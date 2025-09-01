　
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

稱不懼被賴清德對付　黃國昌嗆：民主進步可丟垃圾桶、劉世芳丟人

▲民眾黨主席黃國昌。（圖／記者林敬旻攝）

▲民眾黨主席黃國昌。（資料照／記者林敬旻攝）

記者蘇晏男／台北報導

民眾黨主席黃國昌號召支持者參與830「 司法改革 公民走讀」，但過程中爆發警民推擠，釀8名員警受傷，警政署昨表示將嚴正追辦，內政部也說，北市警局已蒐證完畢，依涉妨害公務罪、強制罪、集遊法等移送北檢偵辦。對此，黃國昌今（1日）表示，「我只能送他們四個字，丟人現眼」，他從學者時期就走上街頭，面對國家機器、暴政從來沒怕過，過去不會怕，「現在會怕賴清德用國家機器對付我？」

黃國昌1日上午到立法院進行第11屆第4會期委員簽到並受訪。對於上述內政部與警政署的態度，黃國昌說，「哎呀！我要該怎麼說呢？」內政部長劉世芳這一群人忘了民進黨在野時是怎麼穿草鞋走街頭，「劉世芳妳全都忘了啊？」還是新一輩民進黨人沒經歷在街頭爭取民主歷史，這群人一開始就是穿皮鞋在坐享其成，講出這樣的話，由民進黨說出來，「我只能送他們四個字，丟人現眼」。

黃國昌批評，現在賴清德用國家機器對付政治上競爭對手，用的是得心應手，為什麼他說台灣走回威權、獨裁老路？因為他過去在馬政府時期，走街頭被《集遊法》送辦，但當時馬政府沒像賴政府一樣喊打喊殺，「這群民進黨的人，民主進步可以丟到垃圾桶去了」。

黃國昌說，真正該回答問題是賴清德，不是說要把街頭還給人民？不是要廢除「集遊惡法」？民進黨跳票多久，自己不會臉紅害臊、丟臉喲？花納稅錢找外國專家學者來做國家人權報告，對方質問民進黨政府，為什麼違憲、違反兩公約的《集遊法》不趕快廢止，現在真相大白，因為對民進黨這骨子裡威權的政黨而言，有《集遊法》可以用，非常好用。

黃國昌也諷，賴清德不敢面對人民，所以用層層拒馬把人民抗議聲音阻絕在外，這不是2015年一群學子，「如果我沒有記錯的話，應該是那時候的民主鬥陣副總召，叫做吳崢，對馬英九所提的批評」，現在一模一樣的批評乘以十倍，送回給賴清德，完全沒有違和感。

黃國昌強調，他過去到現在為爭取台灣民主改革、司法改革，從學者時期就走上街頭，面對國家機器、暴政從來沒怕過，過去不會怕，「現在會怕賴清德用國家機器對付我？」他昨晚就說，「賴皇」放馬過來，丟臉的是你自己，用國家機器追殺政敵救不了你的民調，只會讓更多台灣人唾棄你而已。

08/31 全台詐欺最新數據

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

黃國昌民眾黨走讀賴清德劉世芳集遊法民進黨吳崢

