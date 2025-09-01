　
國際

以色列襲加薩：擊斃哈瑪斯武裝部門發言人

▲以色列襲擊加薩。（資料照／路透）

▲以色列襲擊加薩。（資料照／路透）

記者張靖榕／綜合報導

以色列31日宣布，巴勒斯坦伊斯蘭主義組織哈瑪斯（Hamas）武裝部門艾茲丁卡薩姆旅（Ezzedine Al-Qassam Brigades）發言人烏貝達（Abu Obeida），在日前以軍的軍事行動中遭到擊斃，成為這場長達近兩年的戰爭中又一名被殲滅的哈瑪斯高層。國防部長卡茲（Israel Katz）透過X平台證實此事，稱烏貝達是在加薩走廊遭以軍「殲滅」。

法新社報導，總理納坦雅胡（Benjamin Netanyahu）稍早已表示，烏貝達為以色列襲擊的目標之一。以色列國防軍（IDF）指出，烏貝達本名為卡魯特（Hudaifa al-Kahlut），是哈瑪斯長年對外發聲的代表，自戰爭爆發以來多次透過電視演說、新聞稿與社群媒體發表哈瑪斯立場，他經常身著軍服並用巴勒斯坦頭巾遮臉發言，是哈瑪斯對抗以軍的重要象徵之一。

以色列國防軍總參謀長薩米（Eyal Zamir）強調，軍方將持續鎖定哈瑪斯的指揮核心，並指出許多高階成員目前藏匿海外。以軍近來加強轟炸加薩最大城市加薩巿（Gaza City），並發布緊急撤離警告，為可能的地面攻勢鋪路。

以方稱，這場行動旨在瓦解哈瑪斯武裝結構，並尋求釋放在2023年10月7日突襲事件中被挾持的以色列人質。當時哈瑪斯突襲以色列南部，造成重大傷亡並挾持數百人，引發全面戰爭。自此之後，以色列對加薩發動大規模軍事行動，誓言徹底殲滅哈瑪斯。

截至目前，哈瑪斯尚未對烏貝達死亡發表回應。

08/30 全台詐欺最新數據

433 1 9128 損失金額(元)

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

以色列加薩哈瑪斯巴勒斯坦

