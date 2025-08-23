侯友宜控中央明年未全額補學校電費　她打臉：新北多拿415億可規劃

▲新北市長侯友宜（左）。（資料照）



記者杜冠霖／台北報導

新版《財劃法》將於115年度正式上路，中央財源大幅縮減，地方政府則獲得更多稅收分配。新北市長侯友宜、台北市長蔣萬安批評教育部不再補助公私立學校電費，讓地方政府必須自行承擔。對此，綠委陳培瑜今（23日）秀數據指出，114年度中央全額買單，教育部編59億預算扛電費，115年度開始回到正常制度，中央給一部分、地方自己出一部分，中央釋出財源給地方，光是新版財劃法，新北就再多拿415億完全有能力出這筆錢。中央已經先扛下來，也希望地方政府一起推動，將從中央多拿到的幾百億做最好規劃。

新北市政府22日表示，由於中央明年起停止補助，學校電費將由市府承擔。台北市長蔣萬安23日也喊話，再苦不能苦孩子，呼籲中央懸崖勒馬，同時先擴大編列6.6億餘元預算支應。

對此，陳培瑜表示，第一、114年度完全不用擔心，中央政府已經先幫大家把學校電費全額買單，地方政府不用多出半毛錢，光是今年，教育部就編了59億元來幫大家扛電費，這就是中央支持教育、重視孩子的最好證明。第二、115年度開始只是回到正常制度，不是「不補助」，而是中央給一部分、地方自己出一部分。這才是原本的分工，不是突然斷炊。

陳培瑜指出，第三、中央釋出財源給地方，地方有更多錢可以負擔，因為國眾兩黨的版本財劃法修正，中央已經把更多財源釋放給地方，光是新北市明年就可以「再多」拿到統籌分配稅款415億，新北市明年光是「統籌分配稅款」就會有958億元。

陳培瑜說明，相關數字還不包含新北市自己的地方稅收，因此新北市政府從中央政府拿到的錢再加上自己的稅收，就超過上千億了！因此新北市政府的口袋更深了，完全有能力出這筆錢。第四、教育是專業，不該有政治口水，把「回歸正常分工」講成「一刀切斷補助」，只會誤導家長，製造不必要的不安。

陳培瑜指出，孩子的教育最重要，中央已經先扛下來，也確保未來制度健全。家長可以放心，學校不會因為電費問題讓孩子受影響，也希望地方政府一起推動，將從中央政府多拿到的幾百億做出最好的規劃。