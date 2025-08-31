趙怡翔將轉任國安會副秘　甜美接班人劉品妡神似「學姊」

▲趙怡翔辦公室執行長劉品妡，外型甜美神似「學姊」，未來規劃投入選戰，承接趙怡翔留下的選區。（圖／劉品妡臉書，下同）



記者陶本和／台北報導

民進黨台北市議員趙怡翔預計明天（9月1日）轉任國安會副秘書長，而其議員服務團隊，則全數交棒給辦公室執行長劉品妡，未來也將角逐大安文山區議員遺缺。值得注意的是，劉品妡不僅擁有英國倫敦大學藝術與文化管理碩士學歷，其父親為7屆宜蘭縣議員劉添梧，祖母賴秀鑾也曾擔任羅東鎮民代表，外型甜美，被認為外型神似「學姊」民眾黨議員黃瀞瑩。

賴政府預計明日宣布新的國安團隊人事，現任國安會副秘書長徐斯儉、劉得金升任國安會諮詢委員，並注入年輕新血，由現任民進黨台北市議員趙怡翔、總統府發言人李問出任副秘書長。因此，趙怡翔規劃明天辭去議員職務，而其議員的服務團隊，全數交棒給辦公室執行長劉品妡，未來也將角逐大安文山區議員遺缺。

劉品妡出身政治世家，父親為7屆宜蘭縣議員劉添梧，祖母賴秀鑾也曾擔任羅東鎮民代表；而其政治歷練也從基層做起，曾任民進黨立委羅美玲辦公室特助及民進黨外交培力營成員，擁有英國倫敦大學文化與藝術管理碩士學歷，後來才到趙怡翔辦公室擔任執行長。近來，劉品妡積極參與地方會勘與議會工作協調，未來也規劃競選趙怡翔留下的大安文山市議員選區。