巴黎高訂彩妝新作「Alyea氣墊粉餅」　東森購物47台9/4獨家首賣

消費中心／台北報導

彩妝界最時尚的夢幻逸品即將登台！化妝台上的一款粉餅，如今也能承載巴黎伸展台的高訂工藝。來自巴黎的精品品牌 ALYEA，自1979年創立以來，憑藉皮件、服裝與彩妝的精緻工藝，在國際精品市場奠定地位。今年，品牌推出全台唯一的 「Alyea氣墊粉餅」，將繁複細膩的毛呢編織設計融入彩妝之中，宛如把巴黎時尚櫥窗帶到妝容日常。「Alyea氣墊粉餅」將於 9月4日晚上10點，在東森購物CH47頻道獨家首賣，帶領消費者體驗巴黎高訂美學。



ALYEA氣墊粉餅的外型，一眼就能看出精品血統。外殼選用六種不同顏色的紗線，以粗細交錯的針織工藝呈現毛呢紋理，再搭配仿金屬皮革質感的LOGO設計，精緻度媲美高級時裝。握在手中，不僅僅是補妝，更像是一場專屬的時尚儀式。

除了外殼工藝，內在同樣不容小覷。粉餅內芯採用 三色拉花設計，乳霜質地細緻柔滑，透過專業調和技術，將底妝、保養、定妝三效合一：

膚色粉底精華，高濃度修容遮瑕，搭配AI智慧校色，不挑膚色；

粉色保養精華，富含高濃度養膚成分，讓上妝同時具備長效保養；

白色持妝精華，效果堪比定妝噴霧，避免浮粉脫妝，長效抗汗，戴口罩或遇上雨天也能讓妝容持久服貼。

▲ALYEA粉餅內芯採用 三色拉花設計，乳霜質地細緻柔滑，透過專業調和技術，將底妝、保養、定妝三效合一，主打特色「一拍抵十道手續」，只要 15秒 即能完成專業級無瑕妝容。

ALYEA更主打「一拍抵十道手續」，只要 15秒 即能完成專業級無瑕妝容。上臉後既有粉餅的輕盈持久，又兼具水光氣墊的光澤服貼，讓肌膚在各種光線下都能散發細緻潤澤的透明感。長時間妝效不泛油光、不悶黏，展現零毛孔、細緻無瑕的高級妝感。

東森購物表示，Alyea氣墊粉餅象徵的不僅是一款底妝新品，更是一種「巴黎高訂美學的生活化」。它讓伸展台上的時尚精神真正走入日常，正貨市價3980元、補充蕊市價2000元，透過東森購物獨家首賣，讓消費者能以更超值方式入手來自巴黎的掌心奢華。

9月4日晚間10點，這款引領潮流的精品彩妝新作，將透過 東森購物CH47頻道獨家首賣，為台灣消費者揭開巴黎高訂美妝的新篇章。

