遠洋漁船德鴻發號9/2拍賣　應買人須先繳清逾603萬元罰鍰

▲「德鴻發號」漁船拍賣。（圖／屏東執行分署提供）

記者陳崑福／屏東報導

法務部行政執行署屏東分署9月份「123聯合拍賣會」將於9月2日下午3時熱鬧登場，最受矚目的標的是一艘遠洋漁船「德鴻發號」，屬鮪延繩釣漁業。因義務人違反遠洋漁業條例遭罰緩未繳，才被列入拍賣。應買人除競得外，還須先繳清逾603萬元罰鍰與相關費用，方能辦理過戶登記。

這艘遠洋漁船德鴻發號，總噸數55.65噸、淨噸數16.7噸、船長18.4公尺、總長 27.7 公尺，船質為玻璃纖維強化塑膠，主機為6缸柴油機1部，進水日期為民國81年11月1日，漁業種類為鮪延繩釣。

另9月2日上午10時30分，將在屏東分署拍賣室以喊價之方式拍賣日產汽車(型式: LIVINA L11 CM ，年份：2014年6月，排氣量：1598CC)1輛(有車鑰匙)；及德錩企業股份有限公司股份3,480股(無印刷股票發行)也將進行拍賣。

同日下午3時，除上述拍賣標的遠洋漁船德鴻發號外，將以投標方式拍賣位於屏東縣來義鄉、里港鄉、霧臺鄉、林邊鄉、牡丹鄉、萬巒鄉、恆春鎮及高樹鄉等多筆不動產，歡迎對不動產投資有興趣之民眾來投標。

屏東分署定期於每個月第「1」週星期「2」下午「3」時於分署（屏東市建豐路180巷28號）舉辦聯合拍賣會，更多的拍賣資訊，可以參閱法務部行政執行署官網（http://www.tpk.moj.gov.tw/）或屏東分署官網（http://www.pty.moj.gov.tw/）查詢相關拍賣訊息。