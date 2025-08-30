裝甲警車「輾斃外送員」！印尼示威升級　火燒議會大樓又增3死

▲21歲外送員遭裝甲警車輾斃後，印尼示威愈演愈烈。（圖／路透，下同。）



記者吳美依／綜合報導

印尼本周的反政府示威，在一名外送員遭裝甲警車撞死後，進一步劇烈升級。如今除了雅加達，萬隆、棉蘭等地也爆發抗議活動，民眾與維安部隊激烈衝突，南蘇拉威西省（South Sulawesi）馬卡沙市（Makassar）議會大樓遭縱火，造成至少3人死亡、5人受傷。

BBC等外媒報導，這一波抗議已經持續一周，涉及一系列廣泛議題，包括教育經費、生活成本、住房津貼等，人們要求提高工資、降低稅收、加強反貪腐措施，尤其不滿國會議員的5千萬印尼盾（約新台幣9.3萬元）月薪，該金額幾乎是雅加達最低薪資的10倍。

28日，Gojek外送員庫爾尼亞萬遭裝甲警車輾斃，進一步加劇民眾怒火。隔日舉行喪禮時，數千名外送員身穿Gojek綠色制服悼念，多名警政界人物也親自到場。Gojek發布聲明，「每件綠色制服背後，都有家庭、祈禱和奮鬥」，承諾協助死者家屬。Gojek是一款多服務平台，包括外送、叫車、甚至是購物送貨到府。

隨著民眾怒火延燒，抗議浪潮也迅速蔓延至印尼多座大城市，示威者對警車丟石頭，朝著警察總部扔擲鞭炮與汽油彈，或高舉布條寫著「逮捕該死的警察」。作為回應，雅加達與泗水（Surabaya）警方動用催淚瓦斯驅散群眾。

一名當地官員30日向法新社證實，印尼西部馬卡沙市一棟議會大樓遭示威者縱火，造成至少3人死亡、5人受傷。

對於外送員之死，印尼總統普拉伯沃（Prabowo Subianto）親自道歉，並且表示「對員警過度執法感到震驚與失望」。雅加達省長普拉莫諾（Pramono Anung）探視死者家屬，並提供喪葬補助。根據最新消息，7名警察機動部隊成員因違反職業操守遭懲處。

