高雄登革熱疫情警戒　屏東啟動防疫黃金48小時行動

▲屏東縣政府環保局動員清除登革熱病媒。（圖／屏東縣政府提供）

記者陳崑福／屏東報導

因應高雄市出現登革熱本土群聚疫情，屏東縣政府全面升級防疫警戒，環保局與各公所組成外稽小組，以村里為單位展開跨區巡查，並動員環保志工隊加強清除孳生源。今年1至8月已查報空地髒亂639處、清除積水容器逾4.4萬件，並針對工地、回收場等高風險場域嚴格稽查。

因應高雄市這波登革熱本土首例且為群聚疫情，屏東縣政府高度警戒、由環保局與鄉鎮市公所組成外稽小組，以村里為單位，辦理外稽小組進行跨區環境巡查，同時動員各地環保志工隊擴大清除孳生源，今年1至8月累計空地髒亂查報639處、限期改善236處，清除積水容器44,371件、投藥1,680處、裁處1,401件。針對高風險場域如回收場及工地加強稽查，全縣各清潔隊同步加強環境清理、消毒及溝渠清疏，共同防堵登革熱病媒蚊疫情。

環保局說，由於鄰市登革熱疫情升溫，民眾陳情於住宅堆置回收物及雜物案件日益增加，環保局強調:「於騎樓或路旁囤積雜物宛如市容街道毒瘤」非但影響交通、居家環境品質，也潛藏病媒蚊孳生的危機而危害民眾生命健康。凡於路旁、屋外或屋頂曝晒、堆置有礙衛生整潔之物均屬廢棄物清理法之「禁止行為」，日積月累的回收雜物占滿騎樓，既無法分類也無從變賣，甚至堆疊到路旁嚴重影響交通視線。

至於其回收雜物來源，往往是民眾貪圖一時方便，任意將回收物品放置於路旁供不明人士收集，環保局表示，這已是違法之共犯結構，環保局對於違反一般廢棄物回收清除處理辦法規定，亦將強力取締，對於影響環境衛生之累犯一律加重處分、絕不寬待。

連日午後雷陣雨，加上氣溫偏高，有利於病媒蚊孳生，尤其高雄市已陸續有本土疫情現蹤，縣長周春米語重心長地表示，屏東與高雄屬共同生活圈，防疫光靠公部門是不夠的，下雨過後48小時是防疫黃金時期，積水只要大於0.5公分，就有可能孳生病媒蚊，因此呼籲各級公民營機關(構)、學校、工商廠場及縣民朋友參與，貫徹容器減量及孳生源清除，不用的容器交由清潔隊回收，避免容器積水成為病媒蚊溫床，唯有全縣民齊心防疫，方能有效杜絕登革熱之蔓延。