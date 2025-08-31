　
    • 　
>
地方 地方焦點

黃偉哲親臨南青辯論工作坊　鼓勵青年「用思辨關心城市」

▲台南市長黃偉哲親臨「南青公共議題辯論工作坊」，與青年學子互動，鼓勵以理性辯論關心公共事務。（圖／記者林東良翻攝，下同）

▲台南市長黃偉哲親臨「南青公共議題辯論工作坊」，與青年學子互動，鼓勵以理性辯論關心公共事務。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

台南市政府致力推動青年公共參與，8月30日至31日於國立成功大學舉辦「南青公共議題辯論工作坊」，市長黃偉哲親自出席，鼓勵青年透過議題思辨關心城市發展，並在現場開放學生提問，互動氣氛熱烈，展現青年公共參與的無限潛力。

此次活動與成功大學社科院合作，報名一開即額滿，吸引全國大專與高中生參與。以「台灣是否應下修高齡者駕照換照年齡」為題，從政策論點設計、資料運用到正反分析，最後進行分組辯論實戰，讓青年在討論社會議題中培養溝通力與思辨力。

▲台南市長黃偉哲親臨「南青公共議題辯論工作坊」，與青年學子互動，鼓勵以理性辯論關心公共事務。（圖／記者林東良翻攝，下同）

參與學員表示收穫豐富。淡江大學曾蜜莉同學說，交流賽形式壓力較低卻能學到實用技巧；新化高中陳嵩樺同學則分享，課程內容受用，同學們都非常認真準備；南大附中高同學則期待未來能舉辦屬於台南的辯論賽，吸引全國辯論愛好者交流切磋。

研考會指出，本次師資堅強，邀請來自台南、具有豐富賽事經驗的呂哲海、劉晴瑄兩位老師授課。呂哲海曾奪中華盃亞太區大專辯論公開賽冠軍，劉晴瑄則為南螢盃國際大專辯論賽冠軍。他們以實戰經驗引導學員，讓辯論不只停留在技巧，更提升為公共溝通與民主素養的培養。

▲台南市長黃偉哲親臨「南青公共議題辯論工作坊」，與青年學子互動，鼓勵以理性辯論關心公共事務。（圖／記者林東良翻攝，下同）

成功大學社科院院長蔡群立表示，社科院重視弱勢與永續，鼓勵學生實踐社會責任，與市府推動青年參與治理的方向相呼應。青年在校園內探討高齡駕照議題，正是將公共政策與社會關懷結合的具體展現。

黃偉哲強調，青年是城市發展的重要力量，辯論不只是競技，更是理性對話的橋樑。「當青年願意透過辯論理解不同觀點，公共政策的討論基礎就會更完整，社會才能更進步。」

▲台南市長黃偉哲親臨「南青公共議題辯論工作坊」，與青年學子互動，鼓勵以理性辯論關心公共事務。（圖／記者林東良翻攝，下同）

研考會主委王效文補充，市府將持續透過「台南青年公共參與行動計畫」、「台南青年論壇」、「南青審議計畫」、「公部門實習」等方案，陪伴青年從對話走向實踐，成為推動城市前進的關鍵力量。

