　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

高雄爆本土登革熱群聚！一家3口、鄰居全中　市府緊急強制噴藥

▲▼高雄爆本土登革熱群聚！一家3口、鄰居全中鏢　市府緊急強制噴藥。（圖／記者賴文萱翻攝）

▲高雄爆本土登革熱群聚！一家3口、鄰居全中鏢。（圖／記者賴文萱翻攝）

記者賴文萱／高雄報導

高雄市鼓山區出現今年首例本土登革熱家庭、社區群聚疫情，一口氣出現4例確診，市府防疫團隊擴大疫調，在個案住家周邊查獲積水地下室及工地積水孳生大量病媒蚊，由於環境風險高，即日起緊急動員防疫，本週將會針對當地社區約500戶至600戶進行家戶孳生源檢查，以及登革熱強制噴藥。

高雄市25日公布轄內鼓山區出現今年首例本土登革熱家庭、社區群聚疫情，累積共4例，其中3例為家庭群聚，指標個案為50多歲男性，8月23日有頭痛、噁心、食慾不振等症狀，隔日到醫院急診，採檢為NS1陽性，經實驗室檢驗確認為PCR陽性第二型。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲▼高雄爆本土登革熱群聚！一家3口、鄰居全中鏢　市府緊急強制噴藥。（圖／記者賴文萱翻攝）

▲▼高雄爆本土登革熱群聚，市府緊急強制噴藥。（圖／記者賴文萱翻攝）

▲▼高雄爆本土登革熱群聚！一家3口、鄰居全中鏢　市府緊急強制噴藥。（圖／記者賴文萱翻攝）

防疫人員擴大疫調採檢64人，發現案妻（50多歲，無症狀）、同住20多歲姪子（8月22日發病）及鄰居1人（女性，50多歲，無症狀）採檢結果均為陽性確診，確認為今年首例本土登革熱家庭及社區群聚疫情。4例個案中，除指標個案之外，其餘3例均為擴大疫調採檢主動發現，目前個案皆住院隔離治療中。

高雄市衛生局副局長潘炤穎指出，在指標個案部分，發現8月22日有出現相關症狀，主動就醫，就醫同時就進行登革熱通報及採檢，當天晚上確認是登革熱確診之後，衛生局立即動員社區擴大篩檢。直到今天為止，共採檢179案，後續發現3案就是從擴大採檢找到的，其中有2案沒有出現任何症狀。

潘炤穎說，在登革熱防治標準作業裡面，基本上是擴大採檢、疫調，盡快去確認疫情可能影響範圍、對象，進行後續緊急防治，從今天開始到這禮拜為止，總共會針對當地社區約500戶至600戶進行家戶孳生源檢查，以及登革熱強制噴藥。

▲▼高雄爆本土登革熱群聚！一家3口、鄰居全中鏢　市府緊急強制噴藥。（圖／記者賴文萱翻攝）

▲針對熱區、高風險場域，空地、積水地下室等，務必要盡量排除可能積水的容器，避免孳生病媒蚊。（圖／記者賴文萱翻攝）

至於來源，根據疫調顯示，目前是呈現社區或家庭群聚的情形，因此感染源可能是在當地，根據分子流行病學調查，採檢結果也請中央基因庫進行比對。高雄市本土是沒有分布登革熱病毒，只有在境外移入、配合人口密度、以及高病媒蚊密度，才有導致社區傳染風險，目前推測感染途徑應是如此。

另外，根據統計，目前陽性容器率大概超過20%，也就是說，只要在高雄市調查的場域裡面，每5個積水的容器積水，就有1個長登革熱病媒蚊的孑孓，風險相當高。

在這階段，市府也特別拜託市民朋友，針對熱區、高風險場域，空地、積水地下室、菜園、工地、學校、公園綠地等，務必要盡量排除可能積水的容器，避免孳生病媒蚊，因為現在高雄市已經出現本土個案，一旦病媒蚊密度相對升高，容易產生擴散的風險。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

08/25 全台詐欺最新數據

更多新聞
508 1 8049 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
黃仁勳愛店爆鬥毆！　店家回應了
交往台女、找婚友社都被騙錢！37歲工程師最後「娶20歲越女」
台中男大鬧派出所！當眾脫褲排泄　糞便往臉上抹
台北女遭詐400萬！上警局又被警察騙錢
台灣家長8成陷入育兒焦慮！65%孩童要補習才藝　3成後悔生小
李多慧海邊脫了！「包不住超兇上圍」一轉身更辣

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

實領32K「月存8000元」很不錯了？網搖頭給2建議：才是第一優先

嘉義水上車輛基地聯外道路9月通車　中興路平交道可望紓解

10國「全球城市小姐」+台灣3佳麗齊聚！莒光樓前秀美腿行銷金門

北投老字號手搖「高記茶莊」9月調漲！在地人挺：還是便宜

快訊／高雄大寮1574戶無預警大停電　台電搶修證實遭雷擊造成

高雄爆本土登革熱群聚！一家3口、鄰居全中　市府緊急強制噴藥

她染幽門桿菌「聽信ChatGPT停胃藥」　醫傻眼：抗生素效果打折

交往台女、找婚友社都被騙錢！37歲工程師最後「娶20歲越女」

快訊／10縣市防大雷雨！雨區南移　國家警報響

台積電工程師「聯誼只談錢」妹子嫌物質！律師笑：不然妳圖什麼？

【被主人遺忘瘦成骷髏】整年沒吃「龜堅強」竟活下來了

【真是和尚？】信義區法師當街忘情擁吻婦女1分鐘

【不怕丟臉？】女子分裝香水狂灌瓶帶回家

《RM》全員得知金鍾國結婚　超驚喜「第一反應」曝光

【我累累惹～】萌妹關電視自己上床睡覺　奶音一句話秒融化❤

【威廉波特奪冠】東園少棒小將喊「吃和牛」！蔣萬安視訊允諾請客

【用魔法打敗魔法】寶寶大哭秒被阿公「頌缽」收服！

高爾宣、芮德二胎性別公開！　心滿意足嗨喊：ok，結紮去

【這本人吧XD】等紅燈遇到cos兩津勘吉　連腳踏車都還原了！

胖姐頒獎給史艾瑪！　鍾欣凌開心擁抱林廷憶

實領32K「月存8000元」很不錯了？網搖頭給2建議：才是第一優先

嘉義水上車輛基地聯外道路9月通車　中興路平交道可望紓解

10國「全球城市小姐」+台灣3佳麗齊聚！莒光樓前秀美腿行銷金門

北投老字號手搖「高記茶莊」9月調漲！在地人挺：還是便宜

快訊／高雄大寮1574戶無預警大停電　台電搶修證實遭雷擊造成

高雄爆本土登革熱群聚！一家3口、鄰居全中　市府緊急強制噴藥

她染幽門桿菌「聽信ChatGPT停胃藥」　醫傻眼：抗生素效果打折

交往台女、找婚友社都被騙錢！37歲工程師最後「娶20歲越女」

快訊／10縣市防大雷雨！雨區南移　國家警報響

台積電工程師「聯誼只談錢」妹子嫌物質！律師笑：不然妳圖什麼？

日本籲各國不參加九三閱兵　陸：應以誠實態度正視和反省侵略歷史

65歲美魔女被誤認是「孫女的姊妹」！　只跟20~40歲鮮肉交往

黃仁勳愛店「五燈獎豬腳飯」客人借廁所爆鬥毆　店家回應了

不止一人受害！YouTuber怒控影片遭「AI微整形」　官方辯僅提高清晰度

還記得《天國的階梯》韓泰華嗎？　56歲帥成這樣...還同框台灣女星

小貓誤入老虎園　被叼走咬死

台灣特斯拉「新Model S、X」實車曝！冰霜藍新色搶眼、9月首批交車

實領32K「月存8000元」很不錯了？網搖頭給2建議：才是第一優先

羅智強宣布選黨主席　徐巧芯祝福：國民黨中生代已準備好要承擔

嘉義水上車輛基地聯外道路9月通車　中興路平交道可望紓解

【威廉波特奪冠】東園少棒小將喊「吃和牛」！蔣萬安視訊允諾請客

生活熱門新聞

台正妹舞者在日網爆紅！21秒影片吸百萬觀看

不是日本！台灣人「出國改去1地」1萬5能玩7天

包辦「家族20人出國」　驚知被公婆設計！人妻怒了

小鳥喝光電板紅水秒暴斃　真相曝光

北捷進步了！通勤族搭電扶梯「出現變化」全場喊讚

「核廢料存放公投同意票前3名縣市」連署過了

颱風好發期！　「藍湖」可能生成路徑曝

「約蔡依林睡1個小時碰面」萬人笑噴：懂的人就懂

騎車等紅燈看手機　「少1動作」千元噴了

可能又有新颱風　預估路徑曝

即／被指「害樂天輸球」　Josh拍片回應了

「4星座」事業大翻身！一路旺到年底

即／氣象署發大雨特報　短時強降雨炸5縣市

鼎泰豐吃到一半「店員突道歉」！原因讓他傻眼

更多熱門

相關新聞

類鼻疽再1死　南部男發病10天亡

類鼻疽再1死　南部男發病10天亡

疾病管制署今（26）日公布上周新增9例類鼻疽本土病例，其中有1例死亡，為南部50多歲男性，8月中旬出現咳嗽、腹瀉、流鼻水症狀，三度就醫到急診時已肺炎合併呼吸衰竭，經過搶救隔日不幸過世，發病到死亡僅10天。疫調顯示，個案腳部有傷口，風災期間沒有出門，住家附近也沒有水患，無法確定相關接觸史，但是因為肺炎病灶，不排除可能是吸入致病菌造成感染。

蘇俊賓走進社區　宣導清除外來種小花蔓澤蘭

蘇俊賓走進社區　宣導清除外來種小花蔓澤蘭

今年爆首例本土登革熱　高雄「社區群聚」4人感染

今年爆首例本土登革熱　高雄「社區群聚」4人感染

遊樂設施奪命！　員工遭「重擊頭部」慘死

遊樂設施奪命！　員工遭「重擊頭部」慘死

啃肉致死　首例人類感染螺旋蠅蛆病

啃肉致死　首例人類感染螺旋蠅蛆病

關鍵字：

高雄市登革熱疫情防疫社區

讀者迴響

熱門新聞

修圖忘修倒影！蕭美琴倒影差很大

台正妹舞者在日網爆紅！21秒影片吸百萬觀看

「小英男孩」涉綠能收賄　今早遭聲押

不是日本！台灣人「出國改去1地」1萬5能玩7天

宿舍浴室被裝針孔！蔡尚樺男友林秉聖私密影像外流

孩子眼中的「貝貝老師」　認真傳170堂免費課程

台中25歲女情緒失控大鬧超商！商品、酒瓶掉滿地

牙縫蛀成洞！女子戴牙套5年爛8顆牙

王鶴棣與女友吵架遭錄音！27分鐘爭吵「和你在一起10年」

即／小英男孩涉收賄　與台電高層移送

柯建銘說一句！　綠委飆出髒話

即／史書華鬼扯爆料慘了　連犯誹謗有罪定讞

包辦「家族20人出國」　驚知被公婆設計！人妻怒了

即／男坐超商門口石盆　打完哈欠突倒地死亡

明星化妝師吳阿志驟逝！　拐拐揭10年友情

更多

最夯影音

更多

【被主人遺忘瘦成骷髏】整年沒吃「龜堅強」竟活下來了

【真是和尚？】信義區法師當街忘情擁吻婦女1分鐘

【不怕丟臉？】女子分裝香水狂灌瓶帶回家

《RM》全員得知金鍾國結婚　超驚喜「第一反應」曝光

【我累累惹～】萌妹關電視自己上床睡覺　奶音一句話秒融化❤

熱門快報

好康連發！好運大放送

好康連發！好運大放送

獎品應有盡有！不論是約會聚餐，都能讓你輕鬆享受！趕快參加活動，就有機會帶走！

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

炎熱夏天怎麼動？來東森廣場免費吹冷氣投籃，限時加碼再送牛乳，元氣一整夏

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

Threads推薦好市多必買

Threads推薦好市多必買

「文里補習班」開課啦！跟著脆上網友的推薦，開箱這些讓人食指大動的商品！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面