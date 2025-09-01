　
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

12星座9月運勢！　巨蟹貴人現身　魔羯適度放鬆

（示意圖／pixabay）

▲艾薇的星座運勢主要是以上升星座來判斷，但讀者仍然可以依照自己的太陽星座來做參考。（示意圖／pixabay）

圖文／CTWANT

目前時序來到9月初，由占星女王艾薇所經營的浩瀚占星也分享了12星座在9月份的運勢。本月巨蟹座不僅會遇到貴人相助，就連自己也可能成為別人的貴人。而摩羯座本月份會站在人生十字路口，抉擇與改變需要勇氣，但也不必太勉強自己。《CTWANT》也提醒各位讀者，艾薇的星座運勢主要是以上升星座來判斷，但各位讀者仍然可以依照自己的太陽星座來做參考喔。

天運分析

本月在同一個月出現月蝕與日蝕，可謂是天象上特別奇異的現象，還會有兩次出現大風箏的相位，這會是相當神秘的一個月。近期需要注意經濟上特殊起伏的狀況，天災的部分也會較為明顯。

♈ 上升／太陽白羊座｜幸運指數：★☆☆☆☆
● 整體運勢｜注意休養，防血光之災在忙碌一段時間之後，九月開始你的身體需要休養，多做一些減壓的活動，或是在家裡耍廢都是非常棒的選擇。另外，也可能會花錢修繕或添購一些設備，讓居家更加舒服。下旬要特別留意血光之災。

●工作運勢｜表現出色，避免被當墊背工作上會相當忙碌，但你也別總是一個人硬幹，多把一些責任分擔出去，你才能專注解決問題，因為主管會非常需要你的協助。只要你善用自身的人脈與魅力，工作將會蒸蒸日上。

●感情運勢｜關係緊繃，單身遇見桃花受到金星與太陽影響，你的異性緣會不錯，整個人魅力外放。單身的你需要多參加活動，並主導相處節奏。戀愛中的你則需要保持理性與情人溝通，減少爭吵，否則感情容易緊繃。

♌ 上升／太陽獅子座｜幸運指數：★★★☆☆
●整體運勢｜尋找方向，注意交通安全會有不少認識新朋友的機會，一些有才華的朋友能為生活增添樂趣。另外，出遊機會多，要小心交通安全。

●工作運勢｜轉職機會佳，留意豬隊友合作機會增加，但問題也多，分分合合時要保持理性。財運佳，但有賺多花多的情況。

●感情運勢｜衝突升溫，桃花隱晦單身者有利脫單，多增加與喜歡對象的相處頻率。戀愛中的你則需要努力維繫熱度，避免伴侶覺得被冷落。

♐ 上升／太陽射手座｜幸運指數：★★★★☆
●整體運勢｜多事忙碌，少說為妙本月整體運勢強旺，貴人相當多，多認識新朋友對未來有利。與人相處時，別急著提供解決辦法，以免惹麻煩。

●工作運勢｜貴人相助，創意帶財合作不穩定，你需要當機立斷才能有效止損。雖然工作量不少，但問題都迎刃而解。偏財運也不錯，可以多關注投資或拓展。

●感情運勢｜感情停滯，需冷靜思考你積極主動地營造曖昧氛圍，單身容易吸引對方。戀愛中的你則會努力寵愛情人，幸福感滿滿。

♉ 上升／太陽金牛座｜幸運指數：★★★☆☆
●整體運勢｜安於獨處，老友帶來啟發你需要注意自己容易有禍從口出的狀況，因此在重大會議或與重要人士同桌時，都需要保持謹言慎行。此外，也需要注意交通安全，以避免血光之災或不必要的破財。

●工作運勢｜下旬任務繁多，小偏財可期工作會越來越忙，很多時候不是在忙自己的事情，而是忙著幫別人收拾。財運拓展不易，但總有一些事情讓你不得不破財。

●感情運勢｜桃花不錯，放下過度挑剔九月下旬感情運勢越來越好，只是你常常因為想太多而錯失良機。很多時候，一段關係的促成，靠的是自己的一股衝勁。

♍ 上升／太陽處女座｜幸運指數：★★☆☆☆
●整體運勢｜自信綻放，健康多注意作決定時需要多徵詢他人意見，千萬不要拍腦袋衝動行事，以免帶來損失。你會是朋友圈中的團寵，只要有你在的場合，氣氛都會很熱絡。

●工作運勢｜直覺可靠，投資需謹慎前期局勢不明時，不要急著轉彎，順應著大環境產生的改變，你將能夠獲得更多。財運上稍有破財，但調整心情後一切會更好。

●感情運勢｜回饋不足，單身下旬走旺與伴侶相處時，過高期待會造成壓力，保持幽默更好。單身者可能出現一見鍾情的狀況，是禮物還是鳥屎就不好說了。

♑ 上升／太陽摩羯座｜幸運指數：★★★★☆
●整體運勢｜順從內心，適合旅行充電你將會站在人生十字路口，抉擇與改變需要勇氣，但也不必太勉強自己，給自己喘息空間。夢想會因有人陪伴而實現。

●工作運勢｜進度有限，留心絆腳石工作上會有有氣無力的狀態，好似主管關注不在你身上。但別逼自己太緊，休息才能展翅高飛。此外，貴人運不錯，要懂得尋求協助。

●感情運勢｜主導權在手，放鬆享受愛單身的你不妨多關注身邊人，戀愛緣分已在附近。戀愛中的你能感受到心意相通，他會是你不可缺的支持。

♊ 上升／太陽雙子座｜幸運指數：★☆☆☆☆
●整體運勢｜居家充電，留心財務這會是你學習吸收最快速的一段時間，所以不要浪費天賦。學習新知或探索新領域，都能帶來樂趣。但要先處理好與家庭相關的責任，避免因忽略而有爭執。

●工作運勢｜才華受肯定，忙碌勿累壞近期不適合換工作，建議伺機而後動。一次把一個項目做好即可。表面功夫也要顧到，這樣你的努力才會被看見。

●感情運勢｜情感付出多，需調整心態單身的你將會遇到讓你有興趣的對象。戀愛中的你則會反思這段關係是否適合自己，尤其在出現新的誘惑時，要小心腳踏兩條船。

♎ 上升／太陽天秤座｜幸運指數：★★★☆☆
●整體運勢｜貴人助力，避免口舌之爭金星與木星相合，你可謂人逢喜事精神爽，遇到困難容易逢凶化吉。但有人找你合作時要三思。

●工作運勢｜心態低落，合作機會浮現若想轉換跑道，會有不錯的機會。與同事相處時可能因態度問題有摩擦。收入與努力將成正比，偏財運也不錯。

●感情運勢｜關係阻礙，難以點燃激情可能會遇到心儀對象，但顧慮太多而沒有行動。戀愛中的你可能因堅持己見，讓溝通陷入僵局，需要果斷處理。

♒ 上升／太陽水瓶座｜幸運指數：★★☆☆☆
●整體運勢｜休養生息，當別人的貴人受到風象大三角影響，你會更果決，也能展現遠見。與人互動時，你常常成為別人的神隊友。

●工作運勢｜專業表現佳，溝通更有溫度對於工作，你會有效率地分析情況。與人溝通時，多一些溫度與理解，事情會更順利。

●感情運勢｜桃花乏力，伴侶關係反思單身者要主動，不要等待愛情。戀愛中的你則容易感到煩惱，對未來焦躁不安，需要釐清關係。

♋ 上升／太陽巨蟹座｜幸運指數：★★★★☆
●整體運勢｜出遊頻繁，耐心經營關係你會感受到自己好似集三千寵愛於一身，朋友都很喜歡你，活動邀約不少，也能藉此拓展人脈。但九月上旬需注意安全，避免血光之災。

●工作運勢｜貴人出現，留意潛在陷阱如果想轉換跑道，九月會感覺順利，可透過人脈得到不錯機會。工作中你也能成為他人的貴人，但你需要多觀察他人的言外之意，避免踩到坑。

●感情運勢｜關係穩定，記得加點樂趣感情經營上，一方面要有信心，兩人的關係是穩健的；另一方面要多安排有趣活動，不然兩人容易陷入低氣壓，甚至出現分手危機。

♏ 上升／太陽天蠍座｜幸運指數：★★★★☆
●整體運勢｜上旬低迷，下旬活力回升你應該要慢下腳步，重新思索自己想要什麼樣的生活。受到金木合影響，當你調整後，夢想有機會實現。但不管多忙，也要在意自身健康。

●工作運勢｜外力干擾，小人出沒工作上除了原本的項目之外，還有不少雜事。雖然麻煩，但順利解決後會很有成就感。九月中旬偏財運佳，可以幫自己加薪。

●感情運勢｜心思不在感情，單身有機會單身的你，可以多充實自己的心靈，像是上課或旅行，可能不經意就遇到心儀對象。戀愛中的你則會在體貼伴侶的過程中享受甜蜜。

♓ 上升／太陽雙魚座｜幸運指數：★★★☆☆
●整體運勢｜心情愉快，生活幸福

你的能力與才華將能夠舒展，也會受到他人的喜愛，生活上也會有不少讓你感到幸福的際遇，就算遇到煩心事，也容易一轉而過，請懷抱這樣愉悅與正向的心情享受人生。

●工作運勢｜合作增加，留心破財

工作上會增加不少合作的機會，或是有貴人相助，當自己感覺行動力變差的時候，要給自己加油打氣與尋求他人的建議喔！此外，會容易遇到意外破財的狀況，就當花錢消災吧！

●感情運勢｜專注眼前，桃花有望

很多事情過去了就過去了，不要再庸人自擾之，專注眼前自己能把握的感情才是正確的方向。單身的你在九月上旬有不錯的桃花運，你不妨多透過朋友介紹，認識不同類型的人。

周刊王星座命理

