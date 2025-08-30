新版財劃法出包？有計算誤差　卓榮泰：事後補救讓計算更公平

▲行政院長卓榮泰。（圖／記者林敬旻攝）



記者陳家祥／台北報導

行政院長卓榮泰今（30日）表示，新「財劃法」，依照新的分配辦法中有計算誤差，在現階段，中央政府只能用事後補救方式讓計算能更公平，符合「均衡台灣」的精神。他說，政院會與地方一起坐下來討論，中央地方合作不會中斷，中央該做的事情一件也都不會少，而屬於地方自治且有充裕財源的就讓地方處理，做更多福利地方的事。

卓榮泰今赴雲林出席安慶圳大排虎尾糖廠段排水路治理工程開工典禮。針對進來稅款分配問題，他表示，要表達政院跟全國地方政府要開誠布公共同談論國家發展的想法，「我會到各縣市去，與地方一起解決問題，讓中央、地方的合作比現在更順暢，更貼近民意並符合人民要求，這應是我們共同的目標」。

卓榮泰指出，尤其新「財劃法」，依照新的分配辦法中有計算誤差，在現階段，中央政府只能用事後補救方式讓計算能更公平，符合「均衡台灣」的精神。中央與地方皆需共同面對與因應新財劃法的調適，也期待之後能一起尋求共識修正。

卓榮泰表示，政院會與地方一起坐下來討論，中央地方合作不會中斷，中央該做的事情一件也都不會少，而屬於地方自治且有充裕財源的就讓地方處理，做更多福利地方的事情；也讓財政紀律好的縣市可以維持目前優勢、財政狀況不好的能被中央支持，這樣才能體現其修法價值。

「所以今日開始，政院會與各地財主人員進行詳細說明；我與未來的秘書長張惇涵及中央部會首長、主計長，也會邀請所有縣市首長一起開誠布公討論。」卓榮泰說，財政能夠合作，政策才能發展；政策能發展，人民才能感受政府每一項施政對人民的效益。