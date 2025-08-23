　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

侯友宜控中央明年未全額補學校電費　她打臉：新北多拿415億可規劃

▲羅明才今日由新北市長侯友宜、基隆市長謝國樑陪同掃街。（圖／直播畫面）

▲新北市長侯友宜（左）。（資料照）

記者杜冠霖／台北報導

新版《財劃法》將於115年度正式上路，中央財源大幅縮減，地方政府則獲得更多稅收分配。新北市長侯友宜、台北市長蔣萬安批評教育部不再補助公私立學校電費，讓地方政府必須自行承擔。對此，綠委陳培瑜今（23日）秀數據指出，114年度中央全額買單，教育部編59億預算扛電費，115年度開始回到正常制度，中央給一部分、地方自己出一部分，中央釋出財源給地方，光是新版財劃法，新北就再多拿415億完全有能力出這筆錢。中央已經先扛下來，也希望地方政府一起推動，將從中央多拿到的幾百億做最好規劃。

新北市政府22日表示，由於中央明年起停止補助，學校電費將由市府承擔。台北市長蔣萬安23日也喊話，再苦不能苦孩子，呼籲中央懸崖勒馬，同時先擴大編列6.6億餘元預算支應。

對此，陳培瑜表示，第一、114年度完全不用擔心，中央政府已經先幫大家把學校電費全額買單，地方政府不用多出半毛錢，光是今年，教育部就編了59億元來幫大家扛電費，這就是中央支持教育、重視孩子的最好證明。第二、115年度開始只是回到正常制度，不是「不補助」，而是中央給一部分、地方自己出一部分。這才是原本的分工，不是突然斷炊。

陳培瑜指出，第三、中央釋出財源給地方，地方有更多錢可以負擔，因為國眾兩黨的版本財劃法修正，中央已經把更多財源釋放給地方，光是新北市明年就可以「再多」拿到統籌分配稅款415億，新北市明年光是「統籌分配稅款」就會有958億元。

陳培瑜說明，相關數字還不包含新北市自己的地方稅收，因此新北市政府從中央政府拿到的錢再加上自己的稅收，就超過上千億了！因此新北市政府的口袋更深了，完全有能力出這筆錢。第四、教育是專業，不該有政治口水，把「回歸正常分工」講成「一刀切斷補助」，只會誤導家長，製造不必要的不安。

陳培瑜指出，孩子的教育最重要，中央已經先扛下來，也確保未來制度健全。家長可以放心，學校不會因為電費問題讓孩子受影響，也希望地方政府一起推動，將從中央政府多拿到的幾百億做出最好的規劃。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

08/22 全台詐欺最新數據

更多新聞
520 2 7597 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
快訊／重啟核三公投　同意票已破255萬票
浪費11億！台大醫怒：厭惡提出這種公投的人
他愣見「不同意票飆2倍」　PTT吵翻
快訊／5縣市大雨特報　大雷雨炸3地
台中罷免投票率「逼近五成」　公投投票率低於四成
快訊／越差越大！大罷免7選區「不同意＞同意」
快訊／全國最速鄉鎮！10分內開完　投票率8.7%
核三公投超冷清！PTT點「2大原因」投票率創新低：不意外
快訊／一面倒！大罷免7選區「不同意票全領先」
開票了！他早先預言「823罷免失敗、核三通過」　網友炸鍋了
快訊／開票了！大罷免7選區戰況一次看

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

快訊／重啟核三公投拼闖關　同意票已破255萬票

不斷更新／追不上！不同意罷免票數「領先快2倍」

教育部不補學校電費　行政院：可用增加的統籌分配款支應

台中3藍委罷免案投票率「粗估逼近五成」　公投投票率低於四成

全國最速！金門烏坵鄉不到10分鐘開票完畢　投票率不到1成　

齊頭式加薪破壞國軍薪資結構　軍方高層憂：將毀專業與領導統御

投票到一半手機響...公投票帶出場　台中2人違規遭警帶回偵訊

113年國人平均壽命80.77歲　台北83.4歲最長壽、台東75.97歲最低

藍白委合體全力催票　游顥不到8點就投票「麥玉珍更早」

中央取消補助學校電費！　侯友宜：新北編7.1億預算擔起教育責任

郭台銘白髮打球被目擊　 曾馨瑩：接受自己也很好

【比阿嬤腳還皺】美甲師請客人先泡腳...直接泡過頭了XD

【驚見8字畸形龜】套10年塑膠環害的！ 熱心男出手救回一命＞A＜

【輝達與台積電合作】黃仁勳狂稱讚！魏哲家：聽完會想買股票

【誰的隱形胸罩掉在沙灘】小孩天真問：這是什麼貝殼啊？

Zespri 奇異果｜中元吉利拜起來，健康好運一起來！

為載63歲癌症兒去醫院健檢...9旬翁超速吃罰單！法官反應超暖心

累計4張未繳罰單被傳召上庭　解釋後法官竟把罰款改成0元！

【閃電速算】這2小男孩的計算速度比我解驗證碼還快！

【暖心救援】回收伯摔車「天王級父女」急幫忙！　網大讚：最好的身教

快訊／重啟核三公投拼闖關　同意票已破255萬票

不斷更新／追不上！不同意罷免票數「領先快2倍」

教育部不補學校電費　行政院：可用增加的統籌分配款支應

台中3藍委罷免案投票率「粗估逼近五成」　公投投票率低於四成

全國最速！金門烏坵鄉不到10分鐘開票完畢　投票率不到1成　

齊頭式加薪破壞國軍薪資結構　軍方高層憂：將毀專業與領導統御

投票到一半手機響...公投票帶出場　台中2人違規遭警帶回偵訊

113年國人平均壽命80.77歲　台北83.4歲最長壽、台東75.97歲最低

藍白委合體全力催票　游顥不到8點就投票「麥玉珍更早」

中央取消補助學校電費！　侯友宜：新北編7.1億預算擔起教育責任

蘋果傳洽Google合作！　新版Siri考慮「採用Gemini」外援

快訊／重啟核三公投拼闖關　同意票已破255萬票

凱樂來了！桃猿不急831大限前開箱　霸姆德命運成焦點

「為了媒體曝光度」浪費11億！台大醫怒：厭惡提出這種公投的人

不斷更新／追不上！不同意罷免票數「領先快2倍」

黃安現身千百惠告別式　淚崩送別47年摯友：放下吧

退休夢碎！日68歲公務員「為孫子燒掉百萬」　晚年變打工仔

走進新竹「忘憂森林」遠離都市喧囂！欣賞瀑布、暢遊芬多精步道

快訊／女山友攀安東軍山摔落溪谷手骨折　黑鷹直昇機吊掛送醫

烏軍米格-29戰機完成任務後墜毀　飛行員身亡

【快閃來台】黃仁勳快閃台灣見台積電！　大讚想買台積股票的人皆「聰明人」

政治熱門新聞

不斷更新／開票了！罷免7選區一次看

台中罷免投票率破3成　公投「這地區」最熱

823罷免、公投今登場　6大禁令一次看

黃國昌昨嗆記者問白癡問題　今被問媒體摩擦：我不知道你在問什麼

全國最速！金門烏坵鄉不到10分鐘開票完畢

7度視察台南災後復原　賴清德送工班水、爬鋁梯上屋頂致意

核三公投彰化投票冷清　上午午投票率僅14%創新低

核三延役公投　金門投開票所冷清

林濁水轟普發現金亂象　指卓榮泰成替死鬼

823罷免公投登場！　賴清德燦笑投票

吃屎哥又來！選前之夜鬧場撒冥紙

郭智輝請辭　卓榮泰尊重：感謝為台灣擘畫政策願景

普發4.6萬！新北藍營急喊沒決議　他秀公文打臉：不想發就大聲說

內閣改組啟動　龔明鑫轉任經濟部長、張惇涵接行政院秘書長

更多熱門

相關新聞

教育部護葉丙成！女學生：想離開這醜陋世界

教育部護葉丙成！女學生：想離開這醜陋世界

教育部歷經三個月調查，認定政務次長葉丙成在台大性平案中「未違反性平法」，卻引爆社會強烈反彈。當事女學生今（22日）一度在社群僅留「對不起」後關閉帳號，讓外界憂心。稍晚她重啟帳號，長文傾瀉情緒，直言「哭了一整天，外加自○通報」，更質問教育部長與行政院「有沒有看到這個痛？」

教育部拖90天護葉丙成！女學生關閉帳號

教育部拖90天護葉丙成！女學生關閉帳號

快訊／葉丙成請辭獲准　教長：期盼未來教育路上持續努力

快訊／葉丙成請辭獲准　教長：期盼未來教育路上持續努力

快訊／葉丙成請辭後首發聲：希望同學早日走出情緒低潮

快訊／葉丙成請辭後首發聲：希望同學早日走出情緒低潮

快訊／洩性平個資案　葉丙成再道歉：十分歉疚、引以為鑒

快訊／洩性平個資案　葉丙成再道歉：十分歉疚、引以為鑒

關鍵字：

財劃法學校電費地方政府財源分配教育部

讀者迴響

熱門新聞

《角頭》全裸戲20位女優背景曝光

和粿粿傳婚變　范姜甜擁啦啦隊女神畫面曝光

劍魚颱風朝西奔「下周一威力最強」　午後雷雨連5天擴大

最強鐵飯碗「事假全薪、月薪7萬」！30年員工捨不得退休

餐廳常見「1菜名」千萬別點！　老闆吐內幕：大多是剩菜

中千萬發票「仍有3人未領」　地點、門市曝光！

絕美罕見「藍龍」現蹤西班牙　泳客急撤

不斷更新／開票了！罷免7選區一次看

陳佩琪罹患肺腺癌「喊話1件事」　盼快跟大家見面

他早先預言「823罷免失敗、核三通過」！網炸鍋

50萬網紅轉戰AV！　聲音嗲到耳朵懷孕

COSPLAY外拍！淫男天橋下性侵COSER　2女受害

台中罷免投票率破3成　公投「這地區」最熱

秦楊無預警發文：我先走一步了！　身體狀況曝光

陸《星光大道》48歲女星驟逝！

更多

最夯影音

更多

郭台銘白髮打球被目擊　 曾馨瑩：接受自己也很好

【比阿嬤腳還皺】美甲師請客人先泡腳...直接泡過頭了XD

【驚見8字畸形龜】套10年塑膠環害的！ 熱心男出手救回一命＞A＜

【輝達與台積電合作】黃仁勳狂稱讚！魏哲家：聽完會想買股票

【誰的隱形胸罩掉在沙灘】小孩天真問：這是什麼貝殼啊？

熱門快報

好康連發！好運大放送

好康連發！好運大放送

獎品應有盡有！不論是約會聚餐，都能讓你輕鬆享受！趕快參加活動，就有機會帶走！

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

炎熱夏天怎麼動？來東森廣場免費吹冷氣投籃，限時加碼再送牛乳，元氣一整夏

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

Threads推薦好市多必買

Threads推薦好市多必買

「文里補習班」開課啦！跟著脆上網友的推薦，開箱這些讓人食指大動的商品！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面