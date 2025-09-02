　
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

逢甲大學宿舍太高級爆紅！　蔡英文曬「總統級開箱照」大秀政績

▲蔡英文昔日開箱台中逢甲大學宿舍。（圖／翻攝自Facebook／蔡英文）

▲蔡英文昔日開箱台中逢甲大學宿舍。（圖／翻攝自Facebook／蔡英文，下同）

記者郭運興／台北報導

9月開學季到來，各大專院校學生陸續搬進宿舍，近期台中逢甲大學宿舍照片曝光，裝潢、設備驚艷網友，引起熱議。對此，前總統蔡英文今(2日)也貼出多張照片表示，「最近爆紅的『逢甲宿舍』，我也去過，高級感直接拉滿，環境也不會輸給文創青旅」，她也談起自己與總統賴清德這些年推動對學生住宿環境改善、學雜費減免等政策。網友也紛紛留言「這根本是總統級開箱吧」、「從小英到威廉，謝謝你們照顧年輕人」。

蔡英文貼出多張照片表示，「最近爆紅的『逢甲宿舍』，我也去過」。自己當總統的時候，為了讓同學們擁有更優質的住宿環境，在2019年時，投入了5年50億的預算，啟動四項補助，其中一項就是補助學校新建、整建校內宿舍貸款利息。

蔡英文指出，後續幾年，政府還投入了年輕人的「租金補貼」，賴清德總統為了縮小公私立大學學費的差距，實現教育平權，也推動了「私立大學學費補助」，讓就讀私立大學的同學們，可以減免學雜費35000元。

蔡英文認為，年輕人是台灣未來的希望，將國家資源投入在年輕人身上，讓大學生住得更舒適，讓年輕人活得更自在，是民進黨政府在過去、現在一直在做的事情。

蔡英文說，逢甲大學的宿舍，高級感直接拉滿，環境也不會輸給文創青旅。有家庭式的宿舍，還有客廳、廚房，希望住進宿舍的同學們，可以在她的「串文」下，留下開箱文，分享喜悅。

網友也紛紛留言「這根本是總統級開箱吧」、「從小英到威廉，謝謝你們照顧年輕人」、「謝謝小英總統」。

▲蔡英文昔日開箱台中逢甲大學宿舍。（圖／翻攝自Facebook／蔡英文）

▲蔡英文昔日開箱台中逢甲大學宿舍。（圖／翻攝自Facebook／蔡英文）

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

小草瘋傳「賴清德痛罵鄭麗君」AI片　民進黨已檢舉：譴責惡劣造假

小草瘋傳「賴清德痛罵鄭麗君」AI片　民進黨已檢舉：譴責惡劣造假

近期民眾黨、國民黨支持者社群瘋傳一段AI影片，內容為總統賴清德總統賴清德指責行政院副院長鄭麗君，更批評，「送這麼多東西才談到20%，你是不是從來沒去菜市場買菜講過價，菜市場阿嬤去美國都能談到15%了，你到底怎麼搞的？民進黨乾脆解散算了，我都不好意思說自己孫子是美國人」。對此，民進黨今（2日）表示，嚴正譴責惡劣造假，同時也已經向相關單位檢舉，呼籲大家謹慎判斷網路上的影像，避免成為不實謠言的傳播者。

「史上最長會期」考察費已用9成、下半年難支用　綠酸藍白怠惰問政

「史上最長會期」考察費已用9成、下半年難支用　綠酸藍白怠惰問政

沈伯洋PO偷拍針孔照　楊蕙如嗆：中共最好會用這麼破爛、明顯的鏡頭

沈伯洋PO偷拍針孔照　楊蕙如嗆：中共最好會用這麼破爛、明顯的鏡頭

洪秀柱赴中93大閱兵　綠嘆：她10年前才大罵連戰「傷害國人感情」

洪秀柱赴中93大閱兵　綠嘆：她10年前才大罵連戰「傷害國人感情」

快訊／綠委楊曜宣布這屆立委當完就退休　已向黨中央表明不再參選

快訊／綠委楊曜宣布這屆立委當完就退休　已向黨中央表明不再參選

