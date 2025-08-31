　
國際

印尼人怒了！數百人「闖財長豪宅」洗劫　示威暴動多國示警

▲▼ 印尼示威暴力騷亂。（圖／路透）

▲印尼示威活動抗爭加劇。（圖／路透）

記者詹雅婷／綜合報導

印尼示威活動抗爭加劇，眾人對於議員特權、豐厚薪津的民怨高漲，多棟地方議會大樓遭縱火，財政部長以及多名議員豪宅遭到洗劫。總統普拉伯沃（Prabowo Subianto）已取消原定的訪中行程。

雅加達環球報報導，財政部長穆里亞尼（Sri Mulyani Indrawati）在南丹格朗高檔社區的住所31日凌晨遭數百人闖入洗劫，目擊者宣稱，當時群眾制伏社區警衛之後，從大門闖入，並強行進入穆里亞尼住處，破壞財物，並搶走貴重物品，包括電子產品、畫作、衣物以及家具。

▲▼ 印尼示威暴力騷亂。（圖／路透）

▲多輛汽車被焚燒。（圖／路透）

這狀況讓附近居民Agung感到相當震驚，「他們強行闖入還大聲叫喊，製造混亂，拿走部長家中的物品。我擔心他們也會闖進我們的家」。大約在同一時間，議員納法烏爾巴赫（Nafa Urbach）的住處也被群眾闖入搶劫破壞。

在這之前，首都雅加達多名議員住處30日就已經成為群眾洗劫目標。議員艾科帕崔歐（Eko Patrio）的高級住處遭暴徒闖入，搶走冰箱、衣物等，另名議員薩赫羅尼（Ahmad Sahroni）的住處也遭殃。

隨著印尼抗議示威活動演變為暴力衝突，搶劫行為不斷發生。多國大使館已向印尼發布旅遊警示。澳洲大使館30日表示，印尼各大城市可能發生大規模抗議事件，騷亂可能升級成暴力事件，澳洲公民應避開示威地點，關注當地媒體消息。

▲▼ 印尼示威暴力騷亂。（圖／路透）

▲▼多國大使館向印尼發布旅遊警示。（圖／路透）

▲▼ 印尼示威暴力騷亂。（圖／路透）

美國駐雅加達大使館也警告，議會大廈等地附近的示威活動可能演變成暴力事件，建議美國公民避開人群聚集地，並與家人保持聯繫，在旅遊區則需保持警惕。新加坡大使館也建議國人避開反政府集會。

印尼這場騷亂始於8月25日的示威活動，民眾抗議議員特權與薪津，情勢在警用裝甲車撞死21歲機車共乘服務司機阿凡・庫尼亞萬（Affan Kurniawan）一案發生後迅速升溫，激動群眾放火焚燒警局、政府車輛與公共基礎設施，當局則是動用催淚瓦斯並展開大規模逮捕行動。自衝突爆發以來，已有300多人被抓，包括大批學生。

▼自衝突爆發以來，已有300多人被抓，包括大批學生。。（圖／路透）

▲▼ 印尼示威暴力騷亂。（圖／路透）

08/30 全台詐欺最新數據

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

馬來西亞一名13歲少女疑遭繼父性侵達半年之久，私處存在新、舊傷痕，儘管她曾鼓起勇氣向母親求助，但母親不願相信她，且毫無作為。這狀況讓她陷入沮喪與孤獨，直到學校輔導老師介入開導後，繼父惡行才對外曝光。

