連戰10年前北京參加閱兵　馬政府曾動員一條龍阻攔、洪秀柱批遺憾

▲抗戰70周年，中國大陸舉行93閱兵。（圖／新華社）



記者陶本和／台北報導

中國大陸將在9月3日舉行「反法西斯暨抗日勝利八十週年」為主題的閱兵典禮，根據我國安單位初步掌握，擬出席的台灣政要包括：國民黨前主席洪秀柱、國民黨前秘書長李乾龍、國民黨中常委何鷹鷺等人。回顧10年前，前副總統連戰是在各方勸阻下，執意赴北京參加閱兵，當時馬英九政府的府院黨，更是一條龍明確表達「不宜參加」；時為國民黨總統參選人的洪秀柱也稱，未能考慮到國人的感受，甚至傷害國人感情令人遺憾。

中國大陸9月3日舉行的「中國人民抗日戰爭暨世界反法西斯戰爭勝利80周年紀念活動」，近日已公布受邀出席的國家元首，包括俄羅斯總統普丁、朝鮮勞動黨總書記金正恩、伊朗總統裴澤斯基安。所謂「CRINK」聯盟的領袖齊聚，加上眾多全球南方國家威權國家政要，讓這場閱兵典禮，被外界戲稱是威權國家的嘉年華。

至於台灣政界擬出席人士，根據國安單位初步掌握，包括：國民黨前主席洪秀柱、國民黨前秘書長李乾龍、國民黨中常委何鷹鷺等人；另有新黨主席吳成典與副主席李勝峯，以及勞動黨主席吳榮元、統一聯盟黨副主席李尚賢、台南市黃埔三軍五校校友會創會理事長李春峰等人。

▲馬英九執政時期，府院黨動員阻攔連戰赴陸93閱兵。（圖／資料照）



值得一提的是，10年前（2015）的9月3日，北京也曾舉辦紀念抗戰70周年的閱兵典禮，當時正值台灣2016年總統大選前，兩岸政治議題極為敏感；而備受關注的是，曾任副總統、國民黨前主席連戰，在各方勸阻下，仍執意依計劃前往北京參加閱兵，時任總統馬英九、前行政院長郝柏村都在他出發前，公開表達反對他出席閱兵。

回顧2015年的馬英九政府，府院黨大動員，極力阻攔連戰赴陸出席閱兵。馬時代的總統府曾連續2天聲明，建議應審慎考量社會觀感，避免出席此類活動；而馬英九則是透過媒體喊話「不宜參加」。

當時的國防部則表示，應堅持8年抗戰是委員長蔣中正領導全國軍民堅若卓絕、浴血奮戰的過程，歷史真相絕不容以任何方式扭曲與竄改，並要求國軍退將不要參加中共紀念抗戰活動；陸委會也明確表示，「根本不贊成任何人去」，也提醒民間人士執意出席的話，須遵守莊嚴、對等地位，堅守我方的抗戰史觀。

國民黨中央黨部也重申，退將不要參加中共紀念抗戰活動，而且還邀請連戰出席9月2日在台灣的紀念抗戰活動，技術性讓連戰留在台灣，不過仍遭到婉拒。

時為國民黨主席的朱立倫接受媒體訪問時公開表示，這一次對於大陸閱兵的事情，包括中華民國政府、中國國民黨的立場是一致的，都是堅持中華民國的史實，而且也要求所有現職重要黨籍幹部都沒有參加閱兵，那至於大老或個別黨員，有聽到不同聲音，國民黨是民主政黨，也會就不同聲音送交相關單位，包括考紀會或中常會，大家有意見共同討論。

當時還是國民黨總統參選人的洪秀柱，也在當年9月3日下午，透過競選辦公室發出3點聲明，除了強調抗戰勝利七十周年，是中華民族的大事，兩岸雖然各有其紀念抗戰勝利的方式，但歷史的事實、抗戰的真相不容扭曲，並直言「連主席出席閱兵，未能考慮到國人的感受，甚至傷害國人的感情，令人遺憾」。

經過10年，洪秀柱擬出席北京於2025年9月3日「反法西斯暨抗日勝利八十週年」閱兵典禮。朱立倫今日（1日）受訪時，被問及國民黨曾任政務官的人，去參加閱兵會有風險，只要指標性人物就會被依法查辦的看法，他則回應，相關兩岸的訪問都一定要遵守政府通過的法律，在法律的規範之下，不用去禁止任何的個人，但是只要從事相關重要公職，一定要遵守相關法律。