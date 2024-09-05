有機肥施用季節到　高雄農改場分享「發酵完全有機肥」優點

▲高雄農改場籲農友選擇發酵完全有機肥，達到最佳施肥效果 。（圖／高雄區農改場提供）

記者陳崑福／屏東報導

又到了秋裡作種植整地及長年果樹追肥季節，這時期也是有機肥施用的最佳時機；農業部高雄區農業改良場籲請農友購買或施用有機肥時，務必選擇施用發酵完全的有機肥，才能提高土壤有機質含量，改善土壤理化性質，並減少環境汙染問題、增進土壤地力、活化土壤微生物相及促進土壤健康。

高雄場戴順發場長表示，發酵完全的有機肥除可替代部分化學肥料，並能提高土壤保水、保肥及緩衝能力之外，更能提昇土壤有益微生物菌群的數量；但若施用的有機肥為發酵不完全之堆肥，極有可能在施用後發生二次發酵情況，這樣的產熱過程反而會造成植株幼苗受害。如果有機物發酵不完全，易有碳氮比過高問題，在土壤中經微生物再次發酵，代謝過程會吸收氮素利用，而造成作物缺氮情形。

此外，未發酵腐熟的材料中，可能含有病原菌、寄生蟲卵、雜草種子等，施用後易造成病蟲繁殖傳播或雜草叢生的情形，且易在分解過程中產生如氨氣、硫化氫、沼氣、乙烯等有害氣體，進而傷害作物根部引起爛根植株黃化等情形。而發酵完全的產品，在堆肥化過程經翻堆發酵產生高溫，能有效抑制病原菌、殺死雜草種子、蟲卵，並促進放射線菌族群活化等功效，因此高雄場建議農民要選擇發酵完全的有機肥，方可確保作物生長及土壤健康。

戴場長指出，選擇有機質肥料要記住「三不一沒有原則」，第一，不施用生雞糞肥；第二，不購買沒有肥料登記證的產品；第三，不施用標示不清或無使用說明之有機肥產品；此外，要選擇沒有刺鼻臭味的國產有機肥，基本上就可避開良莠不齊產品，避免施用後造成作物肥傷或幼苗受損。國產有機肥當中，品目編號5-09禽畜糞堆肥、5-10一般堆肥及5-11雜項堆肥等3項產品，明確要求需經翻堆發酵腐熟等製程，為具有發酵腐熟的有機肥產品，在施用時建議與土壤混合均勻，才能有最好施肥效果，並能改善土壤理化性質。高雄場呼籲農友選擇發酵完全有機肥，可參考農糧署網站(https://www.afa.gov.tw/cht/index.php?code=list&ids=2212)，選擇登載國產有機質肥料品牌推薦名單內產品，對農友施用有機肥更有保障，並能避免施用後造成作物生長不良。若農友在有機質肥料選擇有疑慮，也可逕洽高雄場。