生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

吃椰子油防失智？營養師曝「這成分」比豬油高：吃多恐塞血管

營養師劉怡里指出，椰子油飽和脂肪酸比豬油高。（示意圖／Pexels）

▲營養師劉怡里指出，椰子油飽和脂肪酸比豬油高。（示意圖／Pexels）

圖文／CTWANT

近年來有「吃椰子油預防失智」說法，對此，營養師劉怡里指出，這缺乏實證數據，且椰子油的飽和脂肪酸比豬油還高，吃多了可能讓血管塞住，增加罹患心血管疾病和血管型失智症的風險，反而是反效果；她也提供兩招消化家中買太多的椰子油。

劉怡里在節目《TODAY健面聊》表示，曾有減重患者問，他為了減重跟預防失智，買了好幾箱椰子油，想要藉此減重與預防失智症，她勸對方別吃，對方則表示，椰子油貴又對身體好，質疑「為什麼不能吃？」

劉怡里指出，椰子油是一種特別的油，飽和脂肪酸特別高，可以想像成豬油的概念，但飽和脂肪酸又比豬油高，如果有膽固醇過高等高血脂問題，建議少吃椰子油。

至於吃椰子油真能預防失智嗎？劉怡里指出，很多研究都表明，椰子油吃多反而容易塞住血管，得到血管型失智症，所以不能夠預防失智，但若家中買了椰子油也不要浪費，可以用來油炸、高溫烘焙，因為發煙點相對較高，但記得偶爾吃；如果拿椰子油炒菜，那一餐要多吃菜，用白肉取代紅肉，避免吃太多飽和脂肪。

國健署也曾解釋，椰子油的飽和脂肪酸中，因中鏈脂肪酸（medium-chain fatty acids,MCFA）佔多數，且多來自於月桂酸（母乳中最重要的飽和脂肪酸），因此於少數臨床研究及動物實驗中認為有改善或抑制誘發阿茲海默症危險因子的功效。但台灣臨床失智症學會在2016年，明確表示椰子油對失智治療證據不足，且過度攝取反而容易使心血管疾病的風險上升。

