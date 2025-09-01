　
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

「走讀」釀8警受傷！黃國昌勒警最新視角曝　北市警將傳喚說明

記者閔文昱、張君豪／台北報導

台灣民眾黨8/30發起「司法改革 公民走讀」活動，黨主席黃國昌號召近千名支持者，從中正紀念堂步行至總統官邸周邊，然而過程卻多次發生推擠與衝突，造成8名員警受傷，其中包括一名女警昏厥送醫。警方認定黃國昌帶頭衝撞拒馬、煽動群眾，涉違反《集會遊行法》及妨害公務，將近期傳喚他到案說明，確切時間則待週一與檢察官討論後決定。

警方指出，總統府及總統官邸均屬遊行禁制區，民眾黨雖聲稱曾申請湖口街路權，但該路段本就不得核准。警方曾建議改申請愛國西路北側等合法路段，卻遭拒絕。中正一分局強調，黃國昌卻在現場指控「執法雙標」，有誤導群眾之嫌，最終導致現場多次推擠、破壞阻材與警民受傷。

▲▼民眾黨主席黃國昌率領黨工與近千名小草，至總統官邸周遭抗議，並與警方發生衝突。（圖／翻攝自YouTube／民眾黨）

▲民眾黨主席黃國昌率領黨工與近千名小草，至總統官邸周遭抗議，並與警方發生衝突。（圖／翻攝自YouTube／民眾黨）

衝突現場中，黃國昌一度被拍到左手扣住中正一分局督察組長陳育健頸部，引發「勒警」爭議。對此，黃國昌事後澄清僅是手搭在肩膀上，並批評外界「抹黑」。台北市警局8/31日晚間則公布另一角度影像，顯示黃手部確實壓在陳員肩頸一帶，警方將全案列入蒐證並交由檢方研判。

▲▼黃國昌被拍到對警察手部繞頸。（圖／翻攝Youtube 民眾之聲）

▲黃國昌被拍到對警察手部繞頸。（圖／翻攝Youtube 民眾之聲）

除了推擠衝突，網路上也出現一張警員「燦笑照」，被質疑是AI變造。警方表示，將依個資法另案偵辦，呼籲外界勿再以錯假資訊誤導輿論。

台北市警局強調，此次活動出現嚴重脫序行為，警方依法舉牌警告、命令解散與制止多次，仍有群眾攀越拒馬、壓倒員警。後續將持續過濾密錄器及監視器畫面，逐一釐清涉案人士並依法究責，勿枉勿縱。

▼台北市警局公布黃國昌勒頸另一角度畫面。（圖／記者張君豪翻攝）

▲台北市警局公布黃國昌勒頸另一角度畫面。（圖／記者張君豪翻攝）

08/30 全台詐欺最新數據

433 1 9128 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

女把10隻倉鼠丟馬桶「全沖掉」！炫耀式狂發IG限動　全網氣炸
立委身體出狀況　躺病床掛點滴
全球城市小姐前五名出爐！「她替台灣爭光」爸是昔日當紅歌星

警民衝突司法改革黃國昌勒警AI變造

