國安人士：反法西斯閱兵變邪惡軸心嘉年華　是對歷史的背叛

▲解放軍舉行九三閱兵第二次預演，新款中型戰車的行駛畫面，被上傳至社群，引發議論。（圖／翻攝自微博）。



記者陶本和／台北報導

為紀念抗戰勝利80周年，中國大陸將在9月3日於天安門廣場舉行抗日紀念與閱兵儀式，俄羅斯總統普丁、朝鮮勞動黨總書記金正恩、伊朗總統裴澤斯基安都將出席。對此，一位國安人士表示，這場以「反法西斯」之名的閱兵，卻變成「邪惡軸心嘉年華」，本應提醒世人拒絕侵略、堅守和平，如今卻見到「CRINK」聯盟齊聚，這不是對歷史的尊重，而是對歷史的背叛。

一位國安人士受訪表示，北京意圖透過閱兵展示高超音速飛彈、隱形戰機與電子戰系統等新型武器，強化可與美歐民主集團抗衡的「強軍大國」形象，並營造出世界上「另有一個陣營」的外交畫面，邀請普丁、金正恩與伊朗高層同框，正是北京對內外釋放「中國並不孤立」訊號的安排。

國安人士指出，這個設計的問題剛好就出在屆時閱兵台上的畫面，「習近平、普丁、裴澤斯基安（伊朗總統）、金正恩」這四個讓民主世界最頭痛的全球秩序麻煩製造者，並肩而坐的畫面。

該人士進一步，俄羅斯自2022年以來侵略烏克蘭，成為國際秩序最大破壞者；北韓不僅提供大批彈藥，更直接派兵支援俄軍作戰；中國則在經濟、科技與軍事裝備等方面提供各種支援，使莫斯科能持續戰爭，韓戰期間更是偕同北韓入侵南韓；伊朗則長年資助恐怖組織與代理人戰爭，在中東惡名昭彰。

國安人士說，若這些領導人以「反法西斯」之名接受檢閱，「等同於對歷史最大的戲謔」，因為他們正是當代最知名的侵略者與破壞者。

國安人士表示，中國原本期待透過閱兵與外交同框贏得尊重，達成所謂的洗刷百年恥辱，但實際結果卻是讓全球更加警惕，讓中國從追求尊敬反而走向孤立。

他說，對亞洲鄰國而言，這場閱兵是軍事威嚇，是對金正恩的公開相挺；對歐洲而言，中俄並肩象徵北京對普丁侵略的公開背書；對中東而言，中伊靠攏更讓中國在區域平衡中失分。

「二戰勝利八十週年，本應提醒世人拒絕侵略、堅守和平」。國安人士強調，如今卻可能見到俄羅斯、北韓、伊朗與中國並肩登場，接受萬人大閱兵喝采，這已不是對歷史的尊重，而是對歷史的背叛。

▼2025「九三大閱兵」 。（圖／記者陳冠宇攝）

