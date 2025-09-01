黃國昌想選新北市長　李四川：若母雞是民眾黨、小雞會緊張

▲台北市副市長李四川。（圖／記者李毓康攝）

記者鄭佩玟／台北報導

2026新北市長選戰提前點燃，除了民眾黨主席黃國昌宣布投入戰局，要在野整合出最強人選，台北市副市長李四川日前也首度表態不排斥，願意承擔。李四川今（1日）接受網路節目中專訪表示，新北很多國民黨議員雖知道「藍白合」的趨勢，但對母雞若是民眾黨，小雞會有些緊張，因此才希望他表明得更清楚一點；而自己過去當過黨秘書長，也勸過別人選舉，了解那個過程，所以才會說如果明年民調仍高，就一定承擔，絕對不排斥。

李四川說，參選從來都不是他的選項，家人至今也不贊成，工程人員實事求是，跟選舉有隔閡，性格沒辦法去討好別人。李四川對於競選的規劃也指出，即使參選也不會成立競選總部或募款，因為選市長不是為了享受權力，而是要負責任，要讓市民安居樂業才是重點，為了選舉必須四處奔走宣傳，還耗費大量金錢，欠下許多人情，不如讓真的有意願的人參選。

對鬆口不排斥參選，李四川說，其實自己的說法一直都一樣，只是在黃國昌宣布要選新北市長後，新北很多國民黨的議員，雖然知道是「藍白合」，但對母雞是民眾黨，小雞會有些緊張，才盼他表明得更清楚一點，「我也不知道清楚是什麼清楚？」但因為當過黨秘書長，也勸過別人選舉，現在別人說他民調高，為什麼不出來承擔？所以才會說，「如果明年我民調高，非我不可，那我一定承擔，絕對不排斥」。

李四川說，若未來要選舉，就不會像一般的選舉搞得很熱鬧，從台北縣做到新北市前後近8年，在新北市29區都有故事，每一區都有走過的身影，例如興建安坑特一號道路，遷了400多個墳墓，包括有老國代的在內，當時的新店市長王美月在開地方說明會時，還跟他說「不要從大門出去，要從後門出去」怕他會被打，但會議開完了，大家還能接受。

李四川還提到土城醫院，從台北縣到新北開了5年的會議，遷了1600個墳墓，因為疊葬的關係後來共遷了2000多個，當時每個墓都走過，現在土城醫院造福民眾，才是當市長、副市長的真正價值，那才是成就感。他不知道為什麼民調最高，只知道該有建設、有問題，能解決的就解決；也說「口才我絕對不行，善於拿鐵鎚、不善於拿麥克風」。

李四川認為，新北市是全國的縮影，都市化的地方，又有漁港、農會，雖然不敢講每個里長都認識，但每一區的里長有遇到問題，都一一去處理過，沒有分藍綠，當時台北縣淹水69處，一一列出來後去解決。

