　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

連戰10年前北京參加閱兵　馬政府曾動員一條龍阻攔、洪秀柱批遺憾

慶抗戰70周年，大陸舉行93閱兵。

▲抗戰70周年，中國大陸舉行93閱兵。（圖／新華社）

記者陶本和／台北報導

中國大陸將在9月3日舉行「反法西斯暨抗日勝利八十週年」為主題的閱兵典禮，根據我國安單位初步掌握，擬出席的台灣政要包括：國民黨前主席洪秀柱、國民黨前秘書長李乾龍、國民黨中常委何鷹鷺等人。回顧10年前，前副總統連戰是在各方勸阻下，執意赴北京參加閱兵，當時馬英九政府的府院黨，更是一條龍明確表達「不宜參加」；時為國民黨總統參選人的洪秀柱也稱，未能考慮到國人的感受，甚至傷害國人感情令人遺憾。

中國大陸9月3日舉行的「中國人民抗日戰爭暨世界反法西斯戰爭勝利80周年紀念活動」，近日已公布受邀出席的國家元首，包括俄羅斯總統普丁、朝鮮勞動黨總書記金正恩、伊朗總統裴澤斯基安。所謂「CRINK」聯盟的領袖齊聚，加上眾多全球南方國家威權國家政要，讓這場閱兵典禮，被外界戲稱是威權國家的嘉年華。

至於台灣政界擬出席人士，根據國安單位初步掌握，包括：國民黨前主席洪秀柱、國民黨前秘書長李乾龍、國民黨中常委何鷹鷺等人；另有新黨主席吳成典與副主席李勝峯，以及勞動黨主席吳榮元、統一聯盟黨副主席李尚賢、台南市黃埔三軍五校校友會創會理事長李春峰等人。

▲府院黨動員攔連戰赴陸93閱兵。（圖／記者賴于榛製）

▲馬英九執政時期，府院黨動員阻攔連戰赴陸93閱兵。（圖／資料照）

值得一提的是，10年前（2015）的9月3日，北京也曾舉辦紀念抗戰70周年的閱兵典禮，當時正值台灣2016年總統大選前，兩岸政治議題極為敏感；而備受關注的是，曾任副總統、國民黨前主席連戰，在各方勸阻下，仍執意依計劃前往北京參加閱兵，時任總統馬英九、前行政院長郝柏村都在他出發前，公開表達反對他出席閱兵。

回顧2015年的馬英九政府，府院黨大動員，極力阻攔連戰赴陸出席閱兵。馬時代的總統府曾連續2天聲明，建議應審慎考量社會觀感，避免出席此類活動；而馬英九則是透過媒體喊話「不宜參加」。

當時的國防部則表示，應堅持8年抗戰是委員長蔣中正領導全國軍民堅若卓絕、浴血奮戰的過程，歷史真相絕不容以任何方式扭曲與竄改，並要求國軍退將不要參加中共紀念抗戰活動；陸委會也明確表示，「根本不贊成任何人去」，也提醒民間人士執意出席的話，須遵守莊嚴、對等地位，堅守我方的抗戰史觀。

國民黨中央黨部也重申，退將不要參加中共紀念抗戰活動，而且還邀請連戰出席9月2日在台灣的紀念抗戰活動，技術性讓連戰留在台灣，不過仍遭到婉拒。

時為國民黨主席的朱立倫接受媒體訪問時公開表示，這一次對於大陸閱兵的事情，包括中華民國政府、中國國民黨的立場是一致的，都是堅持中華民國的史實，而且也要求所有現職重要黨籍幹部都沒有參加閱兵，那至於大老或個別黨員，有聽到不同聲音，國民黨是民主政黨，也會就不同聲音送交相關單位，包括考紀會或中常會，大家有意見共同討論。

當時還是國民黨總統參選人的洪秀柱，也在當年9月3日下午，透過競選辦公室發出3點聲明，除了強調抗戰勝利七十周年，是中華民族的大事，兩岸雖然各有其紀念抗戰勝利的方式，但歷史的事實、抗戰的真相不容扭曲，並直言「連主席出席閱兵，未能考慮到國人的感受，甚至傷害國人的感情，令人遺憾」。

經過10年，洪秀柱擬出席北京於2025年9月3日「反法西斯暨抗日勝利八十週年」閱兵典禮。朱立倫今日（1日）受訪時，被問及國民黨曾任政務官的人，去參加閱兵會有風險，只要指標性人物就會被依法查辦的看法，他則回應，相關兩岸的訪問都一定要遵守政府通過的法律，在法律的規範之下，不用去禁止任何的個人，但是只要從事相關重要公職，一定要遵守相關法律。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

08/31 全台詐欺最新數據

更多新聞
402 2 0949 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
快訊／阿富汗強震破800死！醫院塞爆
退休婦遭騙1300萬！連房產都被設定：一輩子辛苦化為烏有
單親爸車禍失憶了！　老闆娘揪異狀救一命
證實獲邀93閱兵！李乾龍稱「身體不適」拒出席　洪秀柱明給答案
2台人沖繩喪命　外交部：全力提供家屬必要協助
70學生開學日被丟包！　竟是司機睡過頭
快訊／成大爆炸！　2學生受傷送醫

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

巴拉圭工總報告示警：與中國建交如與虎謀皮　 應深化對台合作關係

證實獲邀93閱兵！李乾龍稱「身體不適」拒出席　洪秀柱明給答案

2台人沖繩潛水喪命　外交部：全力提供家屬必要協助

連戰10年前北京參加閱兵　馬政府曾動員一條龍阻攔、洪秀柱批遺憾

爆新經長龔明鑫「丟連結」給立委填拜會時間　楊瓊瓔：罕見溝通方式

羅智強當面重批黃暐瀚「有愧媒體人使命」　苗博雅：標準的情緒勒索

高雄補助吊車尾！陳其邁再嗆財劃法錯誤修法　「加劇南北失衡」

郝龍斌探望前主席吳伯雄談「黨主席期盼」　驚見盧秀燕藍勾勾按讚

參選黨魁起手式？　郝龍斌探望造王者吳伯雄、曝兩人有2共同點

稱黃國昌對警勒頸是不實指控　民眾黨：過去與警爆衝突的是綠委

Cardi B出庭表情包變迷因　法庭上也做自己..發言超Real

Cardi B出庭「翻白眼.問號臉」　表情包變迷因..發言超Real太好笑

【請收下我的膝蓋】水果攤老闆30秒削光西瓜皮！

【撕心裂肺】台中6歲童墜樓亡今相驗！　男童父不捨崩潰痛哭

【帶狀皰疹不只痛還恐害失智】疼痛醫學權威孫維仁：疫苗是「最划算保險」

【兒子窒息的愛XD】兒見媽染頭髮崩潰整路哭　聽是情侶頭秒轉笑臉！

陳喬恩淚謝Alan「讓她做自己」 見老婆哭...他急起身幫擦淚！

【清晨惡火】中壢民宅火災釀5死！　媳婦、孫子罹難 阿嬤悲痛哭癱「都沒了」

【青蛙變小鳥？】權喜原防界外球的姿勢太鬧了XD

【大型人類貓跳台】貓貓秀技跳起撲懷裡　信任飼主遠距離也敢跳XD

巴拉圭工總報告示警：與中國建交如與虎謀皮　 應深化對台合作關係

證實獲邀93閱兵！李乾龍稱「身體不適」拒出席　洪秀柱明給答案

2台人沖繩潛水喪命　外交部：全力提供家屬必要協助

連戰10年前北京參加閱兵　馬政府曾動員一條龍阻攔、洪秀柱批遺憾

爆新經長龔明鑫「丟連結」給立委填拜會時間　楊瓊瓔：罕見溝通方式

羅智強當面重批黃暐瀚「有愧媒體人使命」　苗博雅：標準的情緒勒索

高雄補助吊車尾！陳其邁再嗆財劃法錯誤修法　「加劇南北失衡」

郝龍斌探望前主席吳伯雄談「黨主席期盼」　驚見盧秀燕藍勾勾按讚

參選黨魁起手式？　郝龍斌探望造王者吳伯雄、曝兩人有2共同點

稱黃國昌對警勒頸是不實指控　民眾黨：過去與警爆衝突的是綠委

《邊緣禁地4》將上市10月登Switch 2　終局玩法、發售後藍圖公開

九月氣勢擋不住！　「四大生肖」收好運　財富事業雙豐收

好浪漫！癡情皇蛾拒「相親」　苦等青梅竹馬羽化再交配

忍住不花錢最省？理財師揭3大節約心法　「該花就花」更能省

陸委會：中共藉「九三閱兵」抱團取暖　成為非民主國家「霸主」

日本鬼才導演確定來台！高雄電影節「雙開幕、雙閉幕」豪華片單曝

快訊／阿富汗強震800死！醫院塞爆　民眾徒手挖瓦礫尋找生還者

陳傑憲化身環保代言人！拍攝廣告談「濕身初體驗」　也不忘喊話基層小將

12星座9月運勢！　巨蟹貴人現身　魔羯適度放鬆

新經長丟連結敲立委拜會時間　龔明鑫致歉喊「失禮」

【是要冰多久啦】老婆瘋找手機3小時...老公開冰箱傻眼破案

政治熱門新聞

翁曉玲提案「國家公園禁太陽能板」山友全炸鍋　綠委籲三思

內政部辦民眾黨　黃國昌：放馬過來

北京93閱兵「CRINK」領袖齊聚　台灣政界擬出席政要名單一次看

民眾黨慘了！走讀爆衝突傷8警　內政部：蒐證完畢將移送北檢偵辦

當面重批老友黃暐瀚！　羅智強揭「看到這幕很失望」：我覺得你變了

李四川稱從沒想過選舉　提韓國瑜：已經第2個人騙我

沒退位！柯建銘喊任期到明年2月　「黨團六長」今起登記

健康亮紅燈！腰痛發燒胸痛　綠委急停行程

快訊／總統府宣布：趙怡翔、李問任國安會副秘　鄭俊昇任府副秘

藥師林士峰急道歉！PO燦笑警照是AI合成

不滿藍營喊軍人加薪　于北辰嗆：想賺錢去當傭兵、不要來國軍騙錢

走讀受傷！陳智菡PO抓痕　撂「要辦就來」：爬拒馬非我們所選擇的

罷免吳思瑤連署書全銷毀　賴苡任：無比沉重

藍前政務官若去中共93閱兵將法辦　朱立倫：兩岸訪問一定要守法

更多熱門

相關新聞

拿到獎學金　中國留學生禁止入境美國

拿到獎學金　中國留學生禁止入境美國

中國一名22歲顧姓學生，持有效簽證準備前往休士頓大學（University of Houston）攻讀哲學碩士學位，卻在入境美國時，遭海關拘留審問36小時，最終被強制遣返，並且5年內禁止入境，求學之夢瞬間破碎。

藍前政務官若去中共93閱兵將法辦　朱立倫：兩岸訪問一定要守法

藍前政務官若去中共93閱兵將法辦　朱立倫：兩岸訪問一定要守法

金正恩赴北京前　特地視察飛彈工廠

金正恩赴北京前　特地視察飛彈工廠

國安人士：反法西斯閱兵變邪惡軸心嘉年華　是對歷史的背叛

國安人士：反法西斯閱兵變邪惡軸心嘉年華　是對歷史的背叛

金正恩要出訪了！搭專用列車「這路段停駛」

金正恩要出訪了！搭專用列車「這路段停駛」

關鍵字：

閱兵抗戰紀念台灣政要中國爭議

讀者迴響

熱門新聞

2台人「沖繩潛水」喪命！

開學日「孩子突請假一周」！一票家長：我們家也是

2台人赴沖繩潛水喪命　觀光署：自由行參加當地活動

普發現金近3萬台ATM備戰　13歲以上可自領

除毛師妻帶2孩　5人相擁成焦屍

屈中恆曾涉毒遭抵制！《寶島一村》大陸場次全沒了

蘿莉塔回台「行李藏違禁品闖關」被攔

40歲男師外遇16歲女學生　鹹濕對話「震碎三觀」

豪宅帥保全爆紅！值勤照網瘋傳　本尊親回應

童仲彥「2張國考證照」到手　下步計劃曝

台積電3內鬼工程師現身！　今移審智財法院

不用等關稅降價！台灣納智捷電車降16萬

竹女新生訓練花30分鐘「介紹校狗」

可能有新颱風　路徑估大迴轉

江蕙概念股寬宏藝術飆天價　笑傲娛樂經紀股王

更多

最夯影音

更多

Cardi B出庭表情包變迷因　法庭上也做自己..發言超Real

Cardi B出庭「翻白眼.問號臉」　表情包變迷因..發言超Real太好笑

【請收下我的膝蓋】水果攤老闆30秒削光西瓜皮！

【撕心裂肺】台中6歲童墜樓亡今相驗！　男童父不捨崩潰痛哭

【帶狀皰疹不只痛還恐害失智】疼痛醫學權威孫維仁：疫苗是「最划算保險」

熱門快報

好康連發！好運大放送

好康連發！好運大放送

獎品應有盡有！不論是約會聚餐，都能讓你輕鬆享受！趕快參加活動，就有機會帶走！

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

連假假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

不用百元 吃餐廳名菜？！

不用百元 吃餐廳名菜？！

「文里補習班」開課啦！今天要開箱全家聯名便當，讓你不用跑餐廳，就能吃到餐廳名菜！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面