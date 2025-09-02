小果番茄陸續定植　高雄區農改場籲農友留意病蟲害防治

▲小果番茄陸續定植，農友多留意病蟲害防治。（圖／高雄區農改場提供）

記者陳崑福／屏東報導

季節逐漸進入秋季，高屏地區已陸續有農友定植小果番茄。植株種植初期須特別留意粉蝨及病毒病害，加上近期受午後雷陣雨影響，持續有降雨情形，田區環境濕度高，苗株易受早疫病及細菌性斑點病等病害感染。小果番茄苗株若受病蟲害影響，常對後續栽培及產量造成嚴重影響，高雄區農業改良場提醒農友多加留意苗株狀況，發病的苗株勿定植到本田，以減少感染源，並加強監測病蟲害，適時防治。

高雄農改場羅正宗場長指出，可感染番茄的病毒種類多樣，尤其以粉蝨所傳播的雙生病毒對植株影響甚大，植株若在苗期受到感染影響尤為嚴重，新葉常出現扭曲摺疊、展開異常及葉片黃化等病徵，可造成植株生長停滯，無法開花結果。

早疫病及細菌性斑點病好發在連續風雨、潮濕溫暖的環境。早疫病病原菌可藉由氣流傳播，罹病初期常在葉片上造成暗褐色至黑色水浸狀小斑點，病斑逐漸擴大成革質化輪紋狀斑點，因此又稱輪紋病，被害嚴重時甚至引起落葉，造成幼苗死亡。細菌性斑點病則常透過雨水飛濺傳播，葉片在罹病初期出現水浸狀小斑點，逐漸擴大呈不規則圓形病斑，嚴重時造成大面積壞疽斑，番茄幼苗期及採收期常為細菌性斑點病發生的高峰。



他進一步說明，病毒病害防治須仰賴綜合管理，苗期保護以及對媒介昆蟲的管理尤為重要，除應留意種苗健康，勿種植帶病及生長勢不佳的苗株外，可利用黃色黏紙以物理防治粉蝨，同時監測粉蝨族群，作為加強化學防治時機的參考。在粉蝨發生較嚴重的區域，建議可於田區周邊架設32目防蟲網，可降低粉蝨由周邊入侵的風險。粉蝨防治藥劑則可選用如20%亞滅培水溶性粒劑、50%速殺氟水分散性粒劑5,500倍及100g/L賜派滅水懸劑1,000倍等。另於定植後須持續留意病毒發生狀況，發病的植株應立即拔除並移出田區，拔除前可先施用殺蟲劑，避免媒介昆蟲因受驚嚇而飛散。



預防番茄早疫病及細菌性斑點病等病害首重落實田間衛生，並加強田區排水，避免密植以田區保持通風良好，降低環境溼度。風雨前後可適時選用化學藥劑進行防治，早疫病可選用200 g/L派滅芬水懸劑、320 g/L亞托得克利水懸劑等藥劑；細菌性斑點病可選用81.3%嘉賜銅可溼性粉劑或37.5%氫氧化銅水懸劑等藥劑。農友如在防治上仍有疑問，可洽高雄改場研究人員或病蟲害診斷服務專線(08-7389060)。

