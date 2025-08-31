　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
地方 地方焦點

黃偉哲攜台南做工行善團修繕災後家園　39戶弱勢重拾安居希望

▲台南做工行善團帶領工會志工深入災區，一步步修繕破損家園。（記者林東良翻攝）

▲台南做工行善團帶領工會志工深入災區，一步步修繕破損家園。（記者林東良翻攝）

記者林東良／台南報導

丹娜絲颱風重創台南後，台南市勞工局立即啟動「做工行善團」，媒合工會、企業志工共同投入災後修繕，為弱勢災戶拼出安全新家，截至目前，39戶受損家屋已有21戶修繕完成、16戶施工中，讓無數災民重燃安居希望。

勞工局指出，31日行善團持續奔波西港、後壁等災區，不僅修繕屋頂、浴室、電線，更從官田倉庫調度家具送達災民家中；市長夫人劉育菁也親赴現場，帶點心水果慰勞志工，民間團體、企業也送飲品、捐修繕材料費，共同響應黃偉哲「大水庫理論」，把社會資源匯集成暖流，陪伴災民重建生活。

西港區蘇姓災民一家五口，在颱風摧毀屋頂後寄居鄰居家。做工行善團從拆屋瓦、搭鋼板屋頂、電線配管、天花板輕鋼架到粉刷門板，一步步把破損的家「拼回來」，一家人感動直呼「真的看到希望」。

後壁區賴姓老翁獨力撫養兩名身障兒，颱風讓屋瓦破碎、浴室坍塌，居住安全堪憂。行善團火速重建浴室、更新電線並安裝熱水設備，「讓這位高齡父親終於能安心如廁與沐浴」，志工說這才是修繕的真正意義。

另一位西港蔡姓災民，因身障及經濟困難無力修繕，經勞工局媒合「安心舜力安衛家族」核心企業新舜營造及多家工會合力重建，「拆舊換新」讓原本危樓重獲安全結構，盼這家人也能早日回家。

勞工局長王鑫基感謝所有志工無私付出，不僅有工會師傅，更有夫妻檔、父子檔攜手出勤，「這份善意讓受災戶不再孤單，社會看見團結的力量。」

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

08/30 全台詐欺最新數據

更多新聞
433 1 9128 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
潘瑋柏小13歲辣妻脫了！一片肉色看光　他反應超真實
帥哥保全是前天菜排長！　曾捲全裸DIY片烏龍：現在已婚
數百人暴動！印尼財長豪宅遭洗劫　多國示警
快訊／雨勢升級！　12縣市豪大雨特報
行李箱千萬不可「放床上」！空服員曝旅遊3大禁忌
獨／始祖級實況主全裸求婚！　辦垃圾食物流水席

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

奶油烤年糕太吸睛！　台南市勞工局曾文園區勞工學苑新課程爆滿

黃偉哲攜台南做工行善團修繕災後家園　39戶弱勢重拾安居希望

醫院變樂園！音樂劇《海洋奇兵大冒險》　用唱跳教孩童救地球

嘉邑行善團60周年感恩餐會暨義工表揚　彰雲嘉首長出席肯定義行

八方藝術節今閉幕　國美館：實踐文化平權的重要象徵

埔里美術館推動藝術平台　8月陸續推出木雕展、不插電木雕營

血月現蹤！南瀛天文館9／7辦月全食觀測　土星海王星接力衝

南投溫泉季9/6埔里鎮鯉魚潭起跑　首結合溫泉之聲水漾歌唱賽

林業保育署南投分署慈善捐血9/18登場　報名到場即獲贈森林萌偶

新光三越小北店試營運湧人潮　市長、警長督察交通一天開出200張紅單

【人肉涮涮鍋？】5男擠怪手泡溪水玩超嗨！ 這下可能GG啦

【海鹽紅茶？】潛水時發現包裝完整的鋁箔包紅茶

【就是這味～】橘貓狂吸主人的內褲表情超陶醉XD

【崩潰下跪】女店員被逼瘋！ 狂磕頭喊「都是我的錯」網看完超心疼QQ

【響板小狗？！】柴柴嘴巴狂咬空氣+原地踏步自帶節奏XD

【惡作劇翻車！】老翁嚇人被反制腿軟爆逃XD

【一出生練就自動屏蔽】新生兒聽爸打鼾聲直接用手摀耳

【台語超好】萌娃上學哭喊想回家拜託老師：叫爸爸接我

【這真的2歲嗎？】湘荷妹妹陪演警匪片戲劇魂爆發XDD

【痛心圍攻畫面】10多隻遊蕩犬水中攻擊野生梅花鹿

奶油烤年糕太吸睛！　台南市勞工局曾文園區勞工學苑新課程爆滿

黃偉哲攜台南做工行善團修繕災後家園　39戶弱勢重拾安居希望

醫院變樂園！音樂劇《海洋奇兵大冒險》　用唱跳教孩童救地球

嘉邑行善團60周年感恩餐會暨義工表揚　彰雲嘉首長出席肯定義行

八方藝術節今閉幕　國美館：實踐文化平權的重要象徵

埔里美術館推動藝術平台　8月陸續推出木雕展、不插電木雕營

血月現蹤！南瀛天文館9／7辦月全食觀測　土星海王星接力衝

南投溫泉季9/6埔里鎮鯉魚潭起跑　首結合溫泉之聲水漾歌唱賽

林業保育署南投分署慈善捐血9/18登場　報名到場即獲贈森林萌偶

新光三越小北店試營運湧人潮　市長、警長督察交通一天開出200張紅單

開刀鞋穿27年留「厚黑血漬」！台大醫曝曾淹孕婦血泊中：是老戰友

護照「1原因」無法使用！她急衝外交部免費辦理：當日就能取件

八三夭阿璞放閃豆花妹！　七夕甜喊：對的人，天天都是情人節

孫綻越愛越高調！約會曬「男友視角照」　米可白一看成果無言了

日28歲男護士性侵「10多名臥床阿嬤」！病房當淫窟　專挑高齡女患者

他用安卓3年就想換「撐沒iPhone久？」　一票搖頭：10年沒問題

凱恩百場出賽紀念送2助攻　拜仁德甲3比2險勝奧格斯堡

奶油烤年糕太吸睛！　台南市勞工局曾文園區勞工學苑新課程爆滿

桃園保全帥哥是前天菜排長！曾捲全裸DIY片烏龍　認了：現在已婚

陳愷佑「碰球換跑者」並非演不像　親曝動機與靈感來源

【惡作劇翻車！】老翁嚇人被反制腿軟爆逃XD

地方熱門新聞

高雄經營80年米糕城暫停營業！原因曝光

新光三越小北店試營運湧人潮一天開出200張紅單

竹北塑膠臭味查不到！環保局回應了

珍珠海岸國際音樂節　音樂與籃球巨星同台

《角頭》宣傳！瑞豐夜市瞬間被塞爆

桃園韭菜花季揭幕　品質香氣為評鑑依據

地震後傳怪聲…基隆公寓連根拔起崩落

3.5萬片光電板未清　彭啓明：延至9/5

埔里停車「吃紅單」將改劃黃線限臨停

桃園景福宮2025成年禮　300學子歡喜轉大人

桃市暑期活動推廣媒體近用權　有線電視體驗營引領學童

台中公車驚見「熊抱狼」　變態慣犯強鎖女學生

青銀共學育樂課程特別場　關注能源未來

台南山上花園水道博物館「畫我心中河流」創作塞滿展板

更多熱門

相關新聞

台南山上花園水道博物館「畫我心中河流」創作塞滿展板

台南山上花園水道博物館「畫我心中河流」創作塞滿展板

台南山上花園水道博物館暑期推出的微型互動展覽「你心目中的河流」，31日圓滿落幕，原只規劃一面展板供民眾張貼心中的河流意象，未料反應熱烈，短時間內就被作品貼滿，館方隨即加設第二面展板；截至活動截止，共累積超過3千張作品，彷彿將「河道」堵得滿滿，視覺效果壯觀吸睛。

台南新地標開幕遇考驗新光三越小北店停水餐飲暫停、網友崩潰

台南新地標開幕遇考驗新光三越小北店停水餐飲暫停、網友崩潰

暖心出擊！黃偉哲推災後輔具巡迴清潔修好工具也修復人心

暖心出擊！黃偉哲推災後輔具巡迴清潔修好工具也修復人心

青春尬舞也防騙！台南街舞+闖關活動嗨翻暑假

青春尬舞也防騙！台南街舞+闖關活動嗨翻暑假

台南後壁自小客車自撞起火！2人受傷送醫

台南後壁自小客車自撞起火！2人受傷送醫

關鍵字：

黃偉哲台南做工行善團修繕災後家園

讀者迴響

熱門新聞

一票人早餐常吃！「把它當燕麥片」以為健康　醫喊母湯

桃園中壢民宅大火5死！阿嬤哭癱：都沒有了

大稻埕煙火當街格鬥片瘋傳　刺青男一拳撂倒壯壯哥

普發現金近3萬台ATM備戰　13歲以上可自領

豪宅帥保全爆紅！值勤照網瘋傳　本尊親回應

翁曉玲提案「國家公園禁太陽能板」山友全炸鍋　綠委籲三思

台中6歲童墜樓亡相驗　父撕裂哭聲令人心碎

中壢大火5死時間軸曝　媳婦05:29call公公求救

百萬YTR HOOK手指突冒異狀！

農曆7月半要來了　15姓氏易被抓交替

快訊／楊丞琳消失1月...突自爆「住院動大刀」！　曝光最新狀況

全民普發惹議！他號召不領…41人參加

「川普死了」網路瘋傳！　TAG迅速蔓延

楊偉中救女溺斃忌日逢七夕　前主播陳以真「發7顆愛心」

89猴上捷運插隊　遭男大生喝斥變互毆

更多

最夯影音

更多

【人肉涮涮鍋？】5男擠怪手泡溪水玩超嗨！ 這下可能GG啦

【海鹽紅茶？】潛水時發現包裝完整的鋁箔包紅茶

【就是這味～】橘貓狂吸主人的內褲表情超陶醉XD

【崩潰下跪】女店員被逼瘋！ 狂磕頭喊「都是我的錯」網看完超心疼QQ

【響板小狗？！】柴柴嘴巴狂咬空氣+原地踏步自帶節奏XD

熱門快報

好康連發！好運大放送

好康連發！好運大放送

獎品應有盡有！不論是約會聚餐，都能讓你輕鬆享受！趕快參加活動，就有機會帶走！

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

炎熱夏天怎麼動？來東森廣場免費吹冷氣投籃，限時加碼再送牛乳，元氣一整夏

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

不用百元 吃餐廳名菜？！

不用百元 吃餐廳名菜？！

「文里補習班」開課啦！今天要開箱全家聯名便當，讓你不用跑餐廳，就能吃到餐廳名菜！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面