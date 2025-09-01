惡煞2度舉槍敲窗吼「下車」　彰化一家三口逃派出所求救

記者唐詠絮／彰化報導

嚇人！一名林先生8月30日晚間10點許，載著兒子及妻子開車行經永靖鄉時，竟遭不明男子攔車2度持「槍械」敲窗恐嚇下車，甚至一路尾隨逼車至北斗鎮。全家驚慌逃往派出所求救，整起事件過程宛如電影情節，讓當事人至今餘悸猶存，「現在開車都會不停左右張望，真的要去拜拜收驚！」

▲彰化林姓一家人遭黃姓男子尾隨持槍喝斥下車。（圖／翻攝自社會事新聞影音）

8月30日晚間10點01分，林先生一家三口從大潤發賣場離開後，開車沿永靖鄉道路南下行駛。就在經過永靖分駐所前時，突然遭一名男子駕車攔停，對方下車後猛力敲打車門，手中還持有疑似槍械的物品，林男立即緊閉車窗加速駛離。

▲彰化林姓一家人遭尾隨。（圖／翻攝自社會事新聞影音）

僅僅2分鐘後，當車輛停等於永靖鄉中山路與永久路口紅燈時，嫌犯竟再度追趕上來！這次直接手持銀色疑似槍械物品猛敲車窗，更做出舉槍瞄準的駭人動作。坐在副駕駛座的林男兒子立即撥打110報案，一家人決定直接開往北斗派出所求救。

彰化警方獲報後高度重視，立即組成專案小組，8月31日報請彰化地檢署指揮偵辦。同日持搜索票至永靖鄉查獲黃姓嫌疑人到案，並起獲一把左輪手槍（初步確認手柄及槍身均為塑膠材質）。警方表示將把該槍枝送刑事警察局鑑定，若具殺傷力將加辦違反槍砲條例。

▲彰化林姓一家人遭尾隨持槍喝斥下車。（圖／民眾提供）

林男兒子受訪時仍心有餘悸，「當時媽媽坐在後座，我們全家都嚇壞了！」表示從賣場離開後完全沒與他人發生行車糾紛，不明白為何會無故遭盯上，且對方車輛還有裝爆閃燈和警笛。現在開車時都特別緊張，不斷左右張望，直言要去廟裡拜拜壓驚。

彰化警方強調，全案已依涉嫌刑法妨害自由罪移送地檢署偵辦，初步調查雙方疑為行車時超車引起，詳細原因仍待調查釐清。警方呼籲民眾若遇類似情況，應立即報案並前往附近派出所求助，切勿自行下車理論，以免發生危險。

▲北斗警分局副分局長姚志明說明。（圖／警方提供）