和。

陳宥丞說，沒想到該名所長在非管制的區域，該車輛行進方向也不是往官邸而去的情形下，還是執意強制阻擋駕駛下車及限制行動，才導致與現場民眾推擠受傷。

「本該是屬於人民的行走走讀權利被阻擋，竟連人民自由開車的權利也能剝奪。」陳宥丞直言，民進黨自詡為民主自由的先鋒，更要求廢除集會遊行法，竟然強制讓手無寸鐵的人民不得行駛，不但沒有把街頭還給人民，現在還更限縮的行車自由。

陳宥丞表示，他必須嚴正抗議民視、三立的報導內容，因為從頭到尾他非但沒有妨害公務，沒有拉扯員警，還主動跟現場警員溝通協調，緩和雙方高漲的情緒，這也是為什麼員警最後願意讓我主動把車開走的原因。

對此，中正一分局回應，當時分局員警為避免車輛於活動現場移動造成民眾、警察受傷，因此依法禁止該車進入活動現場，也現場針對違規狀況進行取締開單。另外，因現場已造成警民爭執、群情激憤，但當時台北市議員陳宥丞主動居中協調，避免衝突擴大，並非有外傳所謂拉扯警方的動作。

陳宥丞說，當天參與的民眾也有人在這個過程中受傷，這種人民和警員弱弱相殘的狀況視大家最不想看見的，所以警察也知道情緒失控必須冷靜，事後雙方在這件事情上面也沒有想要過多的渲染或處理，但媒體卻一再的試圖見縫插針，挑起事端，也難怪所謂第四權的社會責任和報導公正性的價值，在政權控制下飽受質疑。