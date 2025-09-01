沈伯洋自爆門口被偷拍「報案後死局」　北市警：追查後無不法

▲民進黨立委沈伯洋。（圖／記者屠惠剛攝）



記者鄒鎮宇／綜合報導

民進黨立委沈伯洋31日接受專訪透露，自己一天到晚被跟蹤，有次還直接抓到，有人在摩托車的螺絲孔裝上針孔攝影機，並放在他家門前拍攝，「追到目前仍是死局」。對此，台北市警方表示，當下已告知沈查無不法，同時也加派警力巡邏維護安全。

警方表示，沈伯洋去年10月向大安分局報案，稱住家外有一輛機車疑似裝攝影機拍攝住處。因此，警方調閱監視器並透過車牌追查，最終查無不法情事。

警方指出，當下已立刻告知沈相關情況，並增派警力巡邏及維護周圍的安全。另外，沈伯洋4月稱有網路恐嚇一事，追查IP後查無相關嫌犯的資料。

沈伯洋日前在節目《話時代人物》上表示，他一天到晚被人跟蹤，甚至抓到有人在他家門口裝了針孔攝影機，自己覺得這個人可能想知道他的作息、可能想看有沒有帶誰回家，「大家知道摩托車會有螺絲，這個人把電池收在坐墊下，拉了一個攝影機出來，假裝是摩托車的螺絲，以這樣的方式偷拍，自己報警之後，不到一個小時，那輛摩托車就不見了，車牌自己有拍下來，但是追到目前仍是死局。」

對此，國民黨立委王鴻薇今（1日）表示，我國國會議員遭受偷拍，都已經抄下車牌，並且說出完全跟一般機車行車記錄器，一樣這麼具體的方式偷拍，警政署相關單位居然沒有辦法處理。

王鴻薇直言，自己要具體譴責，前任與現任內政部長包括林右昌、劉世芳，以及相關國安單位，沈伯洋委員已經多次向社會大眾發出求救訊息，去年6月29日就曾自稱，前往「沒人說得出名字的國家」參加「秘密會議」竟被人冒用身份，隨後人就消失得無影無蹤。

王鴻薇提到，今年5月5日沈伯洋委員則公開一張截圖，內容是收到一封死亡威脅電子郵件，內容要求即刻辭去立委職務，並且退出政壇，否則妻女都將受到報應。

王鴻薇認為，國會議員子女收到死亡威脅，引起國人大量關注，沈伯洋甚至揚言對追問進度的朋友提告，顯然愛女心切心情大受影響。但3個月過去，相關單位追究結果仍是無疾而終。

最後，王鴻薇強調，不分黨派，國會議員人身安全應受嚴格保護，政治不能泯滅良知，對於這些威脅與國安事件，相關單位請盡速向國人說明清楚，也讓報案的委員能夠早日安心，也才能專心國政。