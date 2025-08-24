沈伯洋今樹葬母親　「媽媽一直叫我不要從政」

▲民進黨立委沈伯洋。（資料照／記者屠惠剛攝）



記者陶本和／台北報導

823罷免、核三重啟公投落幕，民進黨立委沈伯洋24日發文表示，社會運動的檢討還在持續，黨內的改革箭在弦上，但他第一件事情是繼續處理母親的後事，終於有空檔，加上天氣好母親可以樹葬。

沈伯洋表示，不是很確定有沒有餘力來面對這些後事。他分享道，跟我生母在六歲的時候就分開了，媽媽一路走來也沒再嫁，但很堅強，做保險、旅館打掃、在登山步道賣飲料等等，身體狀況也因為一直撐著，都不是太好。

沈伯洋說，大學畢業之後，總算可以自己賺錢，於是開始寄錢回家，媽媽說很開心，至少少做一兩件工作，但還是很努力賺錢，然後說要把錢留給他，「我跟媽說不用，卻仍舊勤奮工作。告別式的時候，媽媽的朋友跟我說，我是媽媽生存下去的動力，因為媽媽只要提到我的時候，眼裡都會綻放著光芒」。

沈伯洋說，媽媽很節儉，沒裝冷氣，六月回去看她的時候，晚上睡覺流了不少汗，隔了幾天，她傳了line，說已經請人裝好冷氣，七月來的時候就可以吹了，「結果冷氣我都還沒打開，媽媽就走了。我看著還散落在地上的冷氣紙盒包裝，怔怔地不知道該做什麼」。

沈伯洋表示，六月的時候，想請媽媽吃點好的，無奈鋪天蓋地的攻擊，他回應媒體回應到不得不趕回台北；在走之前，媽媽突然跟他說，要把提款卡密碼給他，免得以後忘記說；然後又說，她不喜歡住院，未來不要做生命維持，但是她會好好的，「或許冥冥之中，媽媽覺得，沒太多時間陪我了，但我卻沒有感受到」。

沈伯洋表示，他有整整一個禮拜的時間，都在怨恨攻擊他的人們。但媽媽很善良，一定不希望他變成這樣，媽媽一直叫他不要從政，即使母親熱愛討論政治，對他站在第一線感到十分擔憂，「每每打電話來，就是跟我耳提面命人身安全，並且叫我不要理會攻擊」。

沈伯洋指出，媽媽一定心裡感到十分矛盾，希望小孩安全，但又知道，台灣現在的危機，總是要做點什麼，「媽媽，我還是需要做點什麼，因為那是知識分子的責任。你把我的心智生得如此強大，就是為這塊土地而生的，我不能逃避。媽媽請你保重，請你保佑不孝的孩兒，請你保佑台灣」。

▼民進黨立委沈伯洋今日樹葬母親。（圖／沈伯洋臉書）

