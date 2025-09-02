　
沈伯洋控「門口機車=監視工具」　Cheap神舉例《隔離島》酸爆

▲▼沈伯洋「原來要打我被害妄想症？」　直接PO機車尾端針孔鏡頭照。（圖／翻攝沈伯洋臉書）

▲沈伯洋覺得被監視。（圖／翻攝沈伯洋臉書）

記者鄺郁庭／綜合報導

立法委員沈伯洋近日因「門口機車疑似監視工具」的言論引發議論，百萬網紅Cheap就把事件拿來與電影《隔離島》做對比，從「覺得自己是來破案的人」到「懷疑周遭一切都是設局」，最後卻發現真相完全不同，「『他原本只想查一台機車，卻發現全台北都是針孔……』《立法院之島》—— 沈伯洋 自編自導自演 全台熱映中。」

Cheap文中先帶出《隔離島》的劇情，飾演主角的李奧納多一開始認為自己是聯邦探員，島上有驚天陰謀，所有人都在演戲，只有他是唯一清醒的人，但最後才發現，「自己其實是……被保護起來的病人」。

至於沈伯洋則是「認為自己是揭露陰謀的立委」，也覺得島上有驚天陰謀，認為大家不理解他是因為「還沒醒來」，覺得門口機車是監視工具，警察也查不到，所以大家懷疑他是不是瘋了，「最後才發現，其實大家只是想吃飯睡覺過生活，根本沒人Care。」最後Cheap補上一句，「他原本只想查一台機車，卻發現全台北都是針孔……」開酸。

貼文一出，許多網友也紛紛留言，「沈：Cheap昨天說我長得像李奧納多」、「針孔攝影機機車真是太經典了」、「眾人皆醒我一直醉的概念」、「你不懂，後面推一台有針孔的出來，他就是先知了！」「全台灣的車子也都裝了前後針孔攝影機，我想再過不久，他就能發現紅綠燈上、電線桿上都有不少攝影機都在監視。」

8月間連續大雨，造成中寮鄉山區多處產業道路泥濘難行，楊姓男子騎機車前往北中寮山區遊玩，返程因誤判導航指示，不慎進入產業道路，行至龍眼林山南峰附近，機車陷入泥坑動彈不得、報警求助；所幸警方透過電話聯繫分析出其所在位置，成功協助其脫困，讓楊男感謝不已。

