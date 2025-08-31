　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

父親「肉身擋手榴彈」護兒喪命　哈瑪斯血腥屠殺新影片曝光

▲▼ 。（圖／翻攝自YouTube）

▲哈瑪斯武裝分子發動攻擊之後，闖入住家喝可樂。圖經部分黑白處理。（圖／翻攝自YouTube）

記者詹雅婷／綜合報導

以色列29日公布哈瑪斯2023年10月7日殘忍血腥突襲合輯影片，其中一段為屋內監視器畫面，可見46歲消防員為了保護2名幼子，用身體擋下手榴彈當場犧牲，哈瑪斯武裝成員則是若無其事從冰箱拿出可樂來喝。

紐約郵報報導，這段影片先前從未曝光過，在女子薩賓塔薩（Sabine Taasa）接連失去丈夫、孩子之後，這才下定決心要把這一切真相公開。

▲▼ 。（圖／翻攝自YouTube）

▲吉爾帶著12歲兒子柯倫和8歲幼子謝伊企圖逃進防空洞 。（圖／翻攝自YouTube）

事發當日，哈瑪斯成員清晨6時30分衝進這家人在內蒂夫哈阿薩拉（Netiv HaAsara）的家，當時46歲消防員吉爾（Gil）、12歲兒子柯倫（Koren）和8歲幼子謝伊（Shay）都只穿著內褲，企圖逃進後院的防空洞，但立刻遭到哈瑪斯攻擊，武裝分子朝這家人丟擲一枚手榴彈。

▲▼ 。（圖／翻攝自YouTube）

▲哈瑪斯朝這家人丟擲手榴彈 。（圖／翻攝自YouTube）

面對飛來手榴彈，吉爾毫不猶豫撲過去，用身體阻擋，就是要保護12歲柯倫和8歲謝伊，吉爾當場被炸死。柯倫與謝伊受了傷，身上濺滿父親鮮血，被押回屋內後互相檢查傷勢。柯倫左耳聽不見，謝伊眼睛嚴重受創；母親薩賓塔薩後來形容，小兒子的眼球幾乎掉出眼眶。

▲▼ 。（圖／翻攝自YouTube）

▲▼柯倫與謝伊受了傷，身上濺滿父親鮮血，被押回屋內後互相檢查傷勢。（圖／翻攝自YouTube）

▲▼ 。（圖／翻攝自YouTube）

兩名孩子情緒幾近崩潰，哭喊著不想像父親那樣死去，也質疑為何哈瑪斯要讓他們兩人活下來。事發後的現場，屋內血跡斑斑。在此之際，哈瑪斯成員進入屋內，拿出冰箱內的可樂來喝。

塔薩家當天還失去17歲長子奧爾（Or Taasa），他在前往海灘釣魚途中遭射殺。薩賓在聯合國作證期間控訴，奧爾中了6槍，「朝17歲孩子頭部連開6槍，這正常嗎？」

以色列發布這些影片的時機點，正值國際社會強烈譴責其在加薩軍事行動。官方未說明向全球公開影片的原因，但強調不會在以色列境內發布，理由是尊重家屬的意願。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

08/30 全台詐欺最新數據

更多新聞
433 1 9128 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
明午後2地防較大雨勢！　周三全台水氣增
快訊／中壢惡火5死相驗結果出爐！5人死因均相同
她14歲當媽！23年後「母女同框照」曝光　網：分不出誰是媽媽
布魯斯威利「已經不記得自己是明星」　妻證實與家人分居
台灣人每天吃！「這款調味品」超傷血管　害心梗、中風、罹癌

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

父親「肉身擋手榴彈」護兒喪命　哈瑪斯血腥屠殺新影片曝光

她14歲當媽！23年後「母女同框照」曝光　網：分不出誰是媽媽

距台灣不到100海里　菲律賓呂宋海峽設「前進作戰基地」

北韓高官女兒「冒死脫北」！目睹同學媽遭公開處決　徒步48小時逃亡

日28歲男護士性侵「10多名臥床阿嬤」！病房當淫窟　專挑高齡女患者

印尼人怒了！數百人「闖財長豪宅」洗劫　示威暴動多國示警

搭火車目睹限制級畫面！阿嬤「激舔捉鳥」羞喊歐巴　禁忌噴射無法擋

名古屋40度！氣象廳警告「危及性命的高溫」　日2025年已9天40度

行李箱千萬不可「放床上」！空服員曝旅遊3大禁忌：不可原諒

20隻猴子圍攻！印度67歲翁死命求救　仍遭猴群活活咬死

【人肉涮涮鍋？】5男擠怪手泡溪水玩超嗨！ 這下可能GG啦

【海鹽紅茶？】潛水時發現包裝完整的鋁箔包紅茶

【就是這味～】橘貓狂吸主人的內褲表情超陶醉XD

【崩潰下跪】女店員被逼瘋！ 狂磕頭喊「都是我的錯」網看完超心疼QQ

【響板小狗？！】柴柴嘴巴狂咬空氣+原地踏步自帶節奏XD

【惡作劇翻車！】老翁嚇人被反制腿軟爆逃XD

【一出生練就自動屏蔽】新生兒聽爸打鼾聲直接用手摀耳

【台語超好】萌娃上學哭喊想回家拜託老師：叫爸爸接我

【這真的2歲嗎？】湘荷妹妹陪演警匪片戲劇魂爆發XDD

【痛心圍攻畫面】10多隻遊蕩犬水中攻擊野生梅花鹿

父親「肉身擋手榴彈」護兒喪命　哈瑪斯血腥屠殺新影片曝光

她14歲當媽！23年後「母女同框照」曝光　網：分不出誰是媽媽

距台灣不到100海里　菲律賓呂宋海峽設「前進作戰基地」

北韓高官女兒「冒死脫北」！目睹同學媽遭公開處決　徒步48小時逃亡

日28歲男護士性侵「10多名臥床阿嬤」！病房當淫窟　專挑高齡女患者

印尼人怒了！數百人「闖財長豪宅」洗劫　示威暴動多國示警

搭火車目睹限制級畫面！阿嬤「激舔捉鳥」羞喊歐巴　禁忌噴射無法擋

名古屋40度！氣象廳警告「危及性命的高溫」　日2025年已9天40度

行李箱千萬不可「放床上」！空服員曝旅遊3大禁忌：不可原諒

20隻猴子圍攻！印度67歲翁死命求救　仍遭猴群活活咬死

科技已婚主管「吸出來」摩鐵戰女同事19次　她羞：喜歡結合的感覺

老公弄丟婚戒！「資生堂千金」怒買9克拉鑽石彌補　藍心湄驚呆：價格太便宜

各國領導人全到齊！黑色防暴車出動　天津上合峰會維安漸進式升級

直擊／台北也有基河路　韓男星撞名眼睛都亮了：在哪～我要去朝聖

王威晨3安4打點、黃博多被敲12安仍繳優質先發　兄弟10比7驚險擊敗味全龍

中元普渡結合動物祈福　木柵集應廟捐萬斤白米、百斤罐頭飼料

快訊／中壢惡火5死相驗結果出爐！5人死因均相同

高雄桌遊店暗藏百家樂賭場！短裙辣荷官陪下注　19人被逮

竹女新生訓練花30分鐘「介紹校狗」　每隻上台表演吃零食

台62線特斯拉撞護欄！「車頭全爛」輪胎噴飛　整台打橫路中

【崩潰下跪】女店員被逼瘋！ 狂磕頭喊「都是我的錯」網看完超心疼QQ

國際熱門新聞

「川普死了」網路瘋傳！　TAG迅速蔓延

范斯：隨時準備好「接任總統」

行李箱千萬不可「放床上」！空服員曝旅遊3禁忌

「95%全身刺青」後悔了！男手術洗掉　曝痛苦過程：痛3倍

男遭下水道沸水煮死！被撈起內臟已熟透

79歲川普「死而復生」！　現身白宮打破網路瘋傳謠言

氣象女主播疑「無罩上陣」胸凸兩點照瘋傳

受困Cybertruck！2760°C燒死骨頭崩解

白宮：川普拔掉賀錦麗特勤局保護

日28歲男護士性侵「10多名臥床阿嬤」！

搭火車目睹限制級畫面！嬤「激舔捉鳥」喊歐巴

北韓高官女兒「冒死脫北」！恐怖經歷曝

印尼人怒了　數百人闖財長豪宅洗劫

她14歲當媽！23年後「母女同框照」曝

更多熱門

相關新聞

以色列再尋獲2人質遺體！28歲男身分曝光

以色列再尋獲2人質遺體！28歲男身分曝光

以色列總理納坦雅胡辦公室30日證實，以軍本周在加薩展開行動時，尋獲2名以色列人質的遺體，其中一人確認為28歲（死亡當時）的伊丹．史提維（Idan Shtivi）。就在前一天，當局才宣布找回2具人質遺體，但是當時僅透露其中一人是伊蘭．魏斯（Ilan Weiss）的遺體，並未公開另一名死者身份。

哈瑪斯證實：加薩軍事領導人慘遭以軍擊斃

哈瑪斯證實：加薩軍事領導人慘遭以軍擊斃

以軍空襲擊斃總理等高官　胡塞武裝：我們將會報仇

以軍空襲擊斃總理等高官　胡塞武裝：我們將會報仇

以色列空襲葉門首都　胡塞武裝證實：自家政府總理喪命

以色列空襲葉門首都　胡塞武裝證實：自家政府總理喪命

美拒發簽證　巴勒斯坦總統恐缺席聯合國大會

美拒發簽證　巴勒斯坦總統恐缺席聯合國大會

關鍵字：

以色列哈瑪斯

讀者迴響

熱門新聞

一票人早餐常吃！「把它當燕麥片」以為健康　醫喊母湯

桃園中壢民宅大火5死！阿嬤哭癱：都沒有了

普發現金近3萬台ATM備戰　13歲以上可自領

大稻埕煙火當街格鬥片瘋傳　刺青男一拳撂倒壯壯哥

豪宅帥保全爆紅！值勤照網瘋傳　本尊親回應

翁曉玲提案「國家公園禁太陽能板」山友全炸鍋　綠委籲三思

台中6歲童墜樓亡相驗　父撕裂哭聲令人心碎

中壢大火5死時間軸曝　媳婦05:29call公公求救

百萬YTR HOOK手指突冒異狀！

快訊／楊丞琳消失1月...突自爆「住院動大刀」！　曝光最新狀況

農曆7月半要來了　15姓氏易被抓交替

「川普死了」網路瘋傳！　TAG迅速蔓延

40歲男師外遇16歲女學生　鹹濕對話「震碎三觀」

89猴上捷運插隊　遭男大生喝斥變互毆

楊偉中救女溺斃忌日逢七夕　前主播陳以真「發7顆愛心」

更多

最夯影音

更多

【人肉涮涮鍋？】5男擠怪手泡溪水玩超嗨！ 這下可能GG啦

【海鹽紅茶？】潛水時發現包裝完整的鋁箔包紅茶

【就是這味～】橘貓狂吸主人的內褲表情超陶醉XD

【崩潰下跪】女店員被逼瘋！ 狂磕頭喊「都是我的錯」網看完超心疼QQ

【響板小狗？！】柴柴嘴巴狂咬空氣+原地踏步自帶節奏XD

熱門快報

好康連發！好運大放送

好康連發！好運大放送

獎品應有盡有！不論是約會聚餐，都能讓你輕鬆享受！趕快參加活動，就有機會帶走！

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

炎熱夏天怎麼動？來東森廣場免費吹冷氣投籃，限時加碼再送牛乳，元氣一整夏

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

不用百元 吃餐廳名菜？！

不用百元 吃餐廳名菜？！

「文里補習班」開課啦！今天要開箱全家聯名便當，讓你不用跑餐廳，就能吃到餐廳名菜！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面