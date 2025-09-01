　
葉門胡塞武裝突襲「聯合國據點」！　路透：至少綁架11名職員

▲▼以色列打擊胡塞武裝，空襲葉門首都。（圖／路透）

▲葉門胡塞組織攻擊聯合國辦事處。（示意圖／路透）

記者王佩翊／編譯

葉門胡塞武裝組織31日突襲聯合國在葉門首都沙那的多個辦事處，並強行拘留了至少11名聯合國工作人員。而這起暴力事件則發生在以色列空襲導致胡塞政府總理及多名部長身亡的3天後。

根據《路透社》報導，聯合國秘書長古特雷斯（Antonio Guterres）發表聲明指出，胡塞武裝強行闖入世界糧食計畫署等聯合國機構位於葉門的辦公處，不僅奪取聯合國財產，還企圖進入位於首都沙那的其他聯合國機構。

聯合國葉門特使漢斯·格倫德貝格表示，武裝分子綁架了至少11名的聯合國人員。這波拘捕行動牽涉多個聯合國機構，包括聯合國兒童基金會（UNICEF）、聯合國開發計畫署以及聯合國難民署等組織，這些機構在沙那和荷台達都設有辦事處。

格倫德貝格指出，先前就曾有23名聯合國工作人員遭到胡塞武裝組織拘留，其中部分人員自2021年起就被關押，甚至有1人在今年拘留期間死亡。

這起突襲事件的導火線疑似源於28日以色列對沙那發動的精準空襲。該次軍事行動鎖定與伊朗結盟的胡塞武裝高層領導階層，造成胡塞掌控政府的總理拉哈威（Ahmed al-Rahawi）及數名部長喪生。胡塞武裝隨即發出報復威脅，並警告外國企業應立即撤離以色列。

以色列這次空襲行動主要針對胡塞武裝的參謀長、國防部長等核心幹部，不過官方聲明並未明確說明國防部長是否在死亡名單之列。

08/31 全台詐欺最新數據

402 2 0949 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

