暖心出擊！黃偉哲推災後輔具巡迴清潔　修好工具也修復人心

▲台南社會局辦理災後輔具巡迴清潔服務，長輩領回修復如新的輪椅喜笑顏開。（記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

台南市在近期風災後積極協助受災民眾恢復生活秩序，市長黃偉哲推動「災後暖心行動」，讓輔具修復與社區陪伴同步進行，社會局在學甲區光華里活動中心舉辦第三場巡迴災區輔具清潔消毒服務，委託專業團隊針對輪椅、助行器、四腳拐等受損輔具拆洗、蒸汽消毒與維修，讓長輩和身障朋友的「第二雙腳」重新安全上路。

當天共有8位民眾帶來13件輔具接受清理維修，有家屬驚喜直呼「新到認不出來！」社會局長郭乃文也親自到場查看技師拆洗狀況，並走進社區關懷據點，陪長者們玩桌遊、互動聊天。現場長輩們推著煥然一新的輪椅走動，氣氛熱鬧溫馨，修復的不只是輔具，更讓受災民眾心情放鬆，感受到社區的溫暖力量。

黃偉哲市長指出，許多長輩和身心障礙朋友的輔具在風災泡水、卡滿泥沙毛髮後，推動困難、煞車不靈敏，增添跌倒受傷風險，因此市府社會局特別辦理9場巡迴服務，逐區協助清潔維修，並搭配輔具補助、租借及二手輔具媒合，讓民眾安心使用日常工具，逐步安定生活。社會局強調，這項服務不僅修好硬體，更透過社區據點關懷，讓民眾在熟悉的空間中獲得心理支持與陪伴，未來七股、將軍、北門、下營、後壁及東山等地場次將陸續辦理，讓台南的復原工作持續擴散溫暖、安定人心。