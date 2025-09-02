　
地方焦點

鄭成功401年聖誕祭登場！　台南文化市集、樂團演出週末開跑

▲台南鄭成功祖廟將於9月4日起辦理聖誕祭典系列活動，文化市集、樂團演出週末熱鬧登場。（記者林東良翻攝，下同）

▲台南鄭成功祖廟將於9月4日起辦理聖誕祭典系列活動，文化市集、樂團演出週末熱鬧登場。（記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

為響應延平王鄭成功401年聖誕暨秋祭大典，台南市政府攜手鄭成功祖廟與青年會推出一系列文化慶典，將自9月4日起連續3天登場，結合傳統祀典、音樂表演、文化市集與公共議題宣導，邀請市民及遊客共襄盛舉，共同傳承台南重要的開台歷史文化資產。

▲台南鄭成功祖廟將於9月4日起辦理聖誕祭典系列活動，文化市集、樂團演出週末熱鬧登場。（記者林東良翻攝，下同）

文化局指出，16、17世紀大航海時代，東亞能與西方勢力抗衡的正是鄭芝龍、鄭成功一脈的海上力量。鄭成功不僅是東西交流史的重要人物，母親為日本人，也讓台南與日本平戶市維繫深厚情誼，每年互訪祭典往來不輟。今年聖誕活動除傳統秋祭，市府也期待透過文化交流，讓鄭成功的冒險精神與歷史價值，繼續在東亞與國際舞台發光。

鄭成功祖廟成功青年會表示，系列活動自9月4日起於祖廟舉行，其中9月6日週末的「成功新世代嘉年華市集」是最大亮點，將推出新世代樂團演出、川劇變臉、台南特色文化市集，融合青年創意與傳統精神，讓年輕人也能認識鄭成功故事，提升台南文化觀光能見度。

▲台南鄭成功祖廟將於9月4日起辦理聖誕祭典系列活動，文化市集、樂團演出週末熱鬧登場。（記者林東良翻攝，下同）

祖廟董事團隊補充，透過年輕化的活動形式，不僅要讓更多人了解鄭成功忠孝節義的精神，也希望讓台南文化故事走進更多市民與遊客心中，成為全民共享的歷史資產。今年活動也融入國民年金、防詐騙等公共議題宣導，讓傳統祭典同時兼顧教育、觀光與社會關懷的意義。

鄭成功聖誕祭台南文化市集樂團

