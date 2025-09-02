吉祥七月！台南七娘媽彩紙展　探索孩童守護與家庭祈福

▲台南市立博物館展出七娘媽亭彩紙〈獻壽進祿〉，呈現古人對家庭與子女的祈福與守護。（記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

農曆七月常被視為「鬼月」，或是浪漫的七夕節，但在台南傳統信仰裡，這個月份也承載守護孩童、祈求平安的溫情意義——七娘媽信仰，台南市立博物館典藏的七娘媽亭彩紙，包括〈獻壽進祿〉，完整呈現古人對家庭幸福與子女順遂的深切祝福，也讓現代人重新理解七月的多元文化面貌。

市長黃偉哲指出，現代人習慣將七夕當作情人節，但從南市博館的文物可見，古人更重視家庭與孩子的安康。過去孩子滿十六歲會舉行「鑽七娘媽亭」儀式，俗稱「出鳥母宮」或「出婆媽」，象徵成年與感恩，傳達父母對孩子的溫柔守護，期盼他們勇敢邁向人生新階段。

文化局長黃雅玲說，館藏七娘媽彩紙工藝細膩，不僅具藝術美感，更承載府城人民對家庭與子女的深厚情感。她表示，這份文化底蘊與當代少子化與育兒議題相呼應，古人透過祈禱與儀式給予孩子精神庇護，現代父母雖方式不同，但守護之心一脈相承。

博物館館長何秋蓮分享，七娘媽故事中，七星娘娘默默照料織女的孩子，展現親情的溫柔。如今七娘媽亭常以多層樓閣建構祭祀，或以彩紙取代，雖簡樸卻同樣寄託子女平安祈願。館方誠摯邀請民眾在吉祥七月走進博物館，透過彩紙文物感受常民文化的溫度，重新發現七夕不只是愛情節日，更是關於家庭、成長與守護的美麗故事。更多資訊請關注「南博ONE－台南市立博物館」粉絲專頁。