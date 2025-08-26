高雄爆本土登革熱群聚！一家3口、鄰居全中　市府緊急強制噴藥

▲高雄爆本土登革熱群聚！一家3口、鄰居全中鏢。（圖／記者賴文萱翻攝）

記者賴文萱／高雄報導

高雄市鼓山區出現今年首例本土登革熱家庭、社區群聚疫情，一口氣出現4例確診，市府防疫團隊擴大疫調，在個案住家周邊查獲積水地下室及工地積水孳生大量病媒蚊，由於環境風險高，即日起緊急動員防疫，本週將會針對當地社區約500戶至600戶進行家戶孳生源檢查，以及登革熱強制噴藥。

高雄市25日公布轄內鼓山區出現今年首例本土登革熱家庭、社區群聚疫情，累積共4例，其中3例為家庭群聚，指標個案為50多歲男性，8月23日有頭痛、噁心、食慾不振等症狀，隔日到醫院急診，採檢為NS1陽性，經實驗室檢驗確認為PCR陽性第二型。

▲▼高雄爆本土登革熱群聚，市府緊急強制噴藥。（圖／記者賴文萱翻攝）

防疫人員擴大疫調採檢64人，發現案妻（50多歲，無症狀）、同住20多歲姪子（8月22日發病）及鄰居1人（女性，50多歲，無症狀）採檢結果均為陽性確診，確認為今年首例本土登革熱家庭及社區群聚疫情。4例個案中，除指標個案之外，其餘3例均為擴大疫調採檢主動發現，目前個案皆住院隔離治療中。

高雄市衛生局副局長潘炤穎指出，在指標個案部分，發現8月22日有出現相關症狀，主動就醫，就醫同時就進行登革熱通報及採檢，當天晚上確認是登革熱確診之後，衛生局立即動員社區擴大篩檢。直到今天為止，共採檢179案，後續發現3案就是從擴大採檢找到的，其中有2案沒有出現任何症狀。

潘炤穎說，在登革熱防治標準作業裡面，基本上是擴大採檢、疫調，盡快去確認疫情可能影響範圍、對象，進行後續緊急防治，從今天開始到這禮拜為止，總共會針對當地社區約500戶至600戶進行家戶孳生源檢查，以及登革熱強制噴藥。

▲針對熱區、高風險場域，空地、積水地下室等，務必要盡量排除可能積水的容器，避免孳生病媒蚊。（圖／記者賴文萱翻攝）

至於來源，根據疫調顯示，目前是呈現社區或家庭群聚的情形，因此感染源可能是在當地，根據分子流行病學調查，採檢結果也請中央基因庫進行比對。高雄市本土是沒有分布登革熱病毒，只有在境外移入、配合人口密度、以及高病媒蚊密度，才有導致社區傳染風險，目前推測感染途徑應是如此。

另外，根據統計，目前陽性容器率大概超過20%，也就是說，只要在高雄市調查的場域裡面，每5個積水的容器積水，就有1個長登革熱病媒蚊的孑孓，風險相當高。

在這階段，市府也特別拜託市民朋友，針對熱區、高風險場域，空地、積水地下室、菜園、工地、學校、公園綠地等，務必要盡量排除可能積水的容器，避免孳生病媒蚊，因為現在高雄市已經出現本土個案，一旦病媒蚊密度相對升高，容易產生擴散的風險。