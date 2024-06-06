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蔬菜瓜果易受雨害侵襲　高雄農改場提醒農民注意防範

▲甜瓜遇雨受損 。（圖／高雄區農改場提供）

▲甜瓜遇雨裂果。（圖／高雄區農改場提供）

記者陳崑福／屏東報導

進入炎熱的夏季，雨季汛期到來，汛期由5、6月份的梅雨延續到8、9月份的颱風季，這段期間蔬菜作物容易受到局部及連續大雨侵襲而造成損失。農業部高雄區農業改良場特別呼籲農友做好災害預防及復耕準備工作，將災損降到最低程度。

高雄農改場戴順發場長表示，大部分蔬菜作物水分含量高、組織較為嬌嫩，對於大雨及淹水的耐受性比較差，若遭受雨害侵襲，受損程度相對嚴重。較大宗的苦瓜、絲瓜及美濃瓜(東方甜瓜)等瓜類蔬菜生育期及採收期長，生產過程中任一階段遇到強降雨來襲，都容易造成植株損傷，嚴重影響產量及品質。

▲甜瓜遇雨受損 。（圖／高雄區農改場提供）

該場建議農民於汛期期間隨時注意中央氣象署的天氣預報訊息，生產瓜類作物應以高畦栽培作為主要栽種規劃，當接收到大雨預警後，先將達到採收期的適收果實儘快採收，同時加強田區排水，避免園區積水不退。另豪大雨來襲時因常夾帶強風，防雨栽培設施除應檢修避免漏水外，也要加強防風措施。降雨除了對作物直接的物理傷害，也容易造成病害發生，在大雨來臨前亦可預防性的噴施殺菌劑，降低病害發生程度。

高雄農改場提醒，遇雨後應盡速排除田間積水，並保持排水水路暢通，將受損的果實、葉片及藤蔓清除，並參考植物保護資訊系統(https://otserv2.acri.gov.tw/ppm/Menu.aspx)建議的藥劑進行細菌性病害及疫病防治，但須注意藥劑的安全採收期。而受損植株不可立刻施肥，待植株恢復生育時，再酌量進行葉面施肥，補充養分。最後，該場提醒農友，不論災前預防或災後復耕措施都要充分做好準備，盡量減少災害帶來的損失，對於防災及復耕技術上若有任何疑問，可直接聯繫農業改良場尋求協助。

▲甜瓜遇雨受損 。（圖／高雄區農改場提供）

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