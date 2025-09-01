開學日警力總動員！　黃偉哲與南警啟動「護童專案」守護204校園

▲台南市長黃偉哲與南警攜手啟動「護童專案」，永康國小學童開學平安上學。（記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

114學年度第一學期今（1）日開學，台南市警察局全面啟動「護童專案」，動員警力331人、協勤民力131人，針對全市204所國小在上學時段協助交通疏導，並同步進行婦幼安全、反毒、防詐與交通安全宣導，打造平安校園周邊環境。

台南市長黃偉哲清晨特別前往永康區永康國小，與警察局婦幼警察隊隊長陳佩鈴、永康分局長洪宏榮一同護童，親切與學童及家長問早安，並發送實用文具宣導品，提醒學生務必注意「婦幼人身安全」、防毒、防詐與交通安全。黃偉哲表示，市府與警察將與校園、家長及社會力量攜手，共同建立社會安全合作網路，為學童開學打造一條「安心上學路」。

警察局長林國清則要求各單位宣導團積極進入校園，將法治教育向下紮根，協助學童遠離毒品誘惑，並加強兒少保護、防制性剝削及識詐觀念。婦幼警察隊長陳佩鈴也提醒，學童上網務必遵守「三不原則」——「不拍、不傳、不持有」性影像，如遇危險應立刻向警察求助；呼籲民眾如發現兒童或少年遭不法侵害或危險情況，請撥打110或113專線協助通報，讓每個孩子都能在安全的環境中成長學習。