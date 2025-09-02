　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

推擠員警？　陳宥丞發文還原經過、中正一也聲明議員主動協調

▲民眾黨主席黃國昌發起「司法改革 公民走讀」活動。（圖／記者林敬旻攝）

▲民眾黨發起「司法改革 公民走讀」活動。（圖／記者林敬旻攝）

記者陳家祥／台北報導

民眾黨8月30日舉行「終結政治追殺，找回國家正義」走讀活動，但活動一開始就變調，從散步變成與警方衝突。過程中，民眾黨議員陳宥丞遭控推警，陳在臉書還原當天狀況，強調自己盡力協助緩和衝突「何來妨害公務之有？」中正一分局今也澄清，陳宥丞主動居中協調警民爭執，避免衝突擴大，並非有外傳所謂拉扯警方的動作。

830走讀活動當日，民眾黨的宣傳車於羅斯福路且未於管制區內行駛，員警以違規迴轉攔為由攔下，因現場並無任何開單設備，在等待違規開單過程，中正一分局仁愛路派出所長竟接獲上級命令，違法勒令要求該名駕駛不得再行駛，引發現場衝突。

議員陳宥丞說，他當下立即跟所長進行溝通，主要是告知違規開罰是員警的職責有問題，但人身自由是憲法賦予人民的權利，希望所長不要強行擋車還阻止駕駛下車。且在等待所長上級長官回應的同時，他還告知警方，如果可以不要為難百姓人身自由，他願協助駕駛該車輛離開，讓現場激動的情緒緩和。

陳宥丞說，沒想到該名所長在非管制的區域，該車輛行進方向也不是往官邸而去的情形下，還是執意強制阻擋駕駛下車及限制行動，才導致與現場民眾推擠受傷。

「本該是屬於人民的行走走讀權利被阻擋，竟連人民自由開車的權利也能剝奪。」陳宥丞直言，民進黨自詡為民主自由的先鋒，更要求廢除集會遊行法，竟然強制讓手無寸鐵的人民不得行駛，不但沒有把街頭還給人民，現在還更限縮的行車自由。

陳宥丞表示，他必須嚴正抗議民視、三立的報導內容，因為從頭到尾他非但沒有妨害公務，沒有拉扯員警，還主動跟現場警員溝通協調，緩和雙方高漲的情緒，這也是為什麼員警最後願意讓我主動把車開走的原因。

對此，中正一分局回應，當時分局員警為避免車輛於活動現場移動造成民眾、警察受傷，因此依法禁止該車進入活動現場，也現場針對違規狀況進行取締開單。另外，因現場已造成警民爭執、群情激憤，但當時台北市議員陳宥丞主動居中協調，避免衝突擴大，並非有外傳所謂拉扯警方的動作。

陳宥丞說，當天參與的民眾也有人在這個過程中受傷，這種人民和警員弱弱相殘的狀況視大家最不想看見的，所以警察也知道情緒失控必須冷靜，事後雙方在這件事情上面也沒有想要過多的渲染或處理，但媒體卻一再的試圖見縫插針，挑起事端，也難怪所謂第四權的社會責任和報導公正性的價值，在政權控制下飽受質疑。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

09/01 全台詐欺最新數據

更多新聞
500 1 9214 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
快訊／雨區擴大　11縣市大雨特報
快訊／板橋一天2起墜樓！1男1女死亡
GARNiDELiA突宣布停止活動！台北場取消　主唱傻住：我
揭彭振聲3大證詞直殺柯文哲！　律師：足證柯明知「有圖利問題」
《VIVANT》劇組死亡事故！1死1傷
國光客運裁撤14路線「資遣95名駕駛」
2女1男摩鐵大亂鬥　老公到場綠了
日本Rapidus傳2奈米邏輯密度與台積電N2相當　大勝英特
彭振聲：柯文哲沒交代協助京華城　「檢察官說圖利我就認罪了」

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

國慶主視覺曝！「藍白紅」基調配雙十　9／4開放500觀禮名額報名

推擠員警？　陳宥丞發文還原經過、中正一也聲明議員主動協調

揭彭振聲3大證詞直殺柯文哲！　律師：足證柯明知「有圖利問題」

洪秀柱參加中共93閱兵　綠委批：國民黨自己把紅帽戴頭上

邰智源再任無菸大使！笑讓菸酒公賣局倒閉　幽默糾正蔣萬安英文

逢甲大學宿舍太高級爆紅！　蔡英文曬「總統級開箱照」大秀政績

小草瘋傳「賴清德痛罵鄭麗君」AI片　民進黨已檢舉：譴責惡劣造假

蔣萬安稱理解走讀傷8警　簡舒培怒：不敢得罪民眾黨而犧牲警察

一張圖看出席北京93閱兵24國名單　自由度評比14國為「不自由國」

林昶佐登上芬蘭百年最具影響力雜誌　首次大篇幅專訪亞洲政治人物

爸幫點披薩外送等了1個半小時 女兒萌喊：我快餓扁惹～

鄧超坐路邊「陪攤販奶奶賣菜」

【這是飯店吧】男開箱逢甲大學宿舍！竟然有電視+陽台

【這偶不會QQ】李多慧喪屍舞太僵硬轉頭向林襄求救

【泰格與雪兒】劈腿阿姨上

【有新歡了】湘荷妹妹把「老朋友」丟一旁　抱著猴子娃娃開心轉圈XD

蔡依林揪青峰跳〈Pillow〉　一抬腿被他抓著不放XD

蔡依林《PLAY我呸》MV這幕真的是薔薔！　她首公開內幕「沒試鏡就錄取」

【倒車入庫嚕半天】後車駕駛看不下去帥氣救援

【謝和弦開嗆】現身法院提存40萬！狠酸陳德修「舔共」

國慶主視覺曝！「藍白紅」基調配雙十　9／4開放500觀禮名額報名

推擠員警？　陳宥丞發文還原經過、中正一也聲明議員主動協調

揭彭振聲3大證詞直殺柯文哲！　律師：足證柯明知「有圖利問題」

洪秀柱參加中共93閱兵　綠委批：國民黨自己把紅帽戴頭上

邰智源再任無菸大使！笑讓菸酒公賣局倒閉　幽默糾正蔣萬安英文

逢甲大學宿舍太高級爆紅！　蔡英文曬「總統級開箱照」大秀政績

小草瘋傳「賴清德痛罵鄭麗君」AI片　民進黨已檢舉：譴責惡劣造假

蔣萬安稱理解走讀傷8警　簡舒培怒：不敢得罪民眾黨而犧牲警察

一張圖看出席北京93閱兵24國名單　自由度評比14國為「不自由國」

林昶佐登上芬蘭百年最具影響力雜誌　首次大篇幅專訪亞洲政治人物

國慶主視覺曝！「藍白紅」基調配雙十　9／4開放500觀禮名額報名

快訊／雨區擴大　11縣市大雨特報

再爆2嬰染腸病毒「敗血症」住加護　疾管署示警開學恐一波疫情

快訊／板橋一天2起墜樓案！1男1女送醫搶救不治

從代工霸主到被迫等待！彰化水五金受關稅衝擊　外圍廠商恐先停工

耐吉斯全新 P 系列登場：凍乾升級　口感與營養一次到位

瑤瑤泳衣太低胸「北半球溢出來」！海水浴場脫了…一轉身曲線全被拍

中南部水災重創觀光　陳世凱：規劃大型活動振興吸客

3連假國道每天凌晨0至5時免收費　高公局估中秋節最塞

新北男衝台中求和遭拒　持刀刺前女友頸部！殺人未遂罪起訴

【這偶不會QQ】李多慧喪屍舞太僵硬轉頭向林襄求救

政治熱門新聞

沈伯洋槓上北市警　直接PO機車尾端針孔鏡頭照

快訊／綠委楊曜宣布這屆立委當完就退休　已向黨中央表明不再參選

我飛行員被共機嗆　神反擊：一輩子做奴隸

一張圖看台灣政要參加北京93閱兵最新名單

羅智強當面開炮10分鐘　黃暐瀚高EQ反應曝光

快訊／「發現資料複印異常」　中科院證實疑內部員工外流營業機密

特教生遭獨關教室癲癇發作亡　家屬靠監院報告逆轉官司獲國賠600萬

快訊／洪秀柱赴中參加93閱兵　「抗戰勝利是全民族共同記憶」

不滿藍營喊軍人加薪　于北辰嗆：想賺錢去當傭兵、不要來國軍騙錢

沈伯洋PO偷拍針孔照　楊蕙如嗆：中共最好會用這麼破爛、明顯的鏡頭

副秘書長均齡37歲　在野：國安會淪民進黨青年培養場

爆中科院拿標案機密文件兜售　黃國昌點名顧立雄：睜一隻眼閉一隻眼？

逢甲大學宿舍太高級爆紅！　蔡英文曬「總統級開箱照」大秀政績

遭針孔偷拍向警稱不用告？　沈伯洋發聲了

更多熱門

讀者迴響

熱門新聞

柯文哲涉貪「親筆鐵證」曝光！　京華城起死回生全知情

67歲女苦讀10年考上公務員　竹市完成培訓圓夢

老公想「邊看A片邊做」！結果超慘

準颱風可能生成　路徑分歧2條路走

姊姊要求弟弟「全身按摩」　他崩潰求助

快訊／水餃女工捲絞肉機！「滿臉肉餡」送醫不治

沈伯洋槓上北市警　直接PO機車尾端針孔鏡頭照

普發現金近3萬台ATM備戰　13歲以上可自領

即／北市水泥車撞機車拖行100m！騎士無心跳　駕駛坐路邊抱頭

馬桶「卡一圈尿垢」狂刷無效！婆媽激推神招：便宜又方便

明「中度磁暴」來襲24小時！衛星導航恐中斷

威廉暫別《效廉 》發聲！逃兵演藝事業全喊卡　電視台證實「他正式入主」

搶博愛座踢鐵板！老翁嗆年輕人　下秒看身分證尷尬了

開學日「孩子突請假一周」！一票家長：我們家也是

蕾菈掰了反骨「改拚德州撲克」！

更多

最夯影音

更多

爸幫點披薩外送等了1個半小時 女兒萌喊：我快餓扁惹～

鄧超坐路邊「陪攤販奶奶賣菜」

【這是飯店吧】男開箱逢甲大學宿舍！竟然有電視+陽台

【這偶不會QQ】李多慧喪屍舞太僵硬轉頭向林襄求救

【泰格與雪兒】劈腿阿姨上

熱門快報

好康連發！好運大放送

好康連發！好運大放送

獎品應有盡有！不論是約會聚餐，都能讓你輕鬆享受！趕快參加活動，就有機會帶走！

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

連假假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

不用百元 吃餐廳名菜？！

不用百元 吃餐廳名菜？！

「文里補習班」開課啦！今天要開箱全家聯名便當，讓你不用跑餐廳，就能吃到餐廳名菜！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面