逢甲大學宿舍太高級爆紅！　蔡英文曬「總統級開箱照」大秀政績

▲蔡英文昔日開箱台中逢甲大學宿舍。（圖／翻攝自Facebook／蔡英文，下同）

記者郭運興／台北報導

9月開學季到來，各大專院校學生陸續搬進宿舍，近期台中逢甲大學宿舍照片曝光，裝潢、設備驚艷網友，引起熱議。對此，前總統蔡英文今(2日)也貼出多張照片表示，「最近爆紅的『逢甲宿舍』，我也去過，高級感直接拉滿，環境也不會輸給文創青旅」，她也談起自己與總統賴清德這些年推動對學生住宿環境改善、學雜費減免等政策。網友也紛紛留言「這根本是總統級開箱吧」、「從小英到威廉，謝謝你們照顧年輕人」。

蔡英文貼出多張照片表示，「最近爆紅的『逢甲宿舍』，我也去過」。自己當總統的時候，為了讓同學們擁有更優質的住宿環境，在2019年時，投入了5年50億的預算，啟動四項補助，其中一項就是補助學校新建、整建校內宿舍貸款利息。

蔡英文指出，後續幾年，政府還投入了年輕人的「租金補貼」，賴清德總統為了縮小公私立大學學費的差距，實現教育平權，也推動了「私立大學學費補助」，讓就讀私立大學的同學們，可以減免學雜費35000元。

蔡英文認為，年輕人是台灣未來的希望，將國家資源投入在年輕人身上，讓大學生住得更舒適，讓年輕人活得更自在，是民進黨政府在過去、現在一直在做的事情。

蔡英文說，逢甲大學的宿舍，高級感直接拉滿，環境也不會輸給文創青旅。有家庭式的宿舍，還有客廳、廚房，希望住進宿舍的同學們，可以在她的「串文」下，留下開箱文，分享喜悅。

網友也紛紛留言「這根本是總統級開箱吧」、「從小英到威廉，謝謝你們照顧年輕人」、「謝謝小英總統」。