父親「肉身擋手榴彈」護兒喪命　哈瑪斯血腥屠殺新影片曝光

▲哈瑪斯武裝分子發動攻擊之後，闖入住家喝可樂。圖經部分黑白處理。（圖／翻攝自YouTube）

記者詹雅婷／綜合報導

以色列29日公布哈瑪斯2023年10月7日殘忍血腥突襲合輯影片，其中一段為屋內監視器畫面，可見46歲消防員為了保護2名幼子，用身體擋下手榴彈當場犧牲，哈瑪斯武裝成員則是若無其事從冰箱拿出可樂來喝。

紐約郵報報導，這段影片先前從未曝光過，在女子薩賓塔薩（Sabine Taasa）接連失去丈夫、孩子之後，這才下定決心要把這一切真相公開。

▲吉爾帶著12歲兒子柯倫和8歲幼子謝伊企圖逃進防空洞 。（圖／翻攝自YouTube）

事發當日，哈瑪斯成員清晨6時30分衝進這家人在內蒂夫哈阿薩拉（Netiv HaAsara）的家，當時46歲消防員吉爾（Gil）、12歲兒子柯倫（Koren）和8歲幼子謝伊（Shay）都只穿著內褲，企圖逃進後院的防空洞，但立刻遭到哈瑪斯攻擊，武裝分子朝這家人丟擲一枚手榴彈。

▲哈瑪斯朝這家人丟擲手榴彈 。（圖／翻攝自YouTube）

面對飛來手榴彈，吉爾毫不猶豫撲過去，用身體阻擋，就是要保護12歲柯倫和8歲謝伊，吉爾當場被炸死。柯倫與謝伊受了傷，身上濺滿父親鮮血，被押回屋內後互相檢查傷勢。柯倫左耳聽不見，謝伊眼睛嚴重受創；母親薩賓塔薩後來形容，小兒子的眼球幾乎掉出眼眶。

▲▼柯倫與謝伊受了傷，身上濺滿父親鮮血，被押回屋內後互相檢查傷勢。（圖／翻攝自YouTube）

兩名孩子情緒幾近崩潰，哭喊著不想像父親那樣死去，也質疑為何哈瑪斯要讓他們兩人活下來。事發後的現場，屋內血跡斑斑。在此之際，哈瑪斯成員進入屋內，拿出冰箱內的可樂來喝。

塔薩家當天還失去17歲長子奧爾（Or Taasa），他在前往海灘釣魚途中遭射殺。薩賓在聯合國作證期間控訴，奧爾中了6槍，「朝17歲孩子頭部連開6槍，這正常嗎？」

以色列發布這些影片的時機點，正值國際社會強烈譴責其在加薩軍事行動。官方未說明向全球公開影片的原因，但強調不會在以色列境內發布，理由是尊重家屬的意願。