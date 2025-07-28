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花3980元買石墨烯商品　東森會員對中百萬雲端發票

花3980元買石墨烯商品　東森會員對中百萬雲端發票（圖／東森購物提供）

▲東森購物致力推廣雲端發票與誠信申報，榮獲財政部北區國稅局頒發「統一發票績優營業人」與「電子發票績優營業人」肯定。圖中右為東森新零售總經理紀坤傑。（圖／東森購物提供）

消費中心／台北報導

今年5、6月期統一發票中獎號碼公布，東森購物會員傳出喜訊！一位幸運會員在MOD電視購物購買價值3,980元的石墨烯系列健康商品，使用雲端發票載具開立電子發票，竟意外對中財政部提供的「雲端發票專屬百萬元獎」，為日常購物添上一筆驚喜的幸運紅包。

東森購物表示，自2007年起積極推動電子發票，目前開立率已高達98%，不僅響應減碳綠化、節能環保，更貼心為消費者「自動對獎」。只要使用雲端發票載具，系統便會定期自動比對開獎號碼，一旦中獎，無論金額大小，皆以掛號專函通知，即便僅中200元的獎項也不漏接，若中獎金額高達百萬元以上，更升級為「雙掛號」寄送，並由專人電話通知，讓消費者不必擔心發票遺失或錯失好運。

為鼓勵民眾使用載具儲存雲端發票，財政部今年加碼發送「雲端專屬獎」，自5月起至12月，每期皆加開70萬組500元獎項，讓使用雲端載具的中獎機會大幅提升。本期中獎者人數明顯增加，東森購物也提醒消費者多加使用雲端載具，不僅環保便利，也更有可能幸運中獎。

除了替消費者把握每一次中獎機會，東森購物也邀請會員一起「做公益」，平台目前累積超過1000萬名會員，每年開立逾千萬筆交易發票，其中高達七成會員願意主動捐出發票。東森購物將這些善心化為實際行動，透過東森慈善基金會推動「捐發票、做公益」，並將每期中獎發票金額全數用於「愛的早餐」計畫，為偏鄉孩童提供營養支持。該計畫推行至今已邁入第19年，累計幫助超過3萬5,000位孩童，讓一張發票也能溫暖一份童年。

花3980元買石墨烯商品　東森會員對中百萬雲端發票（圖／東森購物提供）

▲東森購物與東森新零售誠信開立發票，雙雙獲頒財政部北區國稅局110年度「使用電子發票績優營業人」與「統一發票績優營業人」的肯定。

東森購物與東森新零售也因長年誠實開立統一發票，獲得財政部北區國稅局頒發「開立電子發票績優營業人」與「統一發票績優營業人」雙重肯定。未來，東森將持續結合數位科技與公益行動，讓每一次消費都能兼顧便利、安全與社會關懷，讓好運與善意一起流動。

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