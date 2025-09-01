韓媒：黃仁勳10月訪韓出席APEC峰會　有望促川普、習近平會談

▲ 黃仁勳傳出10月訪韓。（圖／路透）

記者陳宛貞／編譯

2025年亞太經濟合作會議（APEC）峰會10月底將在南韓慶尚北道慶州舉行，韓媒《朝鮮日報》獨家報導，輝達執行長黃仁勳屆時將出席。對此有預測指出，韓美決定建立人工智慧（AI）及半導體等經濟與技術戰略同盟之下，兩國企業將為此正式展開合作。

南韓執政黨相關人士向《朝鮮日報》透露，「政府及企業此前透過各種管道邀請黃仁勳出席APEC峰會，最近黃仁勳確定將出席，政府正為此進行準備。」據悉此次APEC議題包括「AI促進經濟發展」等，黃仁勳將親自主持AI相關會議。

執政黨人士進一步指出，「隨著黃仁勳確定出席，對韓美半導體合作的期待高漲，帶來的經濟效果也會很大」，「可解讀為輝達將鞏固與SK海力士及三星電子等韓國企業的夥伴關係。」

除黃仁勳以外，南韓政府也正協調邀請Open AI執行長奧特曼（Sam Altman）、Google執行長皮查伊（Sundar Pichai）及蘋果執行長庫克（Tim Cook）等AI界大咖出席。

報導提到，黃仁勳今年以來接連訪問中國、日本及台灣，尚未到訪南韓，但在8月25日於美國華府舉行的韓美商務圓桌會議驚喜現身，首度與南韓總統李在明會晤。

總統室政策室長金容範當時在會後記者會上透露，會中討論由SK海力士及三星電子提供最適合輝達超級電腦的半導體晶片。也有人認為，李在明可能親自委託黃仁勳確保取得高效能圖形處理器（GPU），因其競選承諾包括在2030年以前取得5萬顆高效能GPU。

也有預測認為，以黃仁勳訪韓為契機，美國總統川普及中國國家主席習近平在APEC場邊舉行峰會的可能性提高。美中就對中出口限制問題有所分歧，兩人若在APEC會晤，可能討論AI限制與供應鏈相關問題。

據悉，SK集團總裁兼大韓商會會長崔泰源也邀請黃仁勳出席APEC企業領袖高峰會（APEC CEO Summit），業界認為黃仁勳可能在出席APEC後訪問SK海力士的利川、清州工廠或三星電子的天安工廠。