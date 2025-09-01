綠諷連震怒都懶！是否譴責黃國昌「勒警」？　蔣萬安沉默不回應

▲台北市長蔣萬安。（圖／記者林敬旻攝）

記者鄭佩玟／台北報導

民眾黨主席黃國昌30日率領支持者進行走讀活動，過程中卻爆發警民推擠衝突，造成8名員警受傷，還有員警疑似被黃國昌勒住脖子，台北市警察局長李西河則嚴正聲明，將依相關事證移請台北地檢署偵辦。對於被民進黨點名毫無態度，應公開譴責維護警察同仁尊嚴，台北市長蔣萬安今（1日）上午出席開學日活動不願多談。

民眾黨日前舉行「司法改革、公民走讀」活動，與警方爆發衝突，黃國昌更遭指控，勒住市警局督察組長脖子，僅管黃澄清僅是將手搭在警方肩上，甚至反嗆「什麼時候有看到勒脖子還會笑？」不過警察局長李西河親上火線表示，影片是偽造，將依法偵辦，面對黃召群眾非法集會，造成員警受傷及破壞阻材，將報請北檢檢察官指揮偵辦。

蔣萬安先前受訪時表示，有致電警察局長關心受傷警察同仁及現場民眾中暑狀況，天氣非常炎熱，要體恤辛苦警察同仁執勤辛勞，並注意自己安全。讓民進黨議員簡舒培痛批，整起事件是民眾黨違法集會在先、刻意衝撞警察在後，警察同仁出勤，是為了守護一個民主國家的法律、維護自由社會的秩序，但曾宣稱看到不公不義就會變超級賽亞人的蔣萬安，面對警察同仁遭民眾黨聚眾衝撞，被勒脖、被踩踏、蓄意推擠，導致8名警察受傷，「竟連國民黨首長慣用震怒都懶？」

蔣萬安在今日上午出席開學日活動，在校門口迎接學生，面對媒體堵訪是否譴責等議題，蔣不願回應，僅與學生互動完後，隨即進入校園。