談遭外界造謠攻擊心聲　沈伯洋嘆：自己沒證據不會隨便扣人帽子　

▲民進黨立委沈伯洋。（圖／記者林敬旻攝）

記者郭運興／台北報導

民進黨立委沈伯洋今（27日）談到屢遭外界造謠攻擊的心聲，他表示，常有他黨支持者批評他「想管制中配、把每個人都當中共同路人、隨便扣人家帽子」，但自己其實完全沒有講過，而且要他們找出任何證據也找不出來，因為自己基本上沒有證據不會隨便扣別人帽子，也很少直接講中共同路人這樣的字眼。他也強調，自己認為要用這一些法律工具好好審視，怎麼讓資訊環境變健康，現在太不健康了。

沈伯洋於節目《齊有此理》談到受到外界攻擊，他表示，自己記得在辦母親後事的那一個禮拜都被照攻擊不誤，國台辦在那個禮拜也再踩他一次，當然中國沒什麼底線，但台灣會去應和這些的人越來越多。

沈伯洋表示，自己覺得中國攻擊他，他很容易承受，因為中國是敵國，也是他要對抗的極權主義，但台灣人跟著他們打的人卻為數不少，有時候自己會覺得比較難過，尤其是，自己不講哪一些黨的支持者，他們很容易去看他們黨跟立委餵的資訊，然後一直留言攻擊，讓他覺得再怎麼跟他們澄清，他們其實都是沒有在聽的，這對他來說就是造謠。

沈伯洋認為，自己舉個簡單例子，自己好幾次幫忙助選時，路上就有他黨的支持者跟他講「你才是中共同路人、隨便扣人家帽子」，他都回應「沒有啊，給一個證據，只要找到任何一個證據是在扣人家帽子，我都可以回應」，但就是找不出來，因為自己很小心，基本上沒有證據的時候不會隨便扣別人帽子，也很少直接講中共同路人這樣的字眼。

沈伯洋提到，過去自己受專訪時被問怎麼定義間諜，當時他表示「一翻兩瞪眼去定義不太好，人要有風險去定義，有些人風險高有些人風險低，風險最高的就是立法委員」，就只有這樣，完全沒有提到中配，結果某個報紙紅媒就下了標題「難道沈伯洋要管控中配嗎」，而藍委也引用這則報導，鋪天蓋地所有網路攻擊他了一個月。

沈伯洋說，所以一堆人在路上跟他講「就是想管制中配、把每個人都當中共同路人」，但其實自己完全沒有講過，這個問題要解決有幾個層次，第一層次是對於國外媒體或者紅媒造謠該怎麼處理？有人被告就說引用中國媒體，因為處罰不到中國，所以引用就可以免責，這讓他覺得很麻煩。

沈伯洋再說，所以他自己都有關注中國的假消息，他的解法都是在台灣還沒有引用、連紅媒都還沒引用，就已經先澄清了，第一時間告訴大家中國要造什麼謠，才會減低衝擊。

最後，沈伯洋強調，所以其實像現在媒體議價法，自己認為應該要用這一些法律工具好好審視，怎麼讓資訊環境變健康，現在資訊環境太不健康了。