蔣萬安稱理解走讀傷8警　簡舒培怒：不敢得罪民眾黨而犧牲警察

▲台北市議員簡舒培。（圖／記者林敬旻攝）

記者鄭佩玟／台北報導

民眾黨日前在路權申請遭北市警局駁回下，號召小草「走讀」，但與平常走讀探查文化、歷史不同，最終演變成與警方的推擠，更造成8名警員受傷、送醫。台北市長蔣萬安今（2日）稱，「從人權的角度我可以理解為何走上街頭，我也支持民眾黨呼籲各界保障柯文哲的人權」。民進黨北市議員簡舒培抨擊，蔣萬安沒有幫警察說話，還用一些似是而非的話糊弄，因「藍白合」軟弱的不敢得罪民眾黨，而要警察犧牲。

蔣萬安上午表示，此事有職權角度也有人權角度，警察局同仁的職責是依法執行勤務，從法治原則而言，警察局沒有別的辦法，必須依法處理，但這件事的根源是因為民眾黨前主席柯文哲被羈押超過一年，很難讓人不去想像是不是押人取供？他說，不禁讓人覺得這種事很可能發生在你我身上，從人權角度，自己可以理解民眾黨支持者為何走上街頭，也支持民眾黨呼籲各界保護柯文哲的人權。

簡舒培反嗆蔣萬安，「哪個民主法治國家第三大黨主席犯罪不用被關？」南韓總統朴槿惠弄權、弄錢都被關，難道可以因為是第三大黨主席就不辦？而且收押柯文哲的是法官，是根據法律的事實跟法治的依據，號稱是律師的首都市長，居然目無法紀，為了政治，連法律專業都放棄。

簡舒培說，哪一個警察不是依職權行使、執行公務？一個警察站在路上依職權執勤，有任何民眾去衝撞他們嗎？接小孩的媽媽可以因為被攔下來就去衝撞警察嗎？

簡舒培指出，民眾黨主席涉貪收賄被偵辦，民眾黨還帶著群眾衝撞警察，已經不是合法集會，還踩踏、傷害警察，身為台北市長的蔣萬安完全沒有幫警察說話，反而講一些似是而非的話糊弄，質疑是因為「藍白合」考量，已經軟弱的不敢得罪民眾黨，而要警察犧牲。