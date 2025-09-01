　
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

自爆「家門口被裝針孔攝影機」　沈伯洋揭全過程、報警後沒下文

▲民進黨立委沈伯洋。（圖／記者詹詠淇攝）

▲民進黨立委沈伯洋。（圖／記者詹詠淇攝）

記者郭運興／台北報導

民進黨立委沈伯洋31日接受專訪透露，自己一天到晚被跟蹤，有次還直接抓到有人在家門口裝針孔攝影機，這個人可能想知道他的作息、有沒有帶誰回家，但自己生活太單純了。他也還原過程，大家知道摩托車會有螺絲，這個人把電池收在坐墊下，拉了攝影機出來，假裝是摩托車螺絲，自己報警後，不到一個小時，那輛摩托車就不見了，車牌自己有拍下來，但是追到目前仍是死局。

沈伯洋接受節目《話時代人物》專訪先是談到「遭到國內政黨、共產黨攻擊、甚至收到恐嚇信」，他表示，那封恐嚇信附了一張他跟他老婆的合照，但是寫了一個死字在老婆衣服上寫在衣服上，信的標題還說要割喉，自己覺得這很惡劣，但共產黨本來就那麼low，也都知道這是共產黨會做的事情，所以都有心理準備。

沈伯洋表示，但最low、更惡劣的是一些名嘴、反對黨支持者，假設今天是國民黨或者民眾黨有人被恐嚇，自己一定會說「雖然立場不同，但絕對譴責用生命威脅、恐嚇反對黨的人」，但這些人卻不是這樣，一天到晚留言「怎麼兇手還沒找到」，在他講了這樣等於是騷擾，可能採取法律行動後，這些名嘴反而號召更多人留言，他們就是要暗喻「自導自演」。

沈伯洋說，他們用這樣的方式策動支持者嘲諷，這是人性問題，這才是讓他最難過的地方，這些來攻擊的不是網軍，而是一些活生生的台灣人，但因為對這種事情越來越習慣，自己還撐得住。當被主持人鄭弘儀問到「那位名嘴是誰」，沈伯洋則說「謝寒冰」。

接著，主持人鄭弘儀追問「有人跟蹤你嗎」，沈伯洋透露「一天到晚」，有一次還直接抓到有人在他家門口裝了針孔攝影機，自己覺得這個人可能想知道他的作息、可能想看有沒有帶誰回家，但自己生活太單純了，這個人一定覺得非常困擾。

沈伯洋也還原過程，大家知道摩托車會有螺絲，這個人把電池收在坐墊下，拉了一個攝影機出來，假裝是摩托車的螺絲，以這樣的方式偷拍，自己報警之後，不到一個小時，那輛摩托車就不見了，車牌自己有拍下來，但是追到目前仍是死局。

沈伯洋恐嚇針孔攝影機民進黨謝寒冰跟蹤

