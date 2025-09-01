沈伯洋自爆遭偷拍「報警沒用」　北市警局打臉：沈說不用報案

▲民進黨立委沈伯洋日前上節目自爆遭偷拍，北市警局公布調查結果。（圖／記者詹詠淇攝）

記者張君豪／台北報導

民進黨立委沈伯洋去年10月向住家轄區大安分局表示，住家外長期停放一輛重機，疑似長期裝設針孔攝影機對其住家拍攝，結果大安分局緊急調閱沈伯洋住家周遭監視器及該涉嫌機車的往來車行軌跡，發現並無偷拍委員住家情事。事後，警方回覆並詢問沈伯洋是否要報案、傳喚該名機車騎士到案，沈伯洋當時表示「並不用」但有要求轄區大安分局加強他住家周遭巡邏及安全維護。

針對沈伯洋自述遭可疑機車偷拍等監控侵害隱私等犯罪問題「報警也沒用」，北市警方強調，去年10月獲報後就緊急調查釐清，確認沈伯洋住家外並無被人裝針孔偷拍，但沈伯洋今年8月31日到三立新聞台參加節目受訪時，仍侃侃而談警方調查後不存在「住家遭可疑人車裝針孔偷拍」案情，並指控警察查案無疾而終。對此，北市警方強調絕非事實。

國民黨立委王鴻薇1日更以立委辦公室名義發出正式公文給警政署，表示為保護立法院所有立委人身安全，請警方說明為何沈伯洋當時聲稱遭偷拍並抄下歹徒車牌，警方查案卻無疾而終等相關問題，要求警政署限期在3日下午前回覆。

台北市警局1日下午發出聲明，去年10月接獲立委沈伯洋告知偷拍案後，就立即展開調查，並將調查結果回覆委員，事後更增派警力加強委員住處巡邏及周遭安全維護。另外，沈伯洋今年4月間報案，遭歹徒寄發網路恐嚇郵件，經調閱網路IP暨用戶註冊資料等，尚查無相關犯嫌資料。

