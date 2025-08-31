黃偉哲攜台南做工行善團修繕災後家園　39戶弱勢重拾安居希望

▲台南做工行善團帶領工會志工深入災區，一步步修繕破損家園。（記者林東良翻攝）

記者林東良／台南報導

丹娜絲颱風重創台南後，台南市勞工局立即啟動「做工行善團」，媒合工會、企業志工共同投入災後修繕，為弱勢災戶拼出安全新家，截至目前，39戶受損家屋已有21戶修繕完成、16戶施工中，讓無數災民重燃安居希望。

勞工局指出，31日行善團持續奔波西港、後壁等災區，不僅修繕屋頂、浴室、電線，更從官田倉庫調度家具送達災民家中；市長夫人劉育菁也親赴現場，帶點心水果慰勞志工，民間團體、企業也送飲品、捐修繕材料費，共同響應黃偉哲「大水庫理論」，把社會資源匯集成暖流，陪伴災民重建生活。

西港區蘇姓災民一家五口，在颱風摧毀屋頂後寄居鄰居家。做工行善團從拆屋瓦、搭鋼板屋頂、電線配管、天花板輕鋼架到粉刷門板，一步步把破損的家「拼回來」，一家人感動直呼「真的看到希望」。

後壁區賴姓老翁獨力撫養兩名身障兒，颱風讓屋瓦破碎、浴室坍塌，居住安全堪憂。行善團火速重建浴室、更新電線並安裝熱水設備，「讓這位高齡父親終於能安心如廁與沐浴」，志工說這才是修繕的真正意義。

另一位西港蔡姓災民，因身障及經濟困難無力修繕，經勞工局媒合「安心舜力安衛家族」核心企業新舜營造及多家工會合力重建，「拆舊換新」讓原本危樓重獲安全結構，盼這家人也能早日回家。

勞工局長王鑫基感謝所有志工無私付出，不僅有工會師傅，更有夫妻檔、父子檔攜手出勤，「這份善意讓受災戶不再孤單，社會看見團結的力量。」